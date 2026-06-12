Salud

La vitamina C puede ser clave para un cerebro más sano a medida que envejeces

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JUEVES, 11 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Consumir suficiente vitamina C podría estar relacionado con una mejor salud cerebral a medida que envejecemos.

Investigadores en Japón estudiaron a más de 2.000 adultos mayores de 64 años, comparando los niveles de vitamina C en su plasma sanguíneo con las resonancias magnéticas de sus cerebros.

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Encontraron que los participantes con niveles bajos de vitamina C tendían a tener un menor volumen de materia gris. También tenían una conectividad más débil dentro de la red de modos por defecto del cerebro -- un conjunto de regiones implicadas en funciones como la atención y la memoria autobiográfica.

Tras tener en cuenta los factores que pueden influir en la salud cerebral, como la edad, la actividad física y el nivel educativo, esos vínculos permanecieron.

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"Este hallazgo genera la interesante hipótesis de que una dieta rica en vitamina C podría desempeñar un papel de apoyo en el mantenimiento de la salud cerebral y en la mitigación del deterioro cognitivo relacionado con la edad en adultos mayores", dijo el coautor del estudio Tomohiro Shintaku , de la Escuela de Medicina de Posgrado de la Universidad de Hirosaki en Japón.

Aunque los resultados sugieren que mantener niveles adecuados de vitamina C podría ayudar a favorecer un envejecimiento cerebral saludable, el estudio no demuestra causa y efecto.

Los autores señalaron que se necesitan estudios más grandes y diversos para confirmar sus hallazgos.

"Lo que me resultó más fascinante de esta investigación es que pudimos detectar estas sutiles pero significativas asociaciones entre un único factor nutricional y redes cerebrales a gran escala utilizando una cohorte robusta y comunitaria de más de 2.000 adultos mayores", dijo Shintaku. "Realmente pone de manifiesto el posible impacto de nuestros hábitos alimenticios cotidianos en las estructuras de nuestro cerebro."

El estudio se publicó el 10 de junio en la revista PLOS ONE.

Más información

La Asociación de Alzheimer tiene más información sobre la salud cerebral.

FUENTE: HealthDay TV, 11 de junio de 2026

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