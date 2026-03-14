Salud

Los alimentos ultraprocesados son malos para la salud ósea, según los investigadores

Healthday Spanish

Guardar

VIERNES, 13 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- "Eso hará que tus dientes se pudran."

Durante décadas, los padres han intentado alejar a los niños de la comida basura con esa simple advertencia.

Resulta que este tipo de alimentos también es perjudicial para los huesos, según un nuevo estudio.

Las personas que consumen más alimentos ultraprocesados tienden a tener menor densidad ósea y un mayor riesgo de fracturas de cadera, según informaron recientemente investigadores en The British Journal of Nutrition.

Por cada 3,7 raciones extra consumidas al día, el riesgo de fractura de cadera aumenta casi un 11%, según los investigadores.

Eso significa que cada porción de pizza congelada, cada bol de cereales para el desayuno, cada refresco azucarado y cada comida lista para calentar aumentan el riesgo de huesos quebradizos y fáciles de romper, según los investigadores.

"Los alimentos ultraprocesados pueden encontrarse fácilmente en cualquier visita al supermercado, y estos hallazgos aumentan las preocupaciones sobre cómo pueden afectar a nuestra salud ósea", dijo el investigador Dr. Lu Qi, profesor de salud pública en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, en un comunicado de prensa.

Los alimentos ultraprocesados se elaboran principalmente a partir de sustancias extraídas de alimentos integrales, como grasas saturadas, almidones y azúcares añadidos. También contienen una gran variedad de aditivos para hacerlos más sabrosos, atractivos y estables en conservación.

Estos alimentos representan alrededor del 55% del total de calorías consumidas por los estadounidenses, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de la dieta y salud de casi 164.000 personas que participan en UK Biobank, un proyecto de investigación sanitaria a largo plazo en el Reino Unido.

Los resultados mostraron que, de media, las personas consumían unas ocho raciones diarias de alimentos ultraprocesados. Además, cuanto más comían, mayor era su riesgo de menor densidad ósea.

"Nuestra cohorte de estudio fue seguida durante más de 12 años, y descubrimos que las altas ingestas de alimentos ultraprocesados estaban relacionadas con una reducción de la densidad mineral ósea en varios lugares, incluyendo áreas clave del fémur superior y la región lumbar", dijo Qi.

La relación negativa entre los alimentos ultraprocesados y la densidad ósea fue más evidente entre los adultos menores de 65 años y las personas con bajo peso, según los investigadores.

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de la grasa corporal basada en la altura y el peso. Los investigadores señalaron que un IMC bajo es un factor de riesgo para la mala salud ósea y podría empeorar los efectos de los alimentos ultraprocesados sobre la densidad ósea, según ellos.

Del mismo modo, los adultos jóvenes menores de 65 años podrían tener una digestión más fuerte que absorba más ingredientes poco saludables de esos alimentos, según los investigadores.

"Nuestros resultados no son sorprendentes", dijo Qi. "Los alimentos ultraprocesados se han asociado de forma constante con diversos trastornos relacionados con la nutrición y la salud ósea depende de una nutrición adecuada."

Más información

La Facultad de Medicina de Yale tiene más información sobre alimentos ultraprocesados y salud.

FUENTE: Universidad de Tulane, comunicado de prensa, 11 de marzo de 2026

## Lo que esto significa para ti

Consumir más alimentos ultraprocesados podría aumentar el riesgo de fracturas.

Temas Relacionados

Health Daylosalimentosultraprocesadossonmalosparalasaludoseasegunlosinvestigadores

Últimas Noticias

Los tratamientos de fertilidad no están relacionados con un mayor riesgo de cáncer en las mujeres, concluye un estudio

Healthday Spanish

Los tratamientos de fertilidad no

Los jóvenes sobrevivientes de AVC enfrentan obstáculos únicos en salud mental

Healthday Spanish

Los jóvenes sobrevivientes de AVC

Cuáles son las cinco amenazas que enfrentan los grandes ríos de Sudamérica

En el Día Internacional de Acción por los Ríos, científicos y ambientalistas advierten los riesgos que ponen en jaque a los ecosistemas acuáticos. Qué ideas se proponen para frenar el deterioro de esas fuentes de vida

Cuáles son las cinco amenazas

La endometriosis y la fertilidad: una nueva evidencia científica desafía los mitos sobre el embarazo

Hasta un 70% de las pacientes con este diagnóstico puede concebir de manera natural, revela una reciente investigación. En el Día Mundial de esta enfermedad, dos especialistas consultados por Infobae explican los avances y comparten recomendaciones para quienes buscan ser madres

La endometriosis y la fertilidad:

Los planes de comidas generados por IA para adolescentes que hacen dieta podrían ser perjudiciales, advierte un estudio

Healthday Spanish

Los planes de comidas generados
DEPORTES
Debutó en UFC hace un

Debutó en UFC hace un año y ahora encabezará una cartelera frente una leyenda 17 años mayor que él: el sueño del argentino Kevin Vallejos

Franco Colapinto explicó la diferencia de rendimiento que tuvo con Pierre Gasly en el inicio del Gran Premio de China de Fórmula 1

George Russell ganó la primera Sprint del año en el Gran Premio de China de Fórmula 1: Franco Colapinto quedó 14°

Tras quedar 14° en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de China de Fórmula 1

Juan Román Riquelme afirmó que Boca Juniors está cerca de agrandar La Bombonera: “Este año va a ser maravilloso”

TELESHOW
Evangelina Anderson impactó a sus

Evangelina Anderson impactó a sus seguidores al mostrar su exigente rutina de entrenamiento: “Reina asesina”

Axel Kuschevatzky reveló cuál es su película candidata al oro en los Oscar y sus expectativas previo a la ceremonia

Quién es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: errores, tensión y una dura devolución

Anamá Ferreira contó cuál es la impresionante cantidad de pares de zapatos que tiene: “Y vendí cuatrocientos ochenta”

Paulo Londra mostró el detrás de escena de su ensayo previo a su show en Lollapalooza 2026

INFOBAE AMÉRICA

EEUU ofreció una recompensa millonaria

EEUU ofreció una recompensa millonaria por información sobre el paradero del ayatollah Mojtaba Khamenei

De Minas Gerais al mundo: cómo el cambio climático amenaza al café

Cómo los polluelos aprenden a identificar peligros: el sorprendente mecanismo social detrás de su supervivencia

Ecuador y Estados Unidos acordaron eliminar aranceles y ampliar el acceso comercial bilateral

Por qué Frida Kahlo es mucho más que una artista y cómo su rostro llegó a la cultura pop