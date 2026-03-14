La endometriosis y la fertilidad: una nueva evidencia científica desafía los mitos sobre el embarazo

El dolor pélvico y los síntomas menstruales intensos muchas veces se minimizan, provocando retrasos diagnósticos de hasta diez años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico de endometriosis suele encender alarmas y temores en mujeres jóvenes que desean ser madres. Sin embargo, una reciente revisión científica ofrece un dato contundente: entre el 50% y el 70% de las mujeres diagnosticadas logran un embarazo espontáneo, una realidad que desafía los mitos más arraigados y abre un horizonte de esperanza.

Lejos de ser una condena definitiva a la infertilidad, la endometriosis se presenta hoy bajo una nueva luz gracias a los avances en diagnóstico y tratamientos personalizados, en el marco del Día Mundial de la Endometriosis.

La enfermedad afecta a entre el 10% y el 15% de las mujeres en edad reproductiva, de acuerdo con datos de la Sociedad Argentina de Endometriosis (SAE). Se caracteriza por el crecimiento de tejido similar al endometrial fuera del útero, lo que puede provocar inflamación persistente, dolor pélvico y dificultades reproductivas de diversa gravedad.

Avances médicos y una mirada renovada

La nueva evidencia científica sobre embarazo espontáneo y endometriosis muestra que hasta el 70% de las pacientes puede concebir sin asistencia médica (AdobeStock)

El impacto emocional del diagnóstico suele estar teñido por la creencia de que la endometriosis es sinónimo de infertilidad. Florencia Gauthier, especialista en ginecología, explica a Infobae que este mito es uno de los más extendidos y dañinos, especialmente entre mujeres jóvenes que aún no planificaron su maternidad.

“La realidad es que aproximadamente el 70% de las mujeres con endometriosis logran embarazarse de forma espontánea”, remarca. La evidencia muestra que la mayoría de las pacientes puede alcanzar un embarazo sin ayuda médica, aunque la enfermedad puede dificultar el proceso en algunos casos.

En ese sentido, Gauthier destaca que el diagnóstico no equivale automáticamente a infertilidad y que el miedo infundado puede llevar a decisiones apresuradas o a evitar tratamientos efectivos. “El impacto psicológico es enorme en quienes reciben la noticia en plena juventud, ya que muchas no tienen definido su deseo de ser madres”, señala.

Además, advierte sobre otro mito frecuente: la creencia de que el embarazo cura la endometriosis. Si bien la gestación puede suprimir temporalmente la actividad de los focos endometriósicos, no elimina la enfermedad ni previene su recurrencia después del parto.

Cifras y realidades: lo que dicen los estudios

Las terapias hormonales y los progestágenos orales, como el Dienogest, se consolidan como opciones de tratamiento inicial para controlar los síntomas (AdobeStock)

Las cifras acompañan esta mirada. Aunque entre el 30% y el 50% de las mujeres con endometriosis experimentan dificultades para concebir de manera natural, la nueva evidencia científica sostiene que hasta el 70% logra un embarazo espontáneo, según información difundida por el laboratorio Gador. La tasa de infertilidad asociada a la patología varía ampliamente en los estudios, entre el 20% y el 68%, según los criterios diagnósticos y el seguimiento de cada caso.

El recorrido de las pacientes suele estar marcado por la incertidumbre: la endometriosis puede ser asintomática o manifestarse con dolores incapacitantes durante la menstruación o las relaciones sexuales. La correlación entre síntomas y extensión de las lesiones no siempre es proporcional, lo que contribuye al subdiagnóstico y a la naturalización del dolor menstrual intenso.

“No es pequeña lesión, pequeño dolor; gran lesión, gran dolor. Hay pacientes que tienen endometriosis profunda con afectación de la parte intestinal del recto y tienen un dolor mínimo, y otras con lesiones peritoneales, superficiales y leves, que tienen muchísimo dolor, porque como decimos en todos lados, es una enfermedad muy inflamatoria y multifactorial”, remarca Gauthier.

Evolución en el diagnóstico y el tratamiento

En los últimos años, el abordaje médico evolucionó hacia estrategias menos invasivas y más centradas en la paciente. La laparoscopía, antes considerada imprescindible para confirmar la enfermedad, quedó reservada para casos muy puntuales. Se priorizan la evaluación clínica, el uso de imágenes como la ecografía transvaginal y la resonancia magnética, y la valoración integral del dolor. Este cambio reduce cirugías innecesarias y acorta los tiempos hasta lograr un diagnóstico certero.

