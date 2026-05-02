Los estados se apresuran a averiguar cómo hacer cumplir los requisitos laborales de Medicaid del presidente Trump

VIERNES, 1 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Los funcionarios estatales siguen sin saber cómo hacer cumplir el requisito para que muchos adultos inscritos en Medicaid demuestren que están trabajando, incluso cuando un estado lanza su programa esta semana.

Están adoptando una variedad de enfoques para el trabajo, incluyendo, en algunos estados, el uso de inteligencia artificial.

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Una encuesta de KFF a funcionarios de Medicaid de 42 estados y el Distrito de Columbia ofrece información sobre las decisiones políticas clave que enfrentan los funcionarios estatales a medida que se acerca la fecha límite del 1 de enero de 2027 para implementar el requisito de trabajo. Las preguntas persistentes incluyen qué enfermedades y dolencias calificarán a los beneficiarios de Medicaid para exenciones y cómo automatizar la verificación de cumplimiento.

No se espera que las directrices federales se publiquen hasta junio. Pero algunos estados están avanzando con sus propias definiciones de "fragilidad médica", que bajo la Ley One Big Beautiful Bill de los republicanos del Congreso permitirán a los inscritos en Medicaid evadir el requisito.

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La ley, el logro nacional emblemático del presidente Donald Trump, reforma Medicaid en más de 40 estados que, junto con Washington D.C., ampliaron total o parcialmente el programa para personas de bajos ingresos para cubrir a adultos sin hijos que no tienen seguro a través de un trabajo.

Aunque la mayoría de los beneficiarios adultos de Medicaid ya trabajan o son discapacitados, cuidan de otras personas o estudian, muchos republicanos sostienen que las personas del programa que no trabajan drenan recursos que deberían apoyar a niños con bajos ingresos, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

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Unas 20 millones de personas obtuvieron cobertura de Medicaid gracias a la expansión, creada por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, una ley que la mayoría de los republicanos aún rechazan.

Las nuevas normas laborales exigen que la persona sea estudiante al menos a tiempo parcial o trabaje o participe en otras actividades que cumplan los requisitos, como el servicio comunitario, al menos 80 horas al mes. El requisito podría cambiar quién es elegible para Medicaid y se aplica a personas que ya están inscritas.

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La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que los requisitos laborales reducirán el gasto federal en Medicaid en unos 326.000 millones de dólares en 10 años. La agencia también estima que 4,8 millones más de personas estarán sin seguro en 2034 debido a la necesidad de trabajo.

"Muchos estados están trabajando en una línea temporal súper condensada", dijo Amaya Diana, analista de políticas en la organización sin ánimo de lucro de información sanitaria KFF , que trabajó en la encuesta. Siguen "tomando estas grandes decisiones con menos de un año antes de la implementación."

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La ley permite exenciones breves de los requisitos laborales para los inscritos que atraviesan ciertas dificultades: desastres naturales, residencia en un condado con alta tasa de desempleo, ingreso en un hospital o residencia, o tener que viajar durante un periodo prolongado para recibir atención médica.

Mientras que 28 estados y Washington, D.C., ofrecerán exenciones por dificultades, tres de esos estados no adoptarán las cuatro exenciones permitidas por la ley y dos -- Iowa e Indiana -- no planean adoptar ninguna.

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Las personas también pueden estar exentas de los requisitos laborales si son "médicamente frágiles". Pero el gobierno federal no ha dicho a los estados cómo definir ese término ni cómo determinar si un inscrito entra en la categoría.

La encuesta mostró que 21 estados, a marzo, no habían definido la fragilidad médica. Nebraska, que está implementando hoy su requisito de trabajo, publicó recientemente una lista de miles de condiciones de salud que podrían calificar a los inscritos como "frágiles" y eximirlos de trabajar.

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Algunos estados planean permitir que los pacientes se autodeclaren de fragilidad médica, mientras que otros requerirán la confirmación de un profesional médico. La forma más común de verificar la fragilidad médica, que se utilizará en poco más de 30 estados, es examinando los datos de reclamaciones de Medicaid.

Mehmet Oz, administrador de los Centros federales de Medicare y Medicaid Services, declaró esta semana a KFF Health News en una entrevista que "no nos gusta la autoprueba" y que "la documentación es fundamental."

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Muchos beneficiarios y sus defensores han expresado preocupación por la pérdida de cobertura por razones administrativas. Cuando Arkansas implementó brevemente las normas laborales de Medicaid, por ejemplo, la mayoría perdió la cobertura no porque no cumpliera los requisitos, sino por no presentar correctamente la documentación a tiempo.

Seis estados planean utilizar la IA para ayudar en la implementación de los requisitos de trabajo de alguna manera, como para el procesamiento de documentos o la comparación de datos de beneficiarios de diferentes fuentes, según KFF . Dos estados, Maryland y Nuevo México, planean utilizar IA para analizar los datos de reclamaciones.

Tres estados -- Arkansas, Misuri y Oklahoma -- planean utilizar la IA para interactuar directamente con las personas en Medicaid y ayudarles a identificar y subir documentos y datos de verificación.

Los adultos con Medicaid tendrán que volver a verificar que están trabajando o que están exentos del requisito, al menos cada seis meses. Algunos estados planean revisar trimestralmente.

Cuando sea posible, los estados deben utilizar las fuentes de datos disponibles para verificar exenciones o cumplimiento de los requisitos laborales.

Por ejemplo, unos 10 estados utilizarán datos del National Student Clearinghouse para verificar la asistencia escolar. Algunos estados también planean recurrir a fuentes, incluyendo el Departamento de Asuntos de Veteranos, AmeriCorps y comisiones de servicio.

Pero más de la mitad de los estados dijeron a los investigadores de KFF que no disponen de tiempo suficiente para añadir nuevas fuentes de datos y citaron los costes continuos como un desafío.

Más información

En Medicaid.gov hay información estatal sobre la elegibilidad y más.

Acerca de KFF Health News

KFF Health News es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los programas operativos principales de KFF -- la fuente independiente de investigación, encuestas y periodismo en políticas de salud.