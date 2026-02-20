Ciencia

Cáncer de colon: un gran estudio confirmó que la colonoscopía y el test FIT reducen los casos graves

Por primera vez, un estudio aleatorizado de gran escala valida la eficacia de ambos métodos de cribado al incrementar la detección precoz y disminuir los diagnósticos en fases avanzadas

El ensayo SCREESCO incluyó a
El ensayo SCREESCO incluyó a casi 280.000 personas y comparó la colonoscopía con el test inmunoquímico fecal para el cribado de cáncer colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio controlado aleatorizado más grande realizado hasta la fecha confirmó la eficacia del cribado para reducir los casos avanzados de cáncer colorrectal y propiciar diagnósticos en fases más tempranas. La investigación, conocida como SCREESCO, estuvo liderada por científicos de la Universidad de Uppsala y el Instituto Karolinska de Suecia y fue publicada hoy en la revista científica Nature Medicine.

En su cuenta de X, el cardiólogo estadounidense Eric Topol destacó el alcance del hallazgo. “La detección del cáncer de colon funciona”, dijo. Se trata, subrayó, del “ensayo clínico más grande jamás realizado". El experto estadounidense explicó que se trató de “un ensayo aleatorio de detección de cáncer de colon mediante colonoscopia o sangre oculta (FIT) frente a un control en casi 280.000 participantes (que) mostró un diagnóstico significativamente más temprano (estadio I-II) y menos cánceres en estadio III-IV”. El científico, quien no participó en la investigación, difundió de este modo los resultados a nivel internacional.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer colorrectal constituye el tercer tipo de tumor más frecuente en todo el mundo y la segunda causa global de muerte por cáncer. Según el último reporte, en 2022 se diagnosticaron aproximadamente 1,9 millones de nuevos casos y más de 900.000 muertes asociadas a esta enfermedad. La incidencia afecta principalmente a personas mayores de 50 años, aunque en algunos países se observa un aumento entre adultos de 30 a 50 años. La OMS explica que su desarrollo está vinculado con factores como dietas ricas en carnes procesadas y bajas en frutas y verduras, sedentarismo, obesidad, tabaquismo y consumo de alcohol.

Los resultados del mayor estudio
Los resultados del mayor estudio mundial respaldan la detección temprana como estrategia clave para reducir la incidencia de cáncer avanzado

El ensayo SCREESCO (Screening of Swedish Colons), registrado en ClinicalTrials.gov (NCT02078804), fue diseñado para comparar la eficacia del cribado mediante colonoscopia o test inmunoquímico fecal (FIT) frente a la atención habitual sin cribado. El estudio incluyó a 278.280 personas de 60 años en 18 regiones de Suecia y asignó aleatoriamente a los participantes a una sola colonoscopia, dos rondas de FIT o grupo control. El seguimiento mediano fue de 4,8 años.

De acuerdo con el estudio publicado en Nature Medicine, entre las personas que se hicieron una colonoscopia, se detectaron 58,7 casos de cáncer colorrectal en etapas iniciales por cada 100.000 personas al año, mientras que en el grupo que no recibió ningún tipo de estudio esa cifra fue de 42,5. En quienes se realizaron la prueba FIT, la detección de cáncer temprano fue de 52,7 casos por cada 100.000 personas al año, en comparación con 44,4 en su grupo de control.

Esto significa que la colonoscopia permitió encontrar cáncer en etapas tempranas un 38% más que en quienes no se hicieron estudios, y la prueba FIT lo hizo un 19% más. Además, después de cuatro años, la cantidad de casos de cáncer avanzado disminuyó en las personas que se realizaron la prueba FIT y también en quienes se hicieron la colonoscopia, en comparación con quienes no participaron en ningún programa de detección.

La colonoscopía y el test
La colonoscopía y el test FIT demostraron ser métodos eficaces para identificar tumores en fases iniciales y mejorar el pronóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anna Forsberg, una de las autoras y responsable del ensayo, afirmó en un comunicado de la Universidad de Uppsala: “Podemos demostrar que los casos de cáncer avanzado tienden a disminuir hacia el final del período en el grupo asignado aleatoriamente para proporcionar muestras de heces para la prueba FIT. Esto podría indicar un efecto preventivo del cribado, mediante la eliminación de los precursores del cáncer”.

