Salud

¿Puede el ayuno tratar la enfermedad de las encías? Un estudio revela una reducción de la inflamación

Healthday Spanish

Guardar
Google icon
Imagen M3ILC6JVRNDEFCMHL6MO4HJHLI

JUEVES, 11 de junio de 2026 (HealthDay News) -- El ayuno podría ayudar a mejorar tu salud dental, según un nuevo estudio.

Las personas que siguieron un ayuno corto terminaron con menos inflamación asociada a la enfermedad de las encías, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Clinical Peridontology.

PUBLICIDAD

"Nuestro estudio sugiere que las modificaciones en el estilo de vida podrían ser importantes junto con un cepillado adecuado para los pacientes", dijo el investigador principal, el Dr. Giuseppe Mainas , del King's College de Londres, en un comunicado de prensa.

Los dentistas suelen centrarse en limpiar las zonas infectadas alrededor de los dientes de una persona como medio para combatir la enfermedad de las encías, pero los investigadores están explorando si la dieta también podría influir.

PUBLICIDAD

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 28 pacientes con enfermedad de las encías en España y asignaron aleatoriamente a la mitad a una dieta de ayuno de cinco días. Estas personas comieron 1.100 calorías durante dos días, luego 750 calorías durante tres días, antes de volver a su dieta normal.

Los pacientes seguían este ayuno tres veces en seis meses, tras lo cual los investigadores analizaron muestras de su sangre y del líquido crevicular gingival -- líquido que proviene del pequeño espacio entre el diente y la encía.

Los pacientes que ayunaban tenían marcadores reducidos de inflamación tanto en la sangre como en el líquido crevicular gingivo, encontraron los investigadores.

Hay varias razones por las que el ayuno podría beneficiar a la salud de las encías, dijo en un comunicado el investigador principal Dr. Luigi Nibali, profesor de periodoncia en el King's College London.

"El ayuno reduce el estrés oxidativo en el cuerpo, una causa común de inflamación, que puede dañar células y ADN", dijo Nibali en un comunicado de prensa. "La ingesta de alimentos altos en calorías y carbohidratos refinados, por ejemplo en pasteles y galletas, también puede causar inflamación -- por lo que restringir estos alimentos también reduce el estrés oxidativo en el cuerpo.

"También puede ser que el ayuno tenga efectos beneficiosos sobre el microbioma -- la comunidad bacteriana del cuerpo que ayuda a mantenerlo saludable", añadió. "Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar esta relación."

Mainas afirmó que los investigadores esperan realizar un estudio más amplio antes de incorporar estos hallazgos en futuros tratamientos de la enfermedad de las encías.

"Puede haber pacientes donde restringir los alimentos pueda ser peligroso, como aquellos con diabetes, por lo que el consejo deberá dirigirse a grupos específicos de pacientes", añadió. "Actualmente estamos investigando cómo podríamos implementar estos beneficios en grupos de alto riesgo que quizá no puedan ayunar."

Más información

La Asociación Dental Americana tiene más información sobre la enfermedad de las encías.

FUENTE: King's College London, comunicado de prensa, 10 de junio de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alfabetización limitada en salud es común en pacientes de mediana edad en atención primaria

Healthday Spanish

Alfabetización limitada en salud es común en pacientes de mediana edad en atención primaria

La vitamina C puede ser clave para un cerebro más sano a medida que envejeces

Healthday Spanish

La vitamina C puede ser clave para un cerebro más sano a medida que envejeces

Vivir con gatos no está relacionado con empeoramiento del asma en los niños

Healthday Spanish

Vivir con gatos no está relacionado con empeoramiento del asma en los niños

Un suplemento popular para el dolor articular podría aumentar el riesgo de Alzheimer, según un estudio

Healthday Spanish

Un suplemento popular para el dolor articular podría aumentar el riesgo de Alzheimer, según un estudio

Firman un convenio para impulsar el Hospital Escuela de la Facultad de Psicología de la UBA: dónde funcionará

El proyecto apunta a incorporar 100 mil prestaciones anuales y a sumar capacidad a la red pública en un contexto de aumento del malestar psicológico, según datos oficiales

Firman un convenio para impulsar el Hospital Escuela de la Facultad de Psicología de la UBA: dónde funcionará

DEPORTES

Luto en el fútbol brasileño: murió Hércules Brito Ruas, uno de los campeones del mundo en México 1970

Luto en el fútbol brasileño: murió Hércules Brito Ruas, uno de los campeones del mundo en México 1970

Federico Coria le ganó el duelo a Andrea Collarini y habrá siete argentinos en cuartos de final en Tucumán

Revelaron los motivos que llevaron a Ancelotti a citar a Neymar para el Mundial: “Hasta dos días antes estaba afuera”

Las tres bajas de peso que tendrá Uruguay en su debut ante Arabia Saudita: el plan de Bielsa para reordenar el equipo

El gesto de dolor del Dibu Martínez, el abrazo entre dos figuras y los ausentes: las perlitas de la práctica de la Selección

TELESHOW

Aseguran que Facundo Arana y María Susini se reconciliaron a meses de su separación: “Él siempre quiso estar con ella”

Aseguran que Facundo Arana y María Susini se reconciliaron a meses de su separación: “Él siempre quiso estar con ella”

Claudia Villafañe homenajeó a Diego Maradona y mostró en vivo el recuerdo que aún conserva del Mundial ‘86: “Una reliquia”

La verdad sobre la alarma en Gran Hermano por el ingreso de una persona en los techos de la casa: “¡Es un policía!”

Las estrellas de la música que serán jurados de Popstars, el reality de Nico Vázquez que elegirá una banda pop

Esteban Lamothe le confesó a Moria Casán que tuvo fantasías con ella: “Algo sexual muy fuerte”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Cristina se degrada a vaguada, aunque persisten restricciones para navegación y pesca

El Salvador: Cristina se degrada a vaguada, aunque persisten restricciones para navegación y pesca

Deslizamiento de tierra deja un fallecido y dos personas heridas en Costa Rica

República Dominicana inaugura la primera etapa de la modernización del Jardín Botánico Nacional con una inversión de 50 millones de pesos

Panamá y Francia culminan proyecto de resiliencia agrícola en la primera comunidad indígena reubicada en tierra firme

Explosiones en el sur de Irán: el régimen dijo que bloqueó un petrolero que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz