Desde el metabolismo hasta las articulaciones: por qué la flexibilidad redefine la fuerza y protección del organismo femenino

Expertos destacan que esta particularidad facilita la adaptación ante esfuerzos intensos, pero además promueve una mejor respuesta ante los cambios hormonales y metabólicos propios de cada ciclo vital, según National Geographic

La flexibilidad femenina, reconocida por la ciencia, constituye la base de la fortaleza y la adaptación del cuerpo de la mujer (Freepik)

La ciencia revela que la flexibilidad femenina es clave en la fortaleza y adaptación del cuerpo de la mujer. Recientes investigaciones de National Geographic, la revista especializada en divulgación científica, muestran que la flexibilidad, tanto a nivel metabólico como anatómico y fisiológico, ofrece ventajas diferenciadas: posibilita una resistencia excepcional, facilita la recuperación y contribuye a la salud integral.

Beneficios biológicos de la flexibilidad

La flexibilidad permite que el cuerpo femenino se adapte y recupere en diversas etapas vitales, desde la pubertad hasta la menopausia. Este rasgo, sustentado en mecanismos como el metabolismo lipídico y el ciclo hormonal, promueve la resistencia a desafíos físicos y facilita una recuperación eficiente tras esfuerzos intensos, según National Geographic.

Durante años, se creyó que la fuerza se basaba, principalmente, en la musculatura y la potencia física. Sin embargo, la capacidad de adaptación fisiológica —que abarca desde el metabolismo hasta las articulaciones y el ciclo hormonal— es hoy reconocida como la base de la resistencia y recuperación del cuerpo femenino, como destacan expertas y científicos internacionales.

Estrógenos y energía femenina

Investigaciones recientes de National Geographic destacan que el metabolismo lipídico y el ciclo hormonal otorgan ventajas diferenciales en la resistencia de las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel del estrógeno en la flexibilidad metabólica se relaciona con la resistencia física y la gestión eficaz de la energía. Deborah Clegg, fisióloga metabólica, ha demostrado que el estrógeno ayuda a las mujeres a soportar esfuerzos como el alpinismo porque reduce la inflamación bajo condiciones extremas. Este hallazgo, publicado por National Geographic, explica que el cuerpo femenino alterna eficazmente entre glucosa y ácidos grasos, asegurando energía sostenida.

A diferencia del cuerpo masculino, que depende de los carbohidratos para obtener fuerza rápida, el femenino consigue mayor provecho de la quema de grasa subcutánea, especialmente en caderas y muslos.

Clegg afirma: “Las mujeres almacenan grasa principalmente en las caderas y los muslos, un espacio seguro y excelente para almacenarla”, y agrega que “las células adiposas femeninas son como el spandex: pueden estirarse, absorber todo el exceso de ácidos grasos y calorías, y almacenarlos de una manera saludable”. Esta cualidad protege frente a enfermedades metabólicas y resulta ventajosa durante desafíos como el embarazo.

Adaptación a las etapas vitales

El estrógeno favorece la flexibilidad metabólica y reduce la inflamación, proporcionando energía sostenida y mayor resistencia física en las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adaptación fisiológica se evidencia en momentos clave de la vida de las mujeres: pubertad, embarazo, parto, recuperación postparto y menopausia. En estos ciclos, el organismo reconfigura los sistemas inmunológico, circulatorio y musculoesquelético sin desgaste excesivo, permitiendo así afrontar cambios profundos.

Durante la lactancia, el incremento de células inmunitarias ayuda a reducir el riesgo de cáncer de mama, según investigaciones citadas por National Geographic. Además, algunas atletas alcanzan, e incluso superan, su nivel deportivo tras el embarazo, lo que ilustra la importancia de la recuperación postparto y del ciclo hormonal en la regeneración del cuerpo.

Flexibilidad física y lesiones

Respecto a la flexibilidad física, las mujeres demuestran una mayor elasticidad muscular y un rango articular más amplio. Miho Tanaka, especialista en medicina deportiva en la Universidad Johns Hopkins, afirma: “La flexibilidad y la capacidad de utilizar todo el movimiento de las articulaciones son importantes para optimizar la biomecánica articular. Influye directamente en la forma en que un atleta genera fuerza”.

El almacenamiento de grasa subcutánea en caderas y muslos protege la salud metabólica y resulta clave ante desafíos físicos intensos, como el embarazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

También explica: “Los estudios demuestran que cuanto más flexibles son los músculos, menos probabilidades hay de sufrir una lesión o distensión muscular”.

Sin embargo, un exceso de laxitud articular puede aumentar el riesgo de lesiones, como las de rodilla. Sophia Nimphius, vicerrectora de Deportes en la Universidad Edith Cowan, señala: “La línea que separa tener la flexibilidad suficiente y tener demasiada laxitud es realmente muy fina”.

Esta tendencia puede corregirse mediante un entrenamiento específico, ya que la ausencia de rutinas personalizadas, y no el sexo, parece estar en el origen de algunas diferencias en lesiones deportivas. Actualmente, el 6 % de los estudios en medicina deportiva se dedica exclusivamente a mujeres, lo que muestra que aún existen áreas por investigar.

Entrenamiento y tecnología personalizada

El avance de la inteligencia artificial y el análisis de datos en medicina deportiva femenina impulsa la personalización de entrenamientos y la prevención de lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo reciente en la investigación en medicina deportiva femenina apunta a la personalización del entrenamiento y al empleo de herramientas tecnológicas avanzadas. Tanaka subraya el potencial de la inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos y anticipar lesiones, facilitando la creación de planes a medida para cada atleta.

El nuevo enfoque propone adaptar rutinas de ejercicio y recuperación desde la biología femenina. Los avances en aprendizaje automático y tecnología de análisis de datos prometen transformar la personalización del entrenamiento y proporcionar a las deportistas recursos para la prevención y el rendimiento sostenible.

Rasgos como la acumulación de grasa o las variaciones hormonales, antes consideradas desventajas, se reconocen hoy como fundamentos para la supervivencia y adaptación biológica. Según National Geographic, estos rasgos han sido fundamentales para que las mujeres afronten condiciones extremas y contribuyan al desarrollo y continuidad de la vida humana.