El estudio encontró que, tanto en quienes se realizaron colonoscopias como en quienes se hicieron la prueba FIT, hubo un pequeño aumento de problemas digestivos y del corazón, especialmente durante el primer año después de los estudios. Sin embargo, la cantidad de muertes por cualquier causa fue similar en todos los grupos, con unas 550 muertes por cada 100.000 personas al año. Además, la participación fue mayor en mujeres para la prueba FIT y en hombres para la colonoscopia, y la mayoría de las personas que participaron no tenía enfermedades previas importantes.

El cáncer colorrectal afecta el colon y el recto y, de acuerdo con el Colegio Estadounidense de Gastroenterología, suele originarse en pólipos adenomatosos que pueden evolucionar a tumores malignos tras un periodo prolongado, habitualmente superior a diez años.

El estudio encontró que la
El estudio encontró que la participación en programas de cribado fue mayor en mujeres para el test FIT y en hombres para la colonoscopía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los principales factores de riesgo son:

  • La edad
  • Antecedentes familiares
  • Dieta inadecuada
  • Vida sedentaria
  • Obesidad
  • Consumo de alcohol o tabaco.

Los síntomas más frecuentes comprenden:

  • Alteraciones en el tránsito intestinal
  • Sangrado digestivo
  • Dolor abdominal
  • Pérdida de peso injustificada
  • Anemia por deficiencia de hierro.

Aun así, muchas veces el tumor permanece asintomático en sus fases iniciales.

La OMS remarca que la detección temprana mejora de forma decisiva las tasas de supervivencia. El pronóstico depende del estadio al diagnóstico: la supervivencia es mucho mayor cuando el cáncer se identifica en fases precoces. Los programas de cribado organizados son considerados la estrategia más eficiente para reducir la mortalidad específica, ya que permiten identificar lesiones precancerosas y extirparlas antes de su evolución.

La reducción de casos graves
La reducción de casos graves de cáncer colorrectal se asoció con una mayor detección de lesiones precancerosas gracias a ambos métodos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los métodos de detección, la colonoscopia posibilita el examen completo del intestino grueso y la extirpación de pólipos en el mismo procedimiento. La prueba FIT (test inmunoquímico fecal) detecta sangre oculta en heces y puede realizarse en el domicilio. Según la Asociación Estadounidense del Cáncer, si el resultado del FIT es positivo, se indica una colonoscopia diagnóstica. El test debe repetirse anualmente en personas de riesgo promedio.

El doctor Luis Caro, director general del instituto de gastroenterología Gedyt, en Buenos Aires, consultado por Infobae, destacó que “la importancia de estos estudios radica en que, cuando el cáncer de colon se detecta en estadios tempranos, la tasa de curación se acerca al 90%”.

La publicación de Nature Medicine subraya que, a diferencia de otros ensayos de cribado, SCREESCO implementó dos rondas de FIT con un umbral bajo de hemoglobina por gramo de heces, lo que permitió un mayor rendimiento diagnóstico y una mayor sensibilidad para lesiones incipientes. El seguimiento de los participantes continuará hasta 2030, cuando se espera contar con datos definitivos sobre el impacto del cribado en la mortalidad global por cáncer colorrectal, dijeron los autores del estudio.

El cáncer colorrectal es la
El cáncer colorrectal es la segunda causa global de muerte por cáncer y su incidencia aumenta a partir de los 50 años

Las autoridades de la Universidad de Uppsala y el Instituto Karolinska expresaron que estos hallazgos dan “gran esperanza” para demostrar que el cribado reducirá la mortalidad en ambos grupos de intervención. La evidencia reunida hasta ahora respalda el valor de los programas de cribado en la lucha contra el cáncer colorrectal y anticipa beneficios adicionales en salud pública global a medida que avance el seguimiento.

