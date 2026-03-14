Los alimentos ultraprocesados son malos para la salud ósea, según los investigadores

VIERNES, 13 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- "Eso hará que tus dientes se pudran."

Durante décadas, los padres han intentado alejar a los niños de la comida basura con esa simple advertencia.

Resulta que este tipo de alimentos también es perjudicial para los huesos, según un nuevo estudio.

Las personas que consumen más alimentos ultraprocesados tienden a tener menor densidad ósea y un mayor riesgo de fracturas de cadera, según informaron recientemente investigadores en The British Journal of Nutrition.

Por cada 3,7 raciones extra consumidas al día, el riesgo de fractura de cadera aumenta casi un 11%, según los investigadores.

Eso significa que cada porción de pizza congelada, cada bol de cereales para el desayuno, cada refresco azucarado y cada comida lista para calentar aumentan el riesgo de huesos quebradizos y fáciles de romper, según los investigadores.

"Los alimentos ultraprocesados pueden encontrarse fácilmente en cualquier visita al supermercado, y estos hallazgos aumentan las preocupaciones sobre cómo pueden afectar a nuestra salud ósea", dijo el investigador Dr. Lu Qi, profesor de salud pública en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, en un comunicado de prensa.

Los alimentos ultraprocesados se elaboran principalmente a partir de sustancias extraídas de alimentos integrales, como grasas saturadas, almidones y azúcares añadidos. También contienen una gran variedad de aditivos para hacerlos más sabrosos, atractivos y estables en conservación.

Estos alimentos representan alrededor del 55% del total de calorías consumidas por los estadounidenses, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de la dieta y salud de casi 164.000 personas que participan en UK Biobank, un proyecto de investigación sanitaria a largo plazo en el Reino Unido.

Los resultados mostraron que, de media, las personas consumían unas ocho raciones diarias de alimentos ultraprocesados. Además, cuanto más comían, mayor era su riesgo de menor densidad ósea.

"Nuestra cohorte de estudio fue seguida durante más de 12 años, y descubrimos que las altas ingestas de alimentos ultraprocesados estaban relacionadas con una reducción de la densidad mineral ósea en varios lugares, incluyendo áreas clave del fémur superior y la región lumbar", dijo Qi.

La relación negativa entre los alimentos ultraprocesados y la densidad ósea fue más evidente entre los adultos menores de 65 años y las personas con bajo peso, según los investigadores.

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de la grasa corporal basada en la altura y el peso. Los investigadores señalaron que un IMC bajo es un factor de riesgo para la mala salud ósea y podría empeorar los efectos de los alimentos ultraprocesados sobre la densidad ósea, según ellos.

Del mismo modo, los adultos jóvenes menores de 65 años podrían tener una digestión más fuerte que absorba más ingredientes poco saludables de esos alimentos, según los investigadores.

"Nuestros resultados no son sorprendentes", dijo Qi. "Los alimentos ultraprocesados se han asociado de forma constante con diversos trastornos relacionados con la nutrición y la salud ósea depende de una nutrición adecuada."

Más información

La Facultad de Medicina de Yale tiene más información sobre alimentos ultraprocesados y salud.

FUENTE: Universidad de Tulane, comunicado de prensa, 11 de marzo de 2026

## Lo que esto significa para ti

Consumir más alimentos ultraprocesados podría aumentar el riesgo de fracturas.