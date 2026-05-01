Sociedad

La falta de experiencia, el gran filtro: la historia de dos jóvenes que buscan su primer empleo

Aylén y Walter tienen formación, estudian y se capacitan, pero enfrentan el mismo obstáculo: sin antecedentes laborales, no logran acceder a una oportunidad en un mercado que exige experiencia incluso para empezar

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Muchos jóvenes optan por trabajos informales o pequeños emprendimientos personales mientras buscan obtener un empleo formal con cobertura social y aportes jubilatorios

La tasa de desempleo en la Argentina se ubicó en 7,5% al cierre del cuarto trimestre de 2025, según datos del INDEC. El 50% de los desempleados tiene menos de 30 años. Entre quienes buscan trabajo y no lo consiguen, la falta de experiencia previa se presenta como el principal obstáculo. Aylén Mariana Pereyra y Walter Coronel, ambos de 25 años y residentes en Berazategui, forman parte del universo de quienes luchan diariamente por acceder a su primer empleo formal.

Ambos cuentan con educación secundaria completa y continúan capacitándose: Aylén estudia la Licenciatura en Recursos Humanos y Relaciones Laborales y recibió formación en la Fundación Empujar; Walter, por su parte, cursa Ingeniería Informática y también fue capacitado en oficios y habilidades blandas gracias a la organización.

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La experiencia es la principal barrera. Tengo formación, pero me piden experiencia formal y es lo que no tengo y busco”, afirmó Aylén Pereyra en Infobae en Vivo Al Mediodía. Su testimonio revela la dificultad de acceder a una entrevista laboral sin una referencia o recomendación, aún cuando su currículum esté correcto y tenga capacitación en habilidades blandas.

Por su parte, Walter Coronel comparte una situación similar: “Te piden cinco años de experiencia; estoy buscando trabajo desde la secundaria y aún no encontré. ¿Cómo tenés experiencia si nunca trabajaste?”, planteó el joven. Al mismo tiempo relató que pese a tener una discapacidad física, se esfuerza en múltiples actividades informales para colaborar con su familia y busca una oportunidad estable en el área de tecnología, su especialidad.

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Aylén Pereyra y Walter Coronel, dos jóvenes de Berazategui, relatan las dificultades para acceder a oportunidades laborales pese a contar con formación y capacitación (Captura de video)
Aylén Pereyra y Walter Coronel, dos jóvenes de Berazategui, relatan las dificultades para acceder a oportunidades laborales pese a contar con formación y capacitación (Captura de video)

El rol de Fundación Empujar en el acceso al primer empleo

La Fundación Empujar es una organización sin fines de lucro que capacita jóvenes de entre catorce y veinticuatro años en contextos vulnerables, brindándoles herramientas para acceder a su primera experiencia laboral formal. Adriana Vivacqua, representante de la entidad, explicó en Infobae en Vivo: “Empujar nace como una iniciativa de empresarios argentinos para promover el acceso al primer empleo formal, capacitando a jóvenes y acompañándolos en el proceso”.

La fundación ofrece programas gratuitos de capacitación en habilidades blandas, oficios y tecnología, e intermedia entre jóvenes y empresas. “El trabajo formal es lo que da continuidad y estabilidad. Cuando los jóvenes egresan de nuestros programas, acompañamos su proceso de inserción durante seis meses”, remarcó Vivacqua. En 2025, 647 jóvenes consiguieron empleo a través de la intermediación de Empujar.

Dificultades cotidianas y estrategias para seguir adelante

Aylén destacó que, a pesar de la formación y el esfuerzo, la referencia sigue siendo una condición excluyente: “Voy a una empresa, muestran mi currículum y me dicen ‘está perfecto’, pero después falta la referencia”. Walter experimentó situaciones similares: “Me dicen que mi perfil es bueno, pero no estoy referido”.

mujeres jovenes trabajando
La falta de experiencia previa se consolida como la principal barrera para que jóvenes argentinos accedan a su primer empleo formal - Crédito Andina

La distancia respecto a los centros laborales y la falta de recomendación constituyen filtros adicionales. “Muchas empresas están lejos y piden una hora y media de viaje máximo. Eso te limita”, explicó Aylén. Walter agregó: “Es un requisito ser vecino de la zona; si no cumplís, no podés acceder al puesto aunque tengas la formación”.

Ambos jóvenes incursionan en trabajos informales o emprendimientos personales mientras continúan su búsqueda de empleo formal. “Tengo un emprendimiento de marroquinería; mientras busco un trabajo fijo, eso me ayuda”, contó Aylén, quien señaló su objetivo de tener una obra social y aportes jubilatorios. “Trabajo hay, lo que falta es la oportunidad de mostrar lo que uno vale”, señaló Walter.

El valor del trabajo formal para los jóvenes

Tanto Aylén como Walter subrayan la importancia del empleo formal como medio para progresar e independizarse. “Mi sueño es comprar mi propia casa y ayudar a mi familia. El trabajo formal me acerca a ese objetivo”, sostuvo Aylén. Walter coincidió: “Un empleo con aportes y estabilidad te permite planificar y lograr tus metas”.

La Fundación Empujar constituye un nexo entre los jóvenes y el mercado laboral. “Lo que necesitan es esa oportunidad para demostrar lo que saben y el compromiso que tienen con el trabajo”, afirmó Adriana Vivacqua.

Para acceder a los programas de la organización, los interesados pueden escribir a empleos@fundacionempujar.org, o buscar más información en redes sociales bajo el nombre Fundación Empujar.

En estos momentos, ochocientos jóvenes participan en el programa de intermediación laboral de la fundación, que también involucra a más de mil quinientos voluntarios en toda la Argentina.

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