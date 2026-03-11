Mitos y verdades sobre suplementos alimenticios: qué dijo el neurólogo Conrado Estol sobre su utilidad real

En una entrevista en Infobae en Vivo, el experto neurólogo Conrado Estol advirtió que la mayoría de las personas no consume los nutrientes necesarios en y se refirió a los suplementos alimentarios

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Estol explicó: “El 95% de la gente cree que es algo esencial tomar suplementos y tenemos que decirles qué es lo que vale, porque no vamos a decir: ‘No nos sirven’. Claro que no vamos a decir eso, porque sí tienen una utilidad, pero hay que conocer”. El médico repasó que el 90% de los adultos no consume la fibra que necesita y tampoco ingiere todos los micronutrientes esenciales.

El neurólogo remarcó: “El noventa por ciento de las personas tiene deficiencia de omega-3. El 40 % tiene deficiencia de magnesio, el 10 % de vitamina C”.

Sobre la causa de estas carencias, Estol indicó que ocurre “porque comemos muy mal, porque el sesenta por ciento de las calorías viene de, voy a decir el oxímoron, comida ultraprocesada. ¿Por qué es un oxímoron? Porque si es ultraprocesado no es comida”.

Respecto a la confiabilidad de los productos, Estol alertó: “Cuando se han analizado en Estados Unidos, en la FDA han analizado y el ochenta por ciento de los que analizaron no tenían lo que decía que tenían. Ese es el problema”.

Frente a la consulta de si toda la población debería consumir suplementos, Estol aclaró: “No, no todos”. El neurólogo planteó una serie de preguntas clave: “¿Vos dormís siete, ocho horas? ¿Vos meditás veinte minutos por día? ¿Vos socializás lo suficiente aparte de este trabajo intenso? ¿Vos hacés ejercicio intenso todas las semanas? ¿Vos comés y respetás la dieta mediterránea? ¿Vos dormís siete, ocho horas por noche? ¿Vos no fumás? ¿Vos moderás el alcohol? ¿Vos sabés que tenés bien el colesterol, la presión, el azúcar? Bueno, la respuesta es no. Cuando me digas que sí a todo eso, vamos por los suplementos, porque hay algunos que pueden enlentecer el reloj biológico".

Sobre la evidencia científica, advirtió: “Con los suplementos no van a tener un estudio ustedes como el estudio que hacemos nosotros del medicamento para la diabetes, del medicamento para el cáncer, la quimioterapia. No hay eso. ¿Por qué? Porque no tienen protección de patente. Entonces, ¿quién va a poner la plata de un estudio científico para probar esto? Aunque algunos hay”.

Como ejemplo, explicó: “Hay uno, el síndrome de Werner. Nadie lo escuchó ese síndrome, pero es un síndrome en que envejecés aceleradamente. Se llama progeria. ¿Y qué se usó? El famoso NAD, nicotinamida dinucleótido, que ayuda a la mitocondria, la refortalece. Y en el síndrome de Werner fue positivo el uso de NAD. En esas personas, la aterosclerosis aceleraba más lentamente. La piel envejecía más lentamente, el riñón se enfermaba más lentamente. O sea, el NAD, un suplemento que la gente busca mucho, fue efectivo”.

