Rodrigo Chaves se despidió de la presidencia de Costa Rica entre lágrimas, mariachis y ovaciones: “No se deshicieron de mí”

El presidente Rodrigo Chaves Robles cierra su mandato en Costa Rica con una emotiva conferencia de despedida política en Casa Presidencial. Cortesía: Transmisión Presidencia de la República

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, convirtió su última conferencia de prensa en Casa Presidencial en una despedida cargada de simbolismo político, homenajes, lágrimas, música y mensajes dirigidos tanto a sus aliados como a sus adversarios.

Lo que inicialmente estaba previsto como un espacio informativo terminó transformándose en una especie de acto de cierre de administración, en el que participaron ministros, diputados oficialistas, cuerpos policiales, representantes de comunidades indígenas, pescadores, emprendedores, transportistas y beneficiarios de distintos programas sociales impulsados durante su gobierno.

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“Los amo, pueblo de Costa Rica. Los amaré siempre”, expresó Chaves al cierre de una extensa actividad realizada en Casa Presidencial, donde aseguró sentirse “un hombre absolutamente feliz” tras cuatro años en el poder.

La actividad estuvo marcada por constantes muestras de apoyo hacia el mandatario y por discursos en los que sus colaboradores insistieron en que la administración “cambió la historia” del país. Durante varias horas, distintos sectores desfilaron frente al presidente para agradecerle proyectos, inversiones o decisiones tomadas durante su gestión.

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Laura Fernández Delgado, presidenta electa de Costa Rica, reconoce el legado de Chaves y promete continuidad política al asumir el mando. Cortesía: Transmisión Presidencia de la República

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando ingresó la nueva bancada oficialista, integrada por 31 diputados, quienes fueron presentados como la “fracción patriótica”. En medio de aplausos y música épica, Chaves aseguró sentirse “cuerpadísimo”, aunque aclaró entre risas que esos legisladores “no son mis diputados”.

La presidenta electa, Laura Fernández Delgado, también tomó la palabra para agradecerle al mandatario y asegurar que su liderazgo “tocó corazones” y marcó una nueva forma de ejercer el poder.

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“Gracias por no aflojar. Gracias por creer en nosotros y por empoderarnos al punto de que yo seré su sucesora”, manifestó Fernández frente al gabinete y decenas de invitados.

Durante el acto también participaron la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo y varios ministros, quienes defendieron la gestión del gobierno frente a críticas de medios de comunicación y sectores opositores.

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La nueva bancada oficialista de 31 diputados es bautizada como la 'fracción patriótica' durante el acto de cierre de gobierno. Cortesía: Transmisión Presidencia de la República

En uno de los segmentos más políticos de la conferencia, el oficialismo volvió a cuestionar a medios tradicionales y retomó polémicas sobre el proyecto del tren eléctrico impulsado durante la administración anterior, así como una denuncia retirada contra Cisneros y Chaves relacionada con una agencia de publicidad.

La actividad tuvo además momentos altamente emotivos. Chaves recibió homenajes de policías, bomberos, escoltas presidenciales y funcionarios de distintas instituciones. Representantes de la Fuerza Pública, Bomberos y Tránsito le entregaron reconocimientos mientras agradecían el respaldo presupuestario recibido durante su administración.

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“Me sentí siempre en manos muy seguras”, dijo el mandatario dirigiéndose a su equipo de seguridad presidencial. “Si no comen ellos, no como yo”.

También participaron representantes del sector pesquero, exestibadores, comunidades indígenas y beneficiarios de proyectos de vivienda y educación. En varios casos, los asistentes aseguraron que durante gobiernos anteriores habían sido ignorados por el Estado.

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Diversos sectores sociales, incluidos indígenas, pescadores y transportistas, agradecen públicamente las políticas implementadas durante la administración de Chaves. Cortesía: Transmisión Presidencia de la República

Uno de los testimonios más emotivos fue el de estudiantes y docentes de escuelas y colegios que recibieron nueva infraestructura educativa durante esta administración. Una niña llamada Ariana agradeció al presidente por la construcción de una escuela en Pérez Zeledón, lo que provocó una extensa reflexión del mandatario sobre el abandono histórico de centros educativos.

“Esta es la plata del pueblo de Costa Rica, que es de ustedes”, afirmó Chaves. “Los tenían abandonados, no les importaba un comino”.

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La despedida alcanzó su punto culminante con la entrada del Mariachi Colonial, que interpretó canciones rancheras mientras el presidente cantaba junto a los asistentes. Posteriormente sonó “El Rey”, de Vicente Fernández, tema que fue coreado por simpatizantes y miembros del gabinete.

“No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey”, cantó el mandatario mientras recibía aplausos y ovaciones.

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Proyectos de infraestructura y sociales, como la construcción de escuelas en Pérez Zeledón, son defendidos como logros emblemáticos del período de Chaves. Cortesía: Transmisión Presidencia de la República

En su discurso final, Chaves hizo referencia a las investigaciones judiciales, críticas políticas y amenazas que aseguró haber enfrentado durante su administración.

“Cada amenaza de muerte, cada control político, cada noche sin dormir… todo valió de sobra la pena”, expresó.

El presidente también lanzó indirectas contra antiguos colaboradores y figuras políticas, afirmando que en política “uno se hace de muchos amigos falsos y aún más enemigos verdaderos”.

Pese a despedirse oficialmente de la Presidencia, Chaves dejó claro que continuará participando activamente en la vida política nacional junto al nuevo gobierno encabezado por Fernández.

“No se deshicieron de mí”, dijo entre risas. “Aquí me quedo y yo no voy a aflojar”.

La conferencia cerró sin preguntas de prensa, algo que el propio mandatario celebró bromeando: “¿Ahora qué? ¿Ya no hay preguntas? Ay Dios mío, qué salvada me pegué”.

La despedida de Rodrigo Chaves Robles estuvo acompañada de un mariachi quien interpretó temas emblematicos que el mismo mandatario coreó con los asistentes

Mientras sonaban los últimos acordes del mariachi y decenas de asistentes se acercaban para abrazarlo y tomarse fotografías, Chaves lanzó una última frase antes de abandonar el escenario improvisado en Casa Presidencial:

“Hay que ir a bretear”.