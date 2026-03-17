Cuáles son los síntomas de la variante más contagiosa de la “viruela del mono” que se detectó en Argentina

La viruela del mono o Mpox es una enfermedad viral zoonótica que afecta principalmente a humanos tras su transmisión desde roedores y primates no humanos ( REUTERS/Dado Ruvic)

Tras la confirmación del primer caso de viruela símica Clado Ib en Argentina, comunicada por el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, los equipos sanitarios nacionales están en alerta.

Es que esta variante del virus denominado Mpox, conocido también como viruela del mono, representa una amenaza sanitaria que ha captado la atención internacional por su capacidad de propagación y el abanico de síntomas que puede provocar en los seres humanos.

Esta variante podría ser más contagiosa y reportar síntomas más severos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La tasa de mortalidad de la Mpox varía entre el 0,1% y el 10%, dependiendo del acceso a atención médica y las condiciones del paciente (OMS)

El paciente que padece la viruela del mono Clado Ib es un hombre de 31 años, residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no tenía antecedentes de viaje. Hasta el momento, en 2026 ya se habían detectado otros cinco casos en el país, pero todos correspondían al clado II.

El clado Ib, en cambio, está asociado a mayor gravedad y contagiosidad, por lo que las autoridades sanitarias reforzaron las recomendaciones para la vigilancia y el control de la enfermedad.

La detección ocurre en un contexto regional de aumento de circulación de clados más severos. En lo que va del año, en América se han notificado 14 casos de viruela símica Clado Ib, distribuidos en Estados Unidos (nueve), Canadá (dos), Brasil (dos), México (uno) y ahora Argentina (uno). Además, se ha documentado transmisión comunitaria en países europeos como Francia, Portugal y España.

¿Qué es la viruela símica o “viruela del mono”?

La OMS advierte que, en personas con sistemas inmunitarios debilitados, la viruela símica puede provocar cuadros graves y complicaciones mortales. (Foto: Jesús Avilés )

La viruela símica es una enfermedad viral zoonótica, causada por el virus MPXV de la familia Orthopoxviridae, que puede transmitirse entre personas por contacto directo con lesiones cutáneas o mucosas, especialmente durante el contacto estrecho, incluyendo el sexual. También puede propagarse por objetos contaminados (ropa, sábanas, toallas) y por secreciones respiratorias a corta distancia. Según la OMS, la transmisión también puede producirse durante el embarazo y el parto.

“Desde el 2022 estamos viendo casos de viruela del mono. Esta enfermedad tiene la característica que se transmite de persona a persona, y muy raramente por otros elementos contaminados. Hoy en día estamos observando la aparción de un nuevo subclado. Pero los síntomas habituales: fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio”, explicó a Infobae el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo en elHospital Pirovano.

“También inflamación de los ganglios y erupción cutánea Es una enfermedad que a los tres, cuatro días pueden aparecer estas lesiones en cualquier lugar del cuerpo, incluyendo palmas, plantas, que son como vesículas, y eso da la característica”, agregó el experto miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Las erupciones cutáneas, ampollas y llagas son los signos más visibles de la viruela del mono y pueden localizarse en distintas partes del cuerpo (Freepik)

Teijeiro destacó que es muy importante el diagnóstico temprano para ir a buscar los contactos estrechos. “En el caso de ahora, con este nuevo subclado, no hay antecedente de viaje, pero sí de múltiples contactos sexuales y estrechos con gente, con diversa gente, e inclusive gente que ha viajado. Por eso hay que hacer seguimiento. Acá lo importante es el diagnóstico temprano y la búsqueda de aquellos contactos que hayan tenido”, afirmó el infectólogo.

Las autoridades sanitarias insisten en el aislamiento del paciente hasta que las costras de las lesiones caigan y se forme piel nueva, así como en el uso de equipos de protección personal por parte del personal de salud.

El rastreo de contactos debe iniciarse dentro de las primeras 24 horas tras la sospecha y el seguimiento clínico debe mantenerse durante 21 días.

Las lesiones en la piel son parte de los síntomas de la viruela símica (Archivo)

En cuanto a las manifestaciones clínicas, la viruela símica suele cursar con fiebre, dolor de cabeza, mialgias, inflamación de ganglios, cansancio extremo, dolor de garganta y molestias anorrectales o genitales en la fase inicial.

Las lesiones cutáneas y mucosas pueden ser numerosas o únicas y se localizan en áreas genitales, anales, faciales y extremidades. El período de incubación oscila entre cinco y 21 días, y el cuadro suele resolverse de forma autolimitada en dos a tres semanas con tratamiento sintomático.

Las complicaciones y la mortalidad son más frecuentes en personas inmunosuprimidas y en quienes presentan infección por VIH no controlada. El abordaje terapéutico se centra en cuidados de soporte, manejo del dolor y la fiebre, hidratación adecuada y prevención de infecciones secundarias. Existen vacunas específicas para prevenir la viruela símica, recomendadas por la OMS como complemento de otras medidas sanitarias.

¿Por qué es más peligroso el clado Ib?

