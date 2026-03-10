El azafrán, la especia dorada que despierta el interés científico por 7 beneficios para la salud

El uso del azafrán se remonta a civilizaciones como la grecorromana y la india, donde formó parte de la medicina tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considerado una de las especias más antiguas y costosas, el azafrán acumula más de cuatro mil años de historia. En la actualidad, volvió a captar el interés de la comunidad médica y científica. The Telegraph reunió distintas investigaciones que refuerzan la idea de que no solo aporta sabor y color a los platos, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud.

Expertos y nutricionistas analizaron sus propiedades y recomendaron precaución en el consumo de suplementos, pero reconocieron efectos positivos en áreas como el estado de ánimo, el peso corporal y la salud cardiovascular.

El origen del azafrán como especia

El azafrán se obtiene de los estigmas de la flor Crocus sativus, originaria de regiones como Irán, Afganistán, India y España. De acuerdo con The Telegraph, el proceso de recolección sigue siendo manual y laborioso: se necesitan entre 150 y 200 flores para obtener un gramo de azafrán culinario, lo que explica que su elevado precio por gramo.

El azafrán se extrae manualmente de la flor Crocus sativus, originaria de Irán, Afganistán, India y España, lo que encarece su precio (Freepik)

El historiador Sam Bilton, citado por el medio británico, señaló sobre la obtención de la especia que “no existen atajos” y resaltó que la tradición manual de la cosecha sigue inalterable desde hace siglos.

Beneficios del azafrán para la salud

Diversos estudios citados por The Telegraph enumeran siete beneficios principales al consumir extractos de azafrán o sus compuestos activos:

1. Potencial anticancerígeno

Compuestos como la crocina y la crocetina, presentes en el azafrán, mostraron en estudios de laboratorio y en animales la capacidad de interferir con el crecimiento de células cancerosas, incluyendo leucemia, cáncer de mama y colorrectal.

Estudios sugieren que el azafrán posee potencial anticancerígeno gracias a compuestos activos como la crocina y la crocetina (Freepik)

La nutricionista Valentina Cartago advirtió en diálogo con el medio británico que “se necesitan más ensayos clínicos a gran escala en humanos para confirmar estos efectos”.

2. Control del peso

El análisis de estudios en humanos, publicado en Complementary Therapies in Medicine, sugiere que la suplementación con azafrán ayuda a reducir la circunferencia de la cintura y mejora la gestión de la glucemia. La nutricionista aclaró que estos efectos son moderados y que no sustituyen los cambios necesarios en la dieta ni el estilo de vida.

3. Alivio de la depresión y la ansiedad

Una revisión científica reciente indicó que el azafrán puede ser útil en el tratamiento de síntomas de depresión y ansiedad. La profesora Rachael Frost, de la Universidad John Moores de Liverpool, indicó que los efectos observados fueron similares a los de los antidepresivos recetados y superiores al placebo.

Especialistas analizan el potencial del azafrán como complemento terapéutico en trastornos del estado de ánimo y dificultades de atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, pequeños ensayos clínicos relacionan el extracto de azafrán con mejoras en síntomas de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes.

4. Mejora del sueño

Según una investigación publicada en la Sleep Medicine, el consumo diario de 28 mg de extracto de azafrán durante cuatro semanas se asoció con una mejora en la calidad y cantidad del sueño en comparación con quienes recibieron un placebo.

5. Reducción de síntomas de la menopausia y salud reproductiva

La Dra. Laura Wyness, autora de Eating Well for Menopause, menciona que el azafrán puede aliviar síntomas de la menopausia como el bajo estado de ánimo, la ansiedad y los trastornos del sueño. También se observó una disminución en la gravedad del síndrome premenstrual y del dolor menstrual, aunque Wyness recomendó precaución al utilizar suplementos por períodos prolongados.

El consumo regular de extracto de azafrán está vinculado a la mejora del sueño y la reducción de síntomas relacionados con la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Protección ocular

El uso del azafrán en la prevención de la degeneración macular vinculada a la edad cuenta con apoyo en estudios pequeños pero consistentes. Cartago sostiene que la crocina ayuda a proteger las células de la retina frente a la inflamación y el daño.

7. Apoyo cardiovascular

La evidencia más robusta, según Cartago, corresponde al área cardiovascular. Una revisión de más de 30 ensayos clínicos con 1.600 personas demostró que los suplementos de azafrán contribuyeron a reducir los niveles de azúcar en sangre, colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos, presión arterial y circunferencia de la cintura, al tiempo que mejoraron los indicadores de inflamación y estrés oxidativo.

Suplementos y recomendaciones de consumo

Las investigaciones recientes, según The Telegraph, se centran en el uso de extractos concentrados de azafrán. Cartago menciona que dosis diarias de entre 15 y 30 mg se consideran seguras. Existen suplementos de venta libre, pero los especialistas aconsejan consultar con un médico antes de iniciar su consumo, especialmente en personas que toman antidepresivos u otros medicamentos específicos.

Presente en recetas clásicas como el risotto, el azafrán aporta antioxidantes y carotenoides beneficiosos para el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso culinario del azafrán rara vez alcanza dosis terapéuticas, aunque su incorporación en la dieta aporta antioxidantes y carotenoides, compuestos valiosos para la salud inmunitaria, ocular y cardiovascular.

La nutricionista aconsejó consumir azafrán junto a alimentos ricos en grasas, como aceite de oliva o productos lácteos, para favorecer la absorción de sus componentes.