La vitamina C puede ser clave para un cerebro más sano a medida que envejeces

JUEVES, 11 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Consumir suficiente vitamina C podría estar relacionado con una mejor salud cerebral a medida que envejecemos.

Investigadores en Japón estudiaron a más de 2.000 adultos mayores de 64 años, comparando los niveles de vitamina C en su plasma sanguíneo con las resonancias magnéticas de sus cerebros.

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Encontraron que los participantes con niveles bajos de vitamina C tendían a tener un menor volumen de materia gris. También tenían una conectividad más débil dentro de la red de modos por defecto del cerebro -- un conjunto de regiones implicadas en funciones como la atención y la memoria autobiográfica.

Tras tener en cuenta los factores que pueden influir en la salud cerebral, como la edad, la actividad física y el nivel educativo, esos vínculos permanecieron.

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"Este hallazgo genera la interesante hipótesis de que una dieta rica en vitamina C podría desempeñar un papel de apoyo en el mantenimiento de la salud cerebral y en la mitigación del deterioro cognitivo relacionado con la edad en adultos mayores", dijo el coautor del estudio Tomohiro Shintaku , de la Escuela de Medicina de Posgrado de la Universidad de Hirosaki en Japón.

Aunque los resultados sugieren que mantener niveles adecuados de vitamina C podría ayudar a favorecer un envejecimiento cerebral saludable, el estudio no demuestra causa y efecto.

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Los autores señalaron que se necesitan estudios más grandes y diversos para confirmar sus hallazgos.

"Lo que me resultó más fascinante de esta investigación es que pudimos detectar estas sutiles pero significativas asociaciones entre un único factor nutricional y redes cerebrales a gran escala utilizando una cohorte robusta y comunitaria de más de 2.000 adultos mayores", dijo Shintaku. "Realmente pone de manifiesto el posible impacto de nuestros hábitos alimenticios cotidianos en las estructuras de nuestro cerebro."

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El estudio se publicó el 10 de junio en la revista PLOS ONE.

Más información

La Asociación de Alzheimer tiene más información sobre la salud cerebral.

FUENTE: HealthDay TV, 11 de junio de 2026