Salud

6 claves para un calentamiento efectivo y seguro al empezar a entrenar

Expertos de Mayo Clinic coinciden en que el inicio adecuado de la rutina otorga mayor flexibilidad, facilita la circulación y contribuye a una experiencia deportiva mucho más agradable y sin riesgos

Guardar
Especialistas recomiendan no omitir el
Especialistas recomiendan no omitir el calentamiento ni el enfriamiento para cuidar la salud cardiovascular y muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calentamiento previo marca la diferencia en el rendimiento y la prevención de lesiones durante cualquier sesión de entrenamiento. Esta rutina inicial prepara el cuerpo para la actividad física, eleva la temperatura corporal y activa los sistemas muscular y cardiovascular. Los especialistas coinciden en que la entrada en calor no debe considerarse una pérdida de tiempo, sino una inversión imprescindible para deportistas de todos los niveles.

De acuerdo con los especialistas de Mayo Clinic, los corredores amateurs suelen dejar de lado el calentamiento por falta de tiempo o por ajustar sus rutinas a agendas apretadas. Sin embargo, omitir esta práctica incrementa el riesgo de lesiones y afecta el desempeño general. El calentamiento adecuado consiste en movimientos suaves, trote ligero y ejercicios de movilidad articular, que facilitan la adaptación progresiva del cuerpo al esfuerzo y generan un “efecto lubricante” en las articulaciones.

En este sentido, el calentamiento no solo protege músculos y tendones, sino que también optimiza la entrada de oxígeno a los tejidos y permite un inicio de entrenamiento más placentero y eficiente. La rutina debe mantenerse en intensidades bajas y graduales, sin estiramientos máximos ni movimientos bruscos, para evitar desgarros o sobrecargas.

Según estudios de Mayo Clinic, estas prácticas favorecen la circulación y ayudan a que el ritmo cardíaco aumente y disminuya de manera gradual. Además, el calentamiento y el enfriamiento contribuyen a reducir el riesgo de lesiones musculares, calambres y molestias posteriores al ejercicio.

Una rutina de enfriamiento ayuda
Una rutina de enfriamiento ayuda a normalizar el ritmo cardíaco y acelera la recuperación tras la actividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las seis claves para un calentamiento efectivo antes de entrenar son:

  1. Entender la importancia de la entrada en calor
  2. No omitir el calentamiento bajo ningún motivo
  3. Realizar movimientos suaves y progresivos
  4. Adaptar la duración al clima y al horario
  5. Comenzar el entrenamiento principal de inmediato tras el calentamiento
  6. Personalizar la rutina según el tipo de ejercicio y las necesidades individuales

El valor de la progresión y la duración en la entrada en calor

En primer lugar, comenzar despacio y aumentar la intensidad de forma paulatina permite que el cuerpo se adapte sin sobresaltos. Los expertos sugieren dedicar entre 15 y 20 minutos a la rutina de calentamiento inicial. Un trote suave durante 10 minutos activa la circulación sanguínea y eleva la temperatura muscular, mientras que otros cinco minutos de ejercicios de movilidad articular aumentan la flexibilidad y la protección de tendones y ligamentos.

Además, la temperatura ambiente incide en la duración y la intensidad requeridas. En días fríos, el cuerpo tarda más en alcanzar la temperatura óptima, por lo que conviene sumar algunos minutos adicionales al calentamiento. Este ajuste previene lesiones musculares y asegura un funcionamiento articular adecuado.

Por otro lado, quienes entrenan temprano por la mañana deben extender o intensificar el calentamiento, ya que el cuerpo sale de un estado de relajación profunda tras el descanso nocturno. Activar los músculos y el sistema cardiovascular requiere paciencia y movimientos suaves, para evitar contracturas o molestias al iniciar el esfuerzo principal.

Pasos clave y recomendaciones para corredores y deportistas

Dedicar entre 5 y 10
Dedicar entre 5 y 10 minutos al calentamiento favorece la circulación y previene lesiones durante el ejercicio. (Captura de video / YouTube: Deporte y Salud ITESO)

Asimismo, resulta fundamental iniciar el calentamiento con movimientos de baja intensidad, como caminar o trotar suavemente, y aumentar el ritmo solo de forma progresiva. La entrada en calor debe incluir ejercicios dinámicos y evitar estiramientos máximos, ya que estos pueden aumentar el riesgo de lesión si se realizan en frío. Los estiramientos suaves y controlados ayudan a preparar los músculos, pero sin forzar el rango articular.

Por otra parte, se recomienda comenzar el entrenamiento principal inmediatamente después de la entrada en calor, sin intervalos prolongados que permitan que el cuerpo se enfríe. Este enfoque mantiene la temperatura muscular y el flujo sanguíneo, optimizando la transición hacia la parte más intensa de la sesión.

