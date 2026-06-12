Salud

Pensamientos repetitivos: por qué aparecen, cuáles son las señales de alarma y cómo cortar el ciclo

En exclusiva para Infobae, especialistas de INECO explicaron cómo la rumiación afecta la salud y compartieron estrategias efectivas para abordarla

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Primer plano de una mujer de 30 años con cabello castaño, sentada en un café oscuro. Tiene una mano en la barbilla y sostiene una taza en la otra.
La rumiación consiste en ciclos de pensamientos repetitivos y difíciles de controlar, centrados en problemas o experiencias negativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

¿Alguna vez te quedaste atrapado en pensamientos repetitivos sobre un problema o situación pasada? A ese proceso psicológico se lo denomina rumiación: un patrón de pensamiento repetitivo, persistente y difícil de controlar, centrado en problemas, preocupaciones o experiencias negativas.

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En la era de la hiperconexión y la inmediatez, este fenómeno se ha vuelto cada vez más frecuente, con impactos directos sobre el bienestar emocional y la salud física.

Un ciclo que se retroalimenta

La rumiación funciona como un circuito que se retroalimenta. Suele comenzar con una emoción displacentera (como ansiedad, tristeza o culpa) que lleva a la persona a centrarse repetidamente en lo ocurrido, intentando entenderlo o resolverlo. Sin embargo, ese pensamiento insistente en un primer momento no nos suele aportar soluciones, por lo que nos hace creer que es necesario seguir pensando para así llegar a la solución, lo que vuelve a poner en marcha el mismo proceso y lo convierte en un ciclo difícil de interrumpir.

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Tal como describe el licenciado Tobías González Ormeño (MN 88847), miembro del Departamento de Psicoterapia de INECO: “La rumiación se configura como un bucle en el que creer que darle más vueltas al pensamiento puede llevar a una respuesta, pero en realidad solo mantiene el mismo patrón repetitivo”.

Consecuencias de rumiar

preocupación, tristeza, aferramiento, emocional, sentimientos, angustia, dolor, trastorno obsesivo compulsivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La rumiación está vinculada a síntomas de ansiedad, depresión, insomnio y otras manifestaciones físicas como dolores de cabeza o tensión muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las consecuencias más relevantes de la rumiación es su efecto negativo sobre cómo resolver problemas. Aunque quienes rumian suelen percibir que este proceso les ayuda a comprender mejor sus dificultades, la evidencia científica muestra lo contrario: la rumiación no solo es poco útil, sino que puede interferir activamente con la capacidad de encontrar soluciones.

Como señala la licenciada Agustina De Nardo (MN 88927), miembro del Departamento de Psicoterapia de INECO: “Lejos de ayudar, la rumiación amplifica el malestar emocional, refuerza la sensación de falta de control y, al reducir las probabilidades de actuar sobre el problema, termina perpetuando ese malestar”.

Cómo se relaciona con el estrés y la salud física

Pensar de forma repetitiva sobre un problema incrementa la percepción de amenaza asociada a los eventos y consume recursos psicológicos, lo que, en consecuencia, eleva los niveles de estrés.

De este modo, la rumiación hace que la mente permanezca “enganchada” al problema, mientras el cuerpo sostiene respuestas de estrés, lo que impacta progresivamente en la salud física y psicológica, con la aparición de diversas manifestaciones como aumento de la presión arterial, palpitaciones, dolores de cabeza, tensión muscular, tristeza, irritabilidad, fatiga e insomnio, entre otros. Asimismo, este patrón se asocia con un incremento de síntomas ansiosos y depresivos.

Cómo interrumpir el ciclo

EJERCICIOS INECO 12/6/26

Salir del ciclo requiere, primero, reconocerlo: notar cuándo el pensamiento se vuelve repetitivo y disfuncional. Una forma práctica de detectar si un pensamiento se está volviendo poco útil es prestarle atención cuando pasa más de dos minutos en tu mente. En ese momento, vale la pena preguntarse:

  • ¿Este pensamiento me acerca a resolver el problema?
  • ¿Me brinda información nueva o útil para entender mejor la situación?
  • ¿Genera en mí alguna experiencia de bienestar o alivio?

Si la respuesta a estas preguntas es “no”, es probable que se trate de rumiación más que de una reflexión productiva. Reconocerlo constituye el primer paso para interrumpir el ciclo.

EJERCICIOS INECO 12/6/26

Cuando aparece, conviene prestar atención a las primeras señales: qué pensamiento la dispara y en qué contexto surge. Este registro temprano permite intervenir a tiempo antes de que la cadena de pensamientos se despliegue automáticamente y se haga más difícil de detener.

EJERCICIOS INECO 12/6/26

En momentos de rumiación, es habitual caer en la pasividad. Introducir cambios en la conducta (aunque sean pequeños) permite interrumpir ese circuito. Por un lado, evita seguir alimentando el estado emocional negativo que sostiene la rumiación. Por otro lado, cada acción incorpora novedad a la experiencia presente, rompiendo con la monotonía del pensamiento reiterativo.

EJERCICIOS INECO 12/6/26

Cuando la rumiación se vuelve persistente o interfiere en la vida cotidiana, se recomienda buscar apoyo profesional. La terapia psicológica ofrece herramientas eficaces para identificar y comprender estos patrones de pensamiento repetitivo, así como para desarrollar estrategias que permitan interrumpirlos.

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