Asfura anuncia propuesta de nueva ley en materia de seguridad y reafirma focalización de subsidio a energía

Asfura adelantó que el proyecto de ley incluirá la regulación en la venta de chips para teléfonos celulares. (Foto: Cortesía )

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció que su administración se encuentra trabajando en la elaboración de una nueva ley en materia de seguridad, con el objetivo de enfrentar la creciente ola de violencia que afecta al país.

Aunque el mandatario no profundizó en los detalles específicos del proyecto, dejó claro que se trata de una iniciativa prioritaria para su gobierno, en un contexto donde la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

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Durante sus declaraciones a la prensa, Asfura señaló que este plan integral de seguridad contempla, entre otras medidas, la modernización del Sistema Nacional de Emergencia 911.

Según explicó, el propósito es dotar a esta institución de mayores capacidades tecnológicas y operativas para mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.

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“Hay un plan que se va a poner en ejecución; dentro de pronto el 911 va a venir modernizado y con más capacidades. Espero que cuando lo mande al Congreso Nacional los diputados me apoyen”, expresó el mandatario, evidenciando que la propuesta requerirá respaldo legislativo para su implementación.

Otro de los elementos que incluiría la nueva normativa es la regulación en la venta de chips para teléfonos celulares, una medida que podría estar orientada a reforzar los mecanismos de control y trazabilidad en las comunicaciones, especialmente en la lucha contra el crimen organizado.

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Sin embargo, el presidente evitó brindar mayores detalles sobre cómo funcionaría este sistema o qué implicaciones tendría para los usuarios y las empresas de telecomunicaciones.

El gobierno impulsa un programa para reducir la mora quirúrgica mediante operaciones en clínicas privadas. (Foto: Cortesía)

En materia económica y social, Asfura también abordó el tema de los subsidios energéticos. Recordó que el decreto 42-2025 lo obliga a otorgar apoyo a los hogares en condición de extrema pobreza que consumen menos de 150 kilovatios de energía eléctrica.

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Según precisó, esta medida beneficia a un total de 324,487 medidores a nivel nacional. No obstante, aclaró que el subsidio no aplica para viviendas que cuentan con más de dos medidores ni para aquellas construidas con dos o más pisos de concreto, argumentando que estos criterios buscan focalizar mejor la ayuda en quienes realmente la necesitan.

El mandatario insistió en que su administración está comprometida con el manejo responsable de los recursos públicos. En ese sentido, aseguró que se están implementando políticas para cuidar la inversión, racionalizar el gasto y reducir costos, con el fin de canalizar más recursos hacia la atención de las necesidades de la población.

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En el ámbito de la salud, Asfura destacó que su gobierno está impulsando un programa que calificó como “muy interesante” para mejorar la eficiencia del sistema.

Entre los avances, mencionó que ya se han realizado 211 operaciones quirúrgicas en clínicas privadas como parte de un esfuerzo por reducir la mora quirúrgica en los hospitales públicos.

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La meta, según indicó, es alcanzar entre 20 y 30 intervenciones diarias, lo que permitiría disminuir significativamente el tiempo de espera para los pacientes.

Asimismo, el presidente informó que se está trabajando en la descentralización de los servicios de diálisis, con el objetivo de evitar que los pacientes tengan que desplazarse largas distancias para recibir tratamiento.

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Honduras se reunirá con el FMI para la cuarta revisión del programa monetario el próximo 11 de mayo. (Foto: Cortesía)

Esta medida busca mejorar la calidad de vida de quienes padecen enfermedades renales y requieren atención constante.

Frente a las críticas de sectores que consideran que su gobierno aún no muestra resultados contundentes, Asfura respondió que su equipo está trabajando intensamente para resolver los problemas estructurales del país.

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Reconoció que no es posible satisfacer a todos los sectores al mismo tiempo, pero enfatizó que las acciones se están ejecutando de manera continua.

“Estamos trabajando enormemente, no podes quedar bien con todo el mundo. El trabajo es continuo, resolviendo los problemas”, afirmó, al tiempo que destacó avances en infraestructura y el pago de deudas en áreas como salud, educación y obras públicas.

En el plano internacional, el gobernante anunció que el próximo lunes 11 de mayo sostendrá una reunión con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la cuarta revisión del programa monetario vigente.

Además, adelantó que la quinta revisión corresponderá directamente a su administración, lo que implicará nuevos desafíos en la conducción de la política económica.

El presidente Nasry Asfura afirmó que su administración trabaja en la reducción del gasto público para mejorar la inversión social. (Foto: Cortesía)

También informó que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un financiamiento de 120 millones de dólares para Honduras.

Este préstamo será enviado próximamente al Congreso Nacional para su discusión y eventual aprobación, y se espera que contribuya a impulsar proyectos clave para el desarrollo del país.

En cuanto a las relaciones comerciales, Asfura se refirió a las negociaciones de aranceles con Estados Unidos, señalando que el objetivo de Honduras es obtener condiciones similares a las que ya poseen países como Guatemala y El Salvador.

Finalmente, el presidente anunció que entre finales de mayo y principios de junio se espera la llegada de las primeras 220 máquinas de la empresa Caterpillar, las cuales serán utilizadas para fortalecer áreas como infraestructura, producción, salud, educación, comercialización y turismo.

Con esta inversión, el gobierno pretende dinamizar distintos sectores económicos y generar un impacto positivo en el desarrollo nacional.