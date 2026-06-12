¿Puede el ayuno tratar la enfermedad de las encías? Un estudio revela una reducción de la inflamación

JUEVES, 11 de junio de 2026 (HealthDay News) -- El ayuno podría ayudar a mejorar tu salud dental, según un nuevo estudio.

Las personas que siguieron un ayuno corto terminaron con menos inflamación asociada a la enfermedad de las encías, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Clinical Peridontology.

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"Nuestro estudio sugiere que las modificaciones en el estilo de vida podrían ser importantes junto con un cepillado adecuado para los pacientes", dijo el investigador principal, el Dr. Giuseppe Mainas , del King's College de Londres, en un comunicado de prensa.

Los dentistas suelen centrarse en limpiar las zonas infectadas alrededor de los dientes de una persona como medio para combatir la enfermedad de las encías, pero los investigadores están explorando si la dieta también podría influir.

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Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 28 pacientes con enfermedad de las encías en España y asignaron aleatoriamente a la mitad a una dieta de ayuno de cinco días. Estas personas comieron 1.100 calorías durante dos días, luego 750 calorías durante tres días, antes de volver a su dieta normal.

Los pacientes seguían este ayuno tres veces en seis meses, tras lo cual los investigadores analizaron muestras de su sangre y del líquido crevicular gingival -- líquido que proviene del pequeño espacio entre el diente y la encía.

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Los pacientes que ayunaban tenían marcadores reducidos de inflamación tanto en la sangre como en el líquido crevicular gingivo, encontraron los investigadores.

Hay varias razones por las que el ayuno podría beneficiar a la salud de las encías, dijo en un comunicado el investigador principal Dr. Luigi Nibali, profesor de periodoncia en el King's College London.

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"El ayuno reduce el estrés oxidativo en el cuerpo, una causa común de inflamación, que puede dañar células y ADN", dijo Nibali en un comunicado de prensa. "La ingesta de alimentos altos en calorías y carbohidratos refinados, por ejemplo en pasteles y galletas, también puede causar inflamación -- por lo que restringir estos alimentos también reduce el estrés oxidativo en el cuerpo.

"También puede ser que el ayuno tenga efectos beneficiosos sobre el microbioma -- la comunidad bacteriana del cuerpo que ayuda a mantenerlo saludable", añadió. "Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar esta relación."

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Mainas afirmó que los investigadores esperan realizar un estudio más amplio antes de incorporar estos hallazgos en futuros tratamientos de la enfermedad de las encías.

"Puede haber pacientes donde restringir los alimentos pueda ser peligroso, como aquellos con diabetes, por lo que el consejo deberá dirigirse a grupos específicos de pacientes", añadió. "Actualmente estamos investigando cómo podríamos implementar estos beneficios en grupos de alto riesgo que quizá no puedan ayunar."

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Más información

La Asociación Dental Americana tiene más información sobre la enfermedad de las encías.

FUENTE: King's College London, comunicado de prensa, 10 de junio de 2026