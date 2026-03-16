6 claves para un calentamiento efectivo y seguro al empezar a entrenar

Especialistas recomiendan no omitir el calentamiento ni el enfriamiento para cuidar la salud cardiovascular y muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calentamiento previo marca la diferencia en el rendimiento y la prevención de lesiones durante cualquier sesión de entrenamiento. Esta rutina inicial prepara el cuerpo para la actividad física, eleva la temperatura corporal y activa los sistemas muscular y cardiovascular. Los especialistas coinciden en que la entrada en calor no debe considerarse una pérdida de tiempo, sino una inversión imprescindible para deportistas de todos los niveles.

De acuerdo con los especialistas de Mayo Clinic, los corredores amateurs suelen dejar de lado el calentamiento por falta de tiempo o por ajustar sus rutinas a agendas apretadas. Sin embargo, omitir esta práctica incrementa el riesgo de lesiones y afecta el desempeño general. El calentamiento adecuado consiste en movimientos suaves, trote ligero y ejercicios de movilidad articular, que facilitan la adaptación progresiva del cuerpo al esfuerzo y generan un “efecto lubricante” en las articulaciones.

En este sentido, el calentamiento no solo protege músculos y tendones, sino que también optimiza la entrada de oxígeno a los tejidos y permite un inicio de entrenamiento más placentero y eficiente. La rutina debe mantenerse en intensidades bajas y graduales, sin estiramientos máximos ni movimientos bruscos, para evitar desgarros o sobrecargas.

Según estudios de Mayo Clinic, estas prácticas favorecen la circulación y ayudan a que el ritmo cardíaco aumente y disminuya de manera gradual. Además, el calentamiento y el enfriamiento contribuyen a reducir el riesgo de lesiones musculares, calambres y molestias posteriores al ejercicio.

Una rutina de enfriamiento ayuda a normalizar el ritmo cardíaco y acelera la recuperación tras la actividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las seis claves para un calentamiento efectivo antes de entrenar son:

Entender la importancia de la entrada en calor No omitir el calentamiento bajo ningún motivo Realizar movimientos suaves y progresivos Adaptar la duración al clima y al horario Comenzar el entrenamiento principal de inmediato tras el calentamiento Personalizar la rutina según el tipo de ejercicio y las necesidades individuales

El valor de la progresión y la duración en la entrada en calor

En primer lugar, comenzar despacio y aumentar la intensidad de forma paulatina permite que el cuerpo se adapte sin sobresaltos. Los expertos sugieren dedicar entre 15 y 20 minutos a la rutina de calentamiento inicial. Un trote suave durante 10 minutos activa la circulación sanguínea y eleva la temperatura muscular, mientras que otros cinco minutos de ejercicios de movilidad articular aumentan la flexibilidad y la protección de tendones y ligamentos.

Además, la temperatura ambiente incide en la duración y la intensidad requeridas. En días fríos, el cuerpo tarda más en alcanzar la temperatura óptima, por lo que conviene sumar algunos minutos adicionales al calentamiento. Este ajuste previene lesiones musculares y asegura un funcionamiento articular adecuado.

Por otro lado, quienes entrenan temprano por la mañana deben extender o intensificar el calentamiento, ya que el cuerpo sale de un estado de relajación profunda tras el descanso nocturno. Activar los músculos y el sistema cardiovascular requiere paciencia y movimientos suaves, para evitar contracturas o molestias al iniciar el esfuerzo principal.

Pasos clave y recomendaciones para corredores y deportistas

Dedicar entre 5 y 10 minutos al calentamiento favorece la circulación y previene lesiones durante el ejercicio. (Captura de video / YouTube: Deporte y Salud ITESO)

Asimismo, resulta fundamental iniciar el calentamiento con movimientos de baja intensidad, como caminar o trotar suavemente, y aumentar el ritmo solo de forma progresiva. La entrada en calor debe incluir ejercicios dinámicos y evitar estiramientos máximos, ya que estos pueden aumentar el riesgo de lesión si se realizan en frío. Los estiramientos suaves y controlados ayudan a preparar los músculos, pero sin forzar el rango articular.

Por otra parte, se recomienda comenzar el entrenamiento principal inmediatamente después de la entrada en calor, sin intervalos prolongados que permitan que el cuerpo se enfríe. Este enfoque mantiene la temperatura muscular y el flujo sanguíneo, optimizando la transición hacia la parte más intensa de la sesión.

El último aspecto clave consiste en adaptar la rutina de calentamiento a las necesidades individuales y a las características del entrenamiento. Un corredor que planea un trabajo de velocidad o intensidad elevada necesita mayor tiempo de calentamiento que quien realiza una sesión de baja exigencia. La personalización reduce el riesgo de lesiones y mejora el rendimiento deportivo.

El calentamiento como herramienta imprescindible para la salud y el desempeño

Finalmente, la entrada en calor cumple un rol central en la prevención de lesiones y la optimización del rendimiento. Los especialistas destacan que una buena rutina de calentamiento aumenta la temperatura muscular, mejora la lubricación articular y prepara el sistema cardiorrespiratorio. A largo plazo, esta práctica reduce la incidencia de molestias, desgarros y esguinces, y permite disfrutar de la actividad física con mayor seguridad y eficacia.

El hábito de calentar antes de entrenar debe formar parte de la rutina de todos los deportistas, independientemente de su nivel o disciplina. La constancia y la atención a los detalles técnicos marcan la diferencia en el progreso y el bienestar físico. Incorporar estos seis puntos clave al calentamiento diario garantiza una base sólida para cualquier objetivo deportivo y contribuye a un entrenamiento más saludable y eficiente.