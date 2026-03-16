Premios Oscar 2026: qué es y cómo se trata la neurofibromatosis, la enfermedad que tiene el actor Adam Pearson

Adam Pearson se convierte en referente de resiliencia y autenticidad al desfilar por la alfombra roja de los premios Oscar 2026 /REUTERS/Caroline Brehman

La presencia de Adam Pearson en la alfombra roja de los premios Oscar 2026 representa más que el recorrido de un actor británico en la industria cinematográfica: es la afirmación de la resiliencia.

A través de su trabajo, Pearson ha mostrado que el talento y la autenticidad trascienden las barreras. Lo hizo, entre otras cosas, con una exposición genuina y concientizadora de la neurofibromatosis tipo 1, una afección genética que deja huellas visibles en la piel, especialmente en el rostro.

Según Mayo Clinic, se trata de una condición poco frecuente, que afecta a aproximadamente 1 de cada 2.500 personas.

La neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad genética poco frecuente que afecta la piel y produce tumores benignos desde la infancia (Instagram/adam_pearson_tv)

La historia personal de Pearson está marcada por el escrutinio social desde su infancia en Londres. Los tumores benignos que se formaron a lo largo de su rostro comenzaron a ser evidentes desde edad temprana, provocando el alejamiento y la incomodidad de pares y adultos. En entrevistas recientes, el actor reconoció: “Siempre supe que no encajaba en el molde convencional. Mi rostro estaba marcado por las huellas de una condición que me hacía destacar, y eso me alejaba de las normas tradicionales de belleza”.

Sin embargo, Adam Pearson eligió transformar ese rasgo diferencial en motor de cambio, encontrando en el cine una vía para desafiar los prejuicios y crear representación.

La neurofibromatosis tipo 1: una condición visible, un desafío invisible

La neurofibromatosis tipo 1 es un trastorno genético del sistema nervioso que altera la pigmentación de la piel y fomenta el desarrollo de tumores benignos en distintos nervios del cuerpo. Según Mayo Clinic, las manifestaciones cutáneas más características incluyen “manchas de color café con leche”, que suelen aparecer desde el nacimiento o durante los primeros años de vida, y pecas agrupadas en las axilas y la ingle, notorios a partir de los tres a cinco años.

Entre otras señales que permiten el diagnóstico, se encuentran los llamados nódulos de Lisch: diminutos bultos en el iris del ojo que no afectan la visión y pueden pasar inadvertidos sin exámenes específicos. La presencia de neurofibromas —bultos blandos del tamaño de un guisante, localizados en la piel, debajo de ella o dentro del cuerpo— constituye otra de las expresiones visibles. En casos especiales, los neurofibromas plexiformes afectan múltiples nervios a la vez, provocando desfiguración facial, como ha experimentado Pearson.

El diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1 suele realizarse antes de los 10 años a través de manifestaciones cutáneas y síntomas neurológicos (Freepik).

Este diagnóstico se realiza casi siempre antes de los 10 años, según la información de Mayo Clinic, y los síntomas pueden ser tanto leves como moderados. Aunque los tumores asociados suelen ser benignos, existe un riesgo latente de transformación cancerosa en ciertos casos, lo que requiere control médico continuo. Además, pueden presentarse manifestaciones óseas como escoliosis (desviación de la columna) y otras alteraciones en la densidad o formación de los huesos.

Una de las complicaciones más graves y precoces es el glioma de la vía óptica, un tumor que se desarrolla en el nervio que conecta el ojo con el cerebro y aparece típicamente alrededor de los tres años. Esta complicación es rara más allá de la niñez.

En el ámbito cognitivo, la neurofibromatosis tipo 1 puede asociarse con dificultades de aprendizaje, retraso del habla y trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), afectando la experiencia educativa y el desarrollo social de quienes la padecen.

La enfermedad a menudo conlleva una baja estatura y, en niños, un tamaño de cabeza por encima del promedio, debido al mayor volumen cerebral. La cantidad de neurofibromas tiende a incrementarse con la edad, haciendo que la visibilidad de la condición aumente con el tiempo.

Vivir con neurofibromatosis tipo 1 implica controles médicos permanentes y la necesidad de apoyo educativo para afrontar dificultades cognitivas asociadas (Imagen ilustrativa Infobae)

Abordaje terapéutico y avances recientes en el tratamiento

El tratamiento de la neurofibromatosis tipo 1 se orienta al manejo de síntomas y complicaciones, dado que, según Harvard Health y MedlinePlus, no existe una cura definitiva para la enfermedad. El principal objetivo es favorecer el crecimiento y desarrollo saludable de los niños, así como intervenir rápidamente ante eventuales complicaciones, como el crecimiento acelerado de tumores o la afectación de funciones nerviosas.

La cirugía es la opción preferida para aquellos tumores que generan dolor, pérdida de función o riesgo de malignización. Los tumores que presentan un crecimiento rápido o ejercen presión en los nervios deben ser extirpados de forma inmediata.

En 2020, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el uso del medicamento selumetinib (Koselugo) para tratar tumores graves en niños con esta enfermedad, una novedad terapéutica que marca un progreso significativo. Según MedlinePlus, esta aprobación representa una de las primeras alternativas farmacológicas específicas para el control de los síntomas tumorales en pacientes pediátricos. Mientras tanto, la investigación médica explora más opciones para intervenciones tempranas y de mayor eficacia.

Adam Pearson es una figura y referente en el cine global

Las complicaciones cognitivas, como los problemas de aprendizaje, exigen también una intervención personalizada. Es común que los niños requieran apoyo escolar especializado para alcanzar su máximo potencial académico, dado que, como señalan Mayo Clinic y MedlinePlus, los trastornos de aprendizaje y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad son habituales entre los afectados.

De acuerdo con Mayo Clinic, la neurofibromatosis tipo 1 suele diagnosticarse en la niñez gracias a la identificación de lesiones cutáneas características y manifestaciones neurológicas. No obstante, el trayecto vital de quienes la desarrollan está marcado por la posibilidad de que surjan nuevos síntomas y complicaciones conforme transcurren los años.

La enfermedad, de origen genético, puede afectar tanto a hombres como a mujeres en igual proporción y presenta gran variabilidad entre los pacientes. Los casos documentados revelan que el número y la localización de los tumores, así como la gravedad de los síntomas, pueden ser muy diferentes aun dentro de una misma familia. Este carácter impredecible genera dificultad para plantear un pronóstico claro a largo plazo.

Convivir con este diagnóstico implica someterse a múltiples controles médicos a lo largo de la vida y estar alerta a signos de transformación tumoral o alteraciones en el desarrollo, en particular durante la infancia y la adolescencia. La ausencia de una cura conocida, confirmada tanto por Mayo Clinic como por Harvard Health, intensifica la necesidad de impulsar el acceso a tratamientos integrales y a la educación inclusiva desde edades tempranas.

La actuación de Adam Pearson en espacios de alta visibilidad internacional como los premios Oscar 2026 reafirma el valor de los referentes públicos que asumen el desafío de sensibilizar y concientizar.