Virus de la viruela del mono bajo el microscopio (National Geographic)

“Hay dos clados principales de la viruela del mono: el clado I, descubierto en la cuenca del Congo, tiene una virulencia mayor, mientras que el clado II, descubierto en África Occidental, tiene un riesgo de mortalidad menor. El clado IIb, que comprende los linajes responsables de la epidemia en 2022, ahora está siendo eclipsado por el clado Ib recientemente identificado, que exhibe una virulencia mayor y una transmisión humana aumentada”, explicó el doctor Ranjit Sah, uno de los autores de un estudio internacional publicado en Frontiers in Pharmacology.

Y agregó: “Clínicamente, los síntomas de la Mpox se presentan como erupción cutánea, fiebre y linfadenopatía, lo que puede provocar complicaciones como infecciones bacterianas, encefalitis y neumonitis”.

El Ministerio de Salud de Argentina cuenta con un Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para Mpox, aprobado en 2025, que busca reforzar la capacidad nacional y local para la detección precoz, el control y la mitigación de la transmisión del virus. Según las autoridades sanitarias nacionales, “la eficacia de la respuesta depende de la detección temprana, el aislamiento riguroso y la cobertura de vacunación en poblaciones vulnerables”.

La viruela símica, aunque relacionada con la viruela humana, aún no ha sido erradicada y representa el ortopoxvirus más relevante que afecta actualmente a la población.

¿Cuáles son los síntomas del Mpox o “viruela del mono”?

La viruela del mono produce lesiones cutáneas, fiebre y dolor corporal en las personas afectadas por el virus. (CDC)

El cuadro clínico de la Mpox puede variar desde manifestaciones leves hasta complicaciones graves que, en ciertos casos, resultan fatales. Las erupciones cutáneas, que suelen durar entre dos y cuatro semanas, constituyen el signo más frecuente. Estas lesiones adoptan la forma de ampollas o llagas que pueden cubrir áreas como las palmas de las manos, las plantas de los pies, la cara, la boca, la garganta, los ojos, la ingle, los genitales y la región anal. La cantidad de llagas oscila de una sola hasta varios miles.

Los síntomas suelen incluir fiebre, dolores musculares, cansancio extremo, dolor de cabeza y ganglios linfáticos inflamados. La OMS advirtió que “algunas personas desarrollan inflamación dentro del recto (proctitis) que puede causar dolor intenso, así como inflamación de los genitales que puede causar dificultades para orinar”.

Según lo informado por la OMS, las molestias desaparecen espontáneamente en la mayoría de los pacientes tras algunas semanas. Durante este periodo, el acompañamiento con medidas para aliviar el dolor y la fiebre es fundamental. Sin embargo, el organismo internacional señala que existen grupos de mayor riesgo: “Los recién nacidos, los niños, las mujeres embarazadas y las personas con deficiencias inmunitarias, como aquellas con VIH avanzado, pueden sufrir formas más graves de la enfermedad e incluso morir”.

Un diagnóstico temprano y el acompañamiento médico son fundamentales para el manejo de la enfermedad y la reducción de riesgos. - EFE/ Alejandro García

La recomendación principal es consultar a un profesional de la salud para recibir un diagnóstico adecuado y determinar si se requiere internación. El acompañamiento domiciliario debe incluir hidratación suficiente, alimentación adecuada y reposo.

Además, el cuidado de la salud mental es relevante: el aislamiento puede afectar el ánimo, por lo que la OMS sugiere mantener actividades relajantes, contacto virtual con seres queridos y solicitar apoyo psicológico cuando sea necesario.

Respecto al tratamiento de las lesiones cutáneas, las indicaciones comprenden evitar rascarse, lavarse las manos antes y después de tocarlas, mantener la piel seca y sin cubrir, y limpiar las lesiones con agua esterilizada o antisépticos. “Se pueden usar enjuagues con agua salada para las llagas en la boca, y baños tibios con bicarbonato de sodio y sales de Epsom para aliviar las molestias de las lesiones en el cuerpo”, explicaron desde el organismo.

¿Cuál es la tasa de mortalidad de la viruela símica?

La transmisión también puede darse entre animales y humanos, y la OMS recomienda limitar el contacto con mascotas si se cursa la infección. (Gaceta UNAM)

Las complicaciones de la Mpox pueden derivar en infecciones bacterianas secundarias, sepsis, problemas respiratorios, oculares, encefalitis y miocarditis. Si las lesiones se extienden de forma amplia, el riesgo de complicaciones aumenta, y muchos pacientes requieren internación y tratamiento con antivirales.

De acuerdo con la OMS, “entre el 0,1% y el 10% de las personas con Mpox han muerto”, aunque la tasa de letalidad varía según el acceso a la atención médica y la presencia de condiciones inmunodepresoras, como el VIH no diagnosticado o en estadios avanzados.

¿De qué manera se transmite el Mpox?