El último aspecto clave consiste en adaptar la rutina de calentamiento a las necesidades individuales y a las características del entrenamiento. Un corredor que planea un trabajo de velocidad o intensidad elevada necesita mayor tiempo de calentamiento que quien realiza una sesión de baja exigencia. La personalización reduce el riesgo de lesiones y mejora el rendimiento deportivo.

El calentamiento como herramienta imprescindible para la salud y el desempeño

Finalmente, la entrada en calor cumple un rol central en la prevención de lesiones y la optimización del rendimiento. Los especialistas destacan que una buena rutina de calentamiento aumenta la temperatura muscular, mejora la lubricación articular y prepara el sistema cardiorrespiratorio. A largo plazo, esta práctica reduce la incidencia de molestias, desgarros y esguinces, y permite disfrutar de la actividad física con mayor seguridad y eficacia.

El hábito de calentar antes de entrenar debe formar parte de la rutina de todos los deportistas, independientemente de su nivel o disciplina. La constancia y la atención a los detalles técnicos marcan la diferencia en el progreso y el bienestar físico. Incorporar estos seis puntos clave al calentamiento diario garantiza una base sólida para cualquier objetivo deportivo y contribuye a un entrenamiento más saludable y eficiente.

Temas Relacionados

entrada en calorlesionesejercicios fisicosdeportesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué la falta de donantes de sangre enciende una señal de alerta en los hospitales de Buenos Aires

La jefa de Hemoterapia del Hospital de Clínicas de la UBA, Alejandra Vellicce, advirtió en Infobae al Mediodía que la caída en la donación de sangre ya afecta el funcionamiento de los hospitales porteños

Por qué la falta de

Nueces: el secreto nutricional que transforma el bienestar cardíaco y potencia el rendimiento físico

Consumir seis unidades al día reduce el riesgo de infarto, beneficia la memoria y mejora la calidad del sueño. Estudios recientes revelan cómo este alimento natural impacta en la salud y la actividad deportiva, desplazando a los suplementos procesados

Nueces: el secreto nutricional que

Nuevos estudios asocian el hábito del vapeo a riesgos cardiovasculares y pulmonares

El consumo de cigarrillos electrónicos, que aumenta en la población adolescente, incrementaría la adicción al tabaco convencional

Nuevos estudios asocian el hábito

¿Las mujeres son más vulnerables a la enfermedad de Alzheimer?

En una entrevista con Infobae a las Nueve la neuropsicóloga Lucía Crivelli explicó por qué la demencia impacta especialmente en la población femenina y qué factores inciden

¿Las mujeres son más vulnerables

No es caminar: el ejercicio más eficiente para mejorar la circulación y fortalecer la salud cardiovascular

Sumar pasos diarios a la rutina siempre es recomendado, pero los especialistas coinciden en que hay una disciplina aeróbica que supera sus beneficios, al combinar trabajo muscular global y protección de las articulaciones. Cuál es

No es caminar: el ejercicio
DEPORTES
La carrera completa de Marcelo

La carrera completa de Marcelo Araujo, la voz que trazó un antes y un después en la historia del relato

Marcelo Gallardo encabeza la lista de candidatos a convertirse en nuevo entrenador de un gigante de Brasil

El récord “indeseado” que batió una figura de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de China

Insólito: un esquiador británico terminó la Copa del Mundo de Oslo bajo los efectos del alcohol

Independiente visitará a Instituto de Córdoba en un duelo clave por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El tierno mensaje que recibió

El tierno mensaje que recibió Luciano Castro de su hija por su cumpleaños: “Mi vida”

Cande Tinelli compartió una foto retro de su mamá Sole Aquino en un deporte que ella ama: “El fruto no cae muy lejos”

El conmovedor posteo de Alejandro Fantino por el comienzo de la nueva etapa de su hijo: “Un día, un paso, un momento”

Fito Páez le dedicó una estrofa de amor a Sofía Gala en medio de su show en Rosario: el video

Oriana Sabatini contó cómo fue el parto de su hija y el insólito lugar dónde comenzaron las contracciones

INFOBAE AMÉRICA

Cómo buscan convertir residuos de

Cómo buscan convertir residuos de botellas plásticas en un medicamento para la enfermedad de Parkinson

Crisis energética en Cuba: colapsó el sistema eléctrico y toda la isla está sin luz

Bienestar emocional en la universidad: estrategias para prevenir ansiedad y estrés entre estudiantes

Insólito: un esquiador británico terminó la Copa del Mundo de Oslo bajo los efectos del alcohol

Trump no descartó atacar las reservas de petróleo iraní en la isla de Kharg: “Puede que los oleoductos no sigan en pie”