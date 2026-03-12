Desde el metabolismo hasta las articulaciones: por qué la flexibilidad redefine la fuerza y protección del organismo femenino

La ciencia revela que la flexibilidad femenina es clave en la fortaleza y adaptación del cuerpo de la mujer. Recientes investigaciones de National Geographic, la revista especializada en divulgación científica, muestran que la flexibilidad, tanto a nivel metabólico como anatómico y fisiológico, ofrece ventajas diferenciadas: posibilita una resistencia excepcional, facilita la recuperación y contribuye a la salud integral.
Beneficios biológicos de la flexibilidad
La flexibilidad permite que el cuerpo femenino se adapte y recupere en diversas etapas vitales, desde la pubertad hasta la menopausia. Este rasgo, sustentado en mecanismos como el metabolismo lipídico y el ciclo hormonal, promueve la resistencia a desafíos físicos y facilita una recuperación eficiente tras esfuerzos intensos, según National Geographic.
Durante años, se creyó que la fuerza se basaba, principalmente, en la musculatura y la potencia física. Sin embargo, la capacidad de adaptación fisiológica —que abarca desde el metabolismo hasta las articulaciones y el ciclo hormonal— es hoy reconocida como la base de la resistencia y recuperación del cuerpo femenino, como destacan expertas y científicos internacionales.
Estrógenos y energía femenina
El papel del estrógeno en la flexibilidad metabólica se relaciona con la resistencia física y la gestión eficaz de la energía. Deborah Clegg, fisióloga metabólica, ha demostrado que el estrógeno ayuda a las mujeres a soportar esfuerzos como el alpinismo porque reduce la inflamación bajo condiciones extremas. Este hallazgo, publicado por National Geographic, explica que el cuerpo femenino alterna eficazmente entre glucosa y ácidos grasos, asegurando energía sostenida.
A diferencia del cuerpo masculino, que depende de los carbohidratos para obtener fuerza rápida, el femenino consigue mayor provecho de la quema de grasa subcutánea, especialmente en caderas y muslos.
Clegg afirma: “Las mujeres almacenan grasa principalmente en las caderas y los muslos, un espacio seguro y excelente para almacenarla”, y agrega que “las células adiposas femeninas son como el spandex: pueden estirarse, absorber todo el exceso de ácidos grasos y calorías, y almacenarlos de una manera saludable”. Esta cualidad protege frente a enfermedades metabólicas y resulta ventajosa durante desafíos como el embarazo.
Adaptación a las etapas vitales
La adaptación fisiológica se evidencia en momentos clave de la vida de las mujeres: pubertad, embarazo, parto, recuperación postparto y menopausia. En estos ciclos, el organismo reconfigura los sistemas inmunológico, circulatorio y musculoesquelético sin desgaste excesivo, permitiendo así afrontar cambios profundos.
Durante la lactancia, el incremento de células inmunitarias ayuda a reducir el riesgo de cáncer de mama, según investigaciones citadas por National Geographic. Además, algunas atletas alcanzan, e incluso superan, su nivel deportivo tras el embarazo, lo que ilustra la importancia de la recuperación postparto y del ciclo hormonal en la regeneración del cuerpo.
Flexibilidad física y lesiones
Respecto a la flexibilidad física, las mujeres demuestran una mayor elasticidad muscular y un rango articular más amplio. Miho Tanaka, especialista en medicina deportiva en la Universidad Johns Hopkins, afirma: “La flexibilidad y la capacidad de utilizar todo el movimiento de las articulaciones son importantes para optimizar la biomecánica articular. Influye directamente en la forma en que un atleta genera fuerza”.
También explica: “Los estudios demuestran que cuanto más flexibles son los músculos, menos probabilidades hay de sufrir una lesión o distensión muscular”.
Sin embargo, un exceso de laxitud articular puede aumentar el riesgo de lesiones, como las de rodilla. Sophia Nimphius, vicerrectora de Deportes en la Universidad Edith Cowan, señala: “La línea que separa tener la flexibilidad suficiente y tener demasiada laxitud es realmente muy fina”.
Esta tendencia puede corregirse mediante un entrenamiento específico, ya que la ausencia de rutinas personalizadas, y no el sexo, parece estar en el origen de algunas diferencias en lesiones deportivas. Actualmente, el 6 % de los estudios en medicina deportiva se dedica exclusivamente a mujeres, lo que muestra que aún existen áreas por investigar.
Entrenamiento y tecnología personalizada
El desarrollo reciente en la investigación en medicina deportiva femenina apunta a la personalización del entrenamiento y al empleo de herramientas tecnológicas avanzadas. Tanaka subraya el potencial de la inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos y anticipar lesiones, facilitando la creación de planes a medida para cada atleta.
El nuevo enfoque propone adaptar rutinas de ejercicio y recuperación desde la biología femenina. Los avances en aprendizaje automático y tecnología de análisis de datos prometen transformar la personalización del entrenamiento y proporcionar a las deportistas recursos para la prevención y el rendimiento sostenible.
Rasgos como la acumulación de grasa o las variaciones hormonales, antes consideradas desventajas, se reconocen hoy como fundamentos para la supervivencia y adaptación biológica. Según National Geographic, estos rasgos han sido fundamentales para que las mujeres afronten condiciones extremas y contribuyan al desarrollo y continuidad de la vida humana.