El contacto directo con lesiones, mucosas o superficies contaminadas es la principal vía de transmisión entre personas. (iSanidad)

La transmisión de la Mpox ocurre entre personas, de animales a humanos y viceversa. El contacto directo con la piel, las mucosas o las lesiones de una persona infectada representa la vía principal.

Actividades como mantener relaciones sexuales, besarse, tocar la piel o estar cerca durante el habla pueden facilitar el contagio. Además, el virus puede sobrevivir en superficies, ropa, sábanas y objetos utilizados por la persona enferma, lo que permite su transmisión indirecta.

La OMS informó que en el brote mundial iniciado en 2022, el contacto sexual fue el mecanismo de propagación más relevante. Además, existe la posibilidad de transmisión al feto durante el embarazo. “Un individuo es contagioso hasta que todas las lesiones hayan sanado, incluyendo la formación de una nueva capa de piel bajo las costras”, detalló la OMS.

Foto de archivo de tubos de ensayo con muestras de viruela del mono. (REUTERS/Dado Ruvic)

El periodo de contagio puede extenderse entre dos y cuatro semanas. Si bien se han reportado casos de personas asintomáticas que transmitieron el virus, todavía no existe consenso sobre la capacidad de contagio antes de la aparición de síntomas o luego de la curación de las lesiones.

Los expertos han detectado el virus en semen, aunque no está claro en qué medida puede transmitirse por fluidos corporales como semen, fluidos vaginales, líquido amniótico, leche materna o sangre.

Respecto a los animales, la transmisión se produce también por contacto directo. Los roedores y algunos primates no humanos son los principales portadores. Según la OMS, se han reportado hallazgos del virus en perros domésticos, pero no se ha confirmado si se trata de infecciones reales o de contaminación superficial, razón por la cual se recomienda evitar el contacto con mascotas durante el periodo infeccioso.

¿Cómo se puede evitar la propagación de Mpox?

La región de América se ha convertido en el epicentro del brote de viruela del mono, con la mayor cantidad de casos en el mundo, alertó el miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Para frenar la transmisión en el hogar, la OMS recomienda el aislamiento en una habitación separada y la colaboración de familiares o amigos para suministrar lo necesario al paciente. El uso de un baño exclusivo o la desinfección minuciosa de superficies tras cada uso es fundamental.

No se recomienda barrer ni aspirar, ya que estas acciones pueden dispersar partículas virales. Los objetos personales, incluidos utensilios, dispositivos electrónicos, toallas, sábanas y ropa, deben mantenerse separados o higienizarse con agua y jabón antes de compartirlos. La ropa y las sábanas deben manipularse sin sacudirlas, colocarse en bolsas plásticas y lavarse con agua caliente a más de 60°C (140°F).

Ventilar los ambientes y fomentar la higiene de manos, usando agua, jabón o desinfectante a base de alcohol, reduce los riesgos de transmisión. Si es imprescindible permanecer en la misma habitación que otra persona, se aconseja mantener una distancia superior a un metro, evitar el contacto físico, cubrir las lesiones con ropa limpia o vendajes mientras sea posible y utilizar mascarillas médicas.

Cuando otra persona debe encargarse de lavar la ropa del paciente, debe usar mascarilla médica, guantes desechables y seguir las indicaciones de lavado seguro, según puntualizó la OMS.

¿Existen vacunas contra el Mpox?

Aunque existen vacunas recomendadas, la prevención y las medidas de cuidado siguen siendo indispensables para controlar la enfermedad. (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

Sí existen vacunas recomendadas por la OMS para la Mpox, derivadas de las investigaciones sobre la viruela humana. Actualmente, se aconseja el uso de las vacunas MVA-BN, LC16 o ACAM2000, dependiendo de la disponibilidad.

La organización internacional no recomienda la vacunación masiva. Sugiere que la inmunización se limite a quienes estuvieron en contacto cercano con casos confirmados y a las personas en grupos de riesgo o que viajan a zonas donde el virus circula activamente, siempre bajo recomendación médica. “Las vacunas son una herramienta que debe combinarse con otras medidas sociales y de salud pública”, remarcó la OMS.

El desarrollo de inmunidad puede requerir varias semanas y no todas las personas vacunadas logran una protección completa, por lo que las medidas de prevención siguen siendo necesarias.

¿Es posible contraer Mpox luego de haber transitado la enfermedad?

Fiebre, dolores musculares, fatiga, dolor de cabeza e inflamación de ganglios linfáticos se presentan entre los síntomas frecuentes de la Mpox. (Freepik)

La evidencia disponible indica que algunas personas pueden reinfectarse con Mpox tras haber superado la enfermedad.

La OMS señaló: “Nuestra comprensión sobre la duración de la inmunidad posinfección o posvacunación continúa en evolución. Se han notificado casos de segundas infecciones”.

Quienes ya hayan padecido la enfermedad podrían ser designados como cuidadores de pacientes en el hogar, aunque deben mantener todas las precauciones recomendadas para evitar la exposición y la reinfección. “Incluso si ya ha tenido Mpox en el pasado, debe hacer todo lo posible para evitar volver a infectarse”, concluyó la organización sanitaria mundial.