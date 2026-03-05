Las tasas de cáncer colorrectal se desplazan a los grupos más jóvenes a medida que aumentan las tasas de cáncer rectal

MIÉRCOLES, 4 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- El cáncer de colon, considerado durante mucho tiempo una enfermedad de los ancianos, está afectando cada vez más a los estadounidenses jóvenes, según un sorprendente nuevo informe.

Casi la mitad de los nuevos diagnósticos de cáncer de colon --alrededor del 45%-- ocurren ahora en personas menores de 65 años, según el informe de la Sociedad Americana del Cáncer (ACS).

Esto supone un salto enorme respecto a 1995, cuando esas personas representaban solo el 27% de los casos. La tendencia es especialmente llamativa en el caso del cáncer de recto, que representa casi un tercio de todos estos diagnósticos de cáncer.

Para el informe, que se realiza cada tres años, la ACS analizó los registros poblacionales de cáncer y los datos de defunciones del Centro Nacional de Estadísticas de Salud.

Aunque las tasas generales de cáncer de colon y recto disminuyeron un 0,9% anual entre 2013 y 2022, la caída se debió a una disminución anual del 2,5% entre los mayores.

Sin embargo, los grupos más jóvenes vieron aumentar sus tasas (3% anual en personas de 20 a 49 años y 0,4% anual en personas entre 50 y 64 años).

Los cánceres de colon y recto son ahora la principal causa de muerte por cáncer en adultos menores de 50 años.

Los expertos proyectan que solo este año serán diagnosticados a 158.850 estadounidenses y 55.230 morirán por cáncer de colon o recto.

"Tras décadas de progreso, el riesgo de morir de cáncer colorrectal está aumentando en hombres y mujeres más jóvenes, lo que confirma un aumento real de la enfermedad debido a algo que estamos haciendo o a alguna otra exposición", dijo la autora del estudio, Rebecca Siegel, directora científica senior de la ACS.

En un comunicado de prensa, subrayó la necesidad de una detección más temprana, señalando que "la supervivencia de cinco años para la enfermedad temprana supera el 90%".

Donde ocurren estos cánceres también parece estar en proceso de desplazamiento hacia el colon inferior, cerca del recto y del propio recto.

El cáncer rectal representa ahora casi un tercio (32%) de estos diagnósticos (frente al 27% de mediados de los 2000). Entre 2019 y 2022, las tasas aumentaron un 1% anual en todos los grupos de edad.

Los nativos de Alaska sufren la mayor carga del país, con 80,9 casos por cada 100.000 -- más del doble de la tasa de estos cánceres observada en las poblaciones blancas. Los indígenas americanos tienen las segundas tasas más altas.

Estas cifras han provocado llamamientos para investigaciones especializadas y un mejor acceso a la atención sanitaria para estos grupos.

Aunque factores relacionados con el estilo de vida como la dieta, el tabaquismo y la inactividad física influyen, el diagnóstico tardío contribuye a las altas tasas entre los estadounidenses en edad laboral.

En total, 3 de cada 4 adultos menores de 50 años son diagnosticados solo después de que su cáncer ha alcanzado una fase avanzada, según el informe.

Aunque ahora recomiendan que el cribado comience a los 45 años, el informe reveló que solo el 37% de las personas entre 45 y 49 años se están haciendo realmente pruebas.

"Estos hallazgos subrayan aún más que el cáncer colorrectal está empeorando entre las generaciones más jóvenes y ponen de manifiesto la necesidad inmediata de que los adultos elegibles comiencen el cribado a la edad recomendada de 45 años", dijo el Dr. William Dahut, director científico de la ACS.

Los resultados se publicaron el 2 de marzo en CA: A Cancer Journal For Clinicians.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ofrecen una visión general sobre el cribado del cáncer de colon.

FUENTES: Sociedad Americana del Cáncer, comunicado de prensa, 2 de marzo de 2026; CA: A Cancer Journal For Clinicians, 2 de marzo de 2026