Se caracteriza por el crecimiento de tejido similar al endometrial fuera del útero, lo que puede provocar inflamación persistente, dolor pélvico y dificultades reproductivas

El tratamiento también ganó en precisión. Las terapias hormonales, especialmente los progestágenos orales como el Dienogest, se posicionaron como primera línea para controlar el dolor y frenar la progresión de la enfermedad, sin descuidar el potencial reproductivo de la paciente.

Gauthier recomienda no postergar la consulta médica ante síntomas persistentes, evaluar la reserva ovárica desde el diagnóstico y considerar la criopreservación de óvulos en casos de enfermedad severa o compromiso ovárico.

Cambios sociales y desafíos

Desde la perspectiva de la SAE, su presidente, Matías Jofré, observa un cambio progresivo en la manera en que la sociedad y el ámbito laboral abordan la endometriosis.

Durante décadas, el dolor menstrual fue minimizado tanto en lo social como en lo médico. “Muchas mujeres crecieron escuchando que ‘la menstruación, es normal que duela’, y esa idea llevó a que miles de ellas en edad reproductiva convivieran con síntomas severos durante años sin recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado”, advierte Jofré a Infobae.

La endometriosis afecta entre un 10% y un 15% de las mujeres en edad reproductiva y suele diagnosticarse, en promedio, a los 27 años

Según su análisis, el principal obstáculo sigue siendo la demora en la detección: la edad promedio de confirmación del diagnóstico en el país ronda los 27 años, aunque los síntomas suelen comenzar en la adolescencia. El tiempo promedio hasta el diagnóstico puede extenderse entre siete y diez años.

“Ese retraso ocurre por varios motivos. Uno de ellos es que el dolor menstrual todavía se naturaliza culturalmente, lo que lleva a que muchas mujeres no consulten o que sus síntomas sean minimizados incluso dentro del mismo sistema de salud que hace imposible sospechar de esta patología en tan solo 15 minutos de consulta”, explica.

Y agrega: “Estamos hablando de una enfermedad que afecta aproximadamente a una de cada diez mujeres en edad reproductiva, y sin embargo sigue siendo una de las patologías ginecológicas más subdiagnosticadas”.

El impacto de la endometriosis trasciende lo individual. La enfermedad afecta no solo la vida personal, sino que también repercute en el entorno familiar, laboral y social de las pacientes.

En algunos países, se discute la necesidad de licencias específicas o esquemas más flexibles para quienes padecen cuadros severos, en línea con el reconocimiento del impacto económico y social de la enfermedad.

Concientización y acompañamiento integral

La campaña de concientización promueve el mensaje de que el dolor menstrual intenso no debe naturalizarse y constituye un motivo suficiente para consultar a un profesional

La campaña de concientización impulsada por Gador y la SAE promueve el mensaje de que el dolor menstrual intenso no debe naturalizarse y constituye un motivo suficiente para consultar a un profesional.

El objetivo es empoderar a mujeres de todas las edades y a su entorno para que reconozcan la interferencia del dolor en la vida cotidiana como un signo de alerta. El asesoramiento integral y la derivación temprana a centros especializados forman parte de la propuesta para mejorar el acceso al diagnóstico y las posibilidades de preservar la fertilidad.

Los especialistas coinciden en la necesidad de abordar la preservación de la fertilidad desde el inicio, sin esperar a que la paciente lo solicite. Introducir el tema de forma clara y amigable, acompañar el diagnóstico con información precisa y facilitar la derivación a equipos multidisciplinarios son pasos imprescindibles para garantizar un acompañamiento efectivo y evitar que el diagnóstico se transforme en una condena anticipada.

Desde la Sociedad Argentina de Endometriosis, una asociación civil sin fines de lucro formada por profesionales de la salud, diseñaron el Mapa Federal de Endometriosis (MAFE), un proyecto de alcance nacional que busca transformar el abordaje de la endometriosis en todo el territorio argentino.

“Es una red nacional de atención y contención diseñada para garantizar que todas las mujeres con endometriosis del país, independientemente de su ubicación geográfica, cobertura de salud o condición socioeconómica, accedan a atención médica de calidad, estandarizada y basada en evidencia científica actualizada, brindando entre los profesionales soporte y derivaciones para los casos más complejos”, concluye Jofré.