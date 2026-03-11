Salud

Qué es una arritmia cardíaca y por qué el corazón puede cambiar de ritmo de forma repentina

El médico cardiólogo Daniel López Rosetti explicó en Infobae en Vivo cómo una simple acción cotidiana puede ayudar a identificar alteraciones cardiovasculares

Dr. Daniel López Rosetti

El médico cardiólogo Daniel López Rosetti detalló en su columna semanal en Infobae en Vivo la importancia de controlar el pulso en casa como herramienta clave para identificar arritmias.

El especialista respondió preguntas sobre el funcionamiento del corazón y ofreció pautas prácticas para la detección precoz de esta alteración del ritmo cardíaco que puede causar desde insuficiencia cardíaca hasta un accidente cerebrovascular.

En una charla con el equipo de Infobae a las 9, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, López Rosetti profundizó sobre la relevancia de los chequeos simples para detectar arritmias. Enfatizó el valor de prestar atención a los signos que pueden alertar sobre alteraciones en el ritmo cardíaco.

Cómo se detecta una arritmia

Lo más importante es tomarse el pulso”, afirmó López Rosetti, quien recalcó que muchas personas pueden desconocer que padecen una alteración en el ritmo cardíaco. “Muchos de nosotros tenemos arritmias y no lo sabemos. Y es mejor enterarte por rutina que porque tuviste que consultar por una emergencia”, sostuvo.

Describió cómo funciona el mecanismo cardíaco: “El corazón es un órgano muscular. Son quinientos gramos que empujan la sangre de tu cuerpo a cinco litros por minuto”. Para ejemplificar la magnitud del trabajo cardíaco, indicó: “En una hora, bombea trescientos litros”.

El Dr. Daniel López Rosetti
El Dr. Daniel López Rosetti recomienda tomarse el pulso como una manera sencilla de detectar alteraciones en el ritmo cardíaco

Al abordar la función eléctrica del corazón, precisó: “Es un órgano músculo eléctrico. Emite corriente y cuando emite, corriente hace latir a todas las células y ahí expulsa sangre. Eso se llama marcapaso, que lo tenemos natural. Cuando te falla, te ponen un marcapaso artificial”.

López Rosetti utilizó analogías sencillas para explicar el electrocardiograma: “Cada electrodo que te ponen son cámaras que miran el partido de fútbol desde distinto ángulo. El electrocardiógrafo va a poder ver la actividad bioeléctrica del corazón desde distintos lugares, depende la cámara que use”.

Por qué es importante un diagnóstico temprano

López Rosetti subrayó que la detección temprana depende de la atención a señales mínimas: “El valor de saber que el corazón late rítmicamente es enorme”.

Sobre esta arritmia en particular, que representa el tipo de alteración más frecuente, detalló: “Las aurículas, cuando tienen esa arritmia que se llama fibrilación auricular, tiemblan y le mandan la electricidad al resto del corazón, que tampoco anda bien”.

Un electrocardiograma permite evaluar la
Un electrocardiograma permite evaluar la actividad bioeléctrica del corazón, utilizando electrodos que observan desde diferentes ángulos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explicó las consecuencias: “Las plaquetas en la sangre son pegajosas. Cuando se empieza a agitar, la sangre se golpea a sí misma y forma coágulos. Y esos coágulos van al ventrículo izquierdo, salen por la aorta y van al cerebro, y eso concluye en un ACV. Gran cantidad de ACV son por fibrilación auricular”.

El especialista remarcó la importancia de la consulta médica: “Si va al médico le hacen un electrocardiograma y encuentran una arritmia, está en la mejor condición posible para resolverla. En general, con medicación muy simple”.

Tomarse el pulso: un hábito clave

López Rosetti instruyó en vivo sobre cómo tomarse el pulso: “El pulso es la onda contráctil que salió de la arteria aorta y distribuye la sangre por todo el cuerpo. ¿Cómo tomar el pulso? Donde haya una arteria grande. Por ejemplo, la carótida, al costadito de la nuez de Adán”.

Sin embargo, aclaró sobre el procedimiento correcto: “La mano tiene cinco dedos y en el antebrazo hay dos huesos: Donde esté el gordo, abajo está el radio, y del otro lado el cúbito. Abajo del dedo gordo hay una arteria importante que se llama arteria radial. Ahí, en la muñeca, podés tomar el pulso”.

Muchas personas presentan arritmias y
Muchas personas presentan arritmias y no lo saben, por eso la autoevaluación regular del pulso puede anticipar emergencias cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Advirtió sobre un error frecuente: “No hay que hacerlo con el pulgar de la mano contraria, porque el pulgar tiene su propio latido. Hay estudiantes de medicina que le toman el pulso a una persona y está muerta la persona, porque lo que está sintiendo es el pulso de él”. Por eso, resaltó que se debe tomar con los dedos índice y medio de la mano opuesta a la que se elija para tomar el pulso.

Destacó el valor de la autoevaluación: “Concéntrense si es regular. Si el pulso es regular, está bien. Si no, si notan que faltó un latido, consultá al médico”.

El cardiólogo también diferenció los tipos de arritmias y abordó las opciones de tratamiento: “Cuando sabés que un paciente tiene una FA, una fibrilación auricular, le damos anticoagulantes para que esa aurícula que estaba latiendo así como temblando no forme coágulos. Muchas arritmias por FA revierten con la sola medicación por vía oral”.

En una hora el corazón
En una hora el corazón puede bombear cerca de trescientos litros de sangre, reflejando la magnitud de su trabajo diario en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de finalizar, López Rosetti insistió en el valor de los controles simples: “Si usted en su casa hoy se toma el pulso y nota alguna irregularidad, consulte. Encontrar una arritmia a tiempo puede evitar complicaciones graves, como un accidente cerebrovascular. Con una acción tan sencilla como tomarse el pulso, se puede hacer una gran diferencia en la salud”.

Para cerrar, el cardiólogo brindó una definición sobre resiliencia: “La herida es el lugar por donde entra la luz. Todos los que estamos acá y todos los que nos están viendo tuvieron desgracias. La resiliencia es la capacidad de superar desgracias, dolores, traumas. Resiliencia no es cicatriz, es salir más fuerte que antes”.

