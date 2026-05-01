El Salvador

Las autoridades salvadoreñas capturan a fundador de la clica Merliot Locos Salvatruchos

La policía ubicó a Melvyn Israel Salinas Martínez, conocido como Fliper de Merliot, dentro de un centro comercial con apoyo de labores de inteligencia, logrando su arresto a pesar de los intentos por modificar su apariencia

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La Policía Nacional Civil captura a Melvyn Salinas Martínez, alias “Fliper de Merliot”, uno de los fundadores históricos de la MS13 en El Salvador./(Ministerio de Justicia y Seguridad Pública)
La Policía Nacional Civil captura a Melvyn Salinas Martínez, alias “Fliper de Merliot”, uno de los fundadores históricos de la MS13 en El Salvador./(Ministerio de Justicia y Seguridad Pública)

Las autoridades salvadoreñas informaron sobre la captura de Melvyn Israel Salinas Martínez, conocido como “Fliper de Merliot”, identificado por la Policía Nacional Civil como uno de los fundadores de la clica Merliot Locos Salvatruchos, perteneciente a la estructura MS13. La detención se realizó en el interior de un centro comercial, donde fue ubicado gracias a labores de inteligencia policial.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó la captura y detalló que Salinas Martínez intentó ocultar su pasado criminal cubriendo los tatuajes alusivos a la pandilla. A pesar de estos intentos, fue identificado por la policía.

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Según los antecedentes recabados por las autoridades, el detenido también se dedicaba a la distribución de drogas. Durante el operativo se incautó un teléfono celular, pieza clave para las investigaciones en curso.

La captura de “Fliper” se suma a la lista de líderes históricos de pandillas detenidos en el marco de la política de seguridad impulsada por el gobierno salvadoreño.

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La inteligencia policial desempeñó un papel determinante para ubicar y arrestar a Salinas Martínez, quien había intentado pasar desapercibido tras modificar su apariencia.

Las imágenes difundidas por el Ministerio de Seguridad muestran el momento de su detención y los tatuajes característicos que, pese a haber sido parcialmente cubiertos, permitieron su identificación.

Detención de alias “Happy”

En paralelo, el ministro Villatoro comunicó la captura de Wilber Fredy Gómez, conocido como “Happy”, integrante de la pandilla 18 Sureños. Gómez fue localizado gracias a un operativo de inteligencia. El detenido posee antecedentes penales por delitos cometidos en los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

Además, fue reconocido por su aparición en la película “La vida loca”, un documental que retrata la vida dentro de las pandillas salvadoreñas, que fue producido por el fotógrafo y cineasta franco-español, Christian Poveda, quien fue asesinado en septiembre de 2009 en el país.

Wilber Fredy Gómez, alias 'Happy' y miembro de 18 Sureños, fue localizado y arrestado mediante un operativo especializado de inteligencia policial./(Gustavo Villatoro)
Wilber Fredy Gómez, alias 'Happy' y miembro de 18 Sureños, fue localizado y arrestado mediante un operativo especializado de inteligencia policial./(Gustavo Villatoro)

Las autoridades han subrayado que todo aquel que pertenezca a estructuras criminales será buscado y presentado ante la justicia. La detención de “Happy” se suma a los esfuerzos recientes para desarticular organizaciones delictivas en El Salvador, en el marco de la “Guerra Contra Pandillas”.

Penas para los pandilleros y cadena perpetua para terroristas

El gobierno salvadoreño ha endurecido las penas contra los miembros de pandillas. El marco legal vigente contempla condenas de hasta 45 años de prisión para quienes sean encontrados culpables de pertenencia o asociación con estructuras criminales.

Además, la legislación actual prevé la cadena perpetua, que fue aprobada este año por la Asamblea Legislativa, para quienes sean condenados por delitos de terrorismo, una figura que incluye a líderes y miembros de pandillas que cometan actos considerados terroristas.

Estas medidas forman parte de una política de “cero tolerancia” a las pandillas, impulsada desde el Ejecutivo, que ha derivado en miles de capturas y procesos judiciales en los últimos años.

El endurecimiento de las penas responde a la estrategia gubernamental para erradicar la violencia y el crimen organizado. Las autoridades han recalcado que cualquier integrante de estas organizaciones será perseguido y sancionado conforme a la ley, sin posibilidades de reincorporarse a la sociedad mientras persistan en actividades delictivas.

El CECOT es la prisión de máxima seguridad donde se encuentran recluidos los pandilleros en el país./(REUTERS/Jose Cabezas)
El CECOT es la prisión de máxima seguridad donde se encuentran recluidos los pandilleros en el país./(REUTERS/Jose Cabezas)

De hecho, el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en 2022 para recluir a los miembros de estructuras criminales que son considerados terroristas.

Las recientes detenciones de figuras como “Fliper” y “Happy” refuerzan el mensaje oficial de que no habrá tregua en el combate a las pandillas. Las imágenes y declaraciones publicadas por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia y las cuentas oficiales de las autoridades muestran la determinación del gobierno en la aplicación de la justicia y la desarticulación de las estructuras criminales que operan en el país.

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