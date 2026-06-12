El precio del petróleo baja ante las expectativas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán (Shutterstock)

El precio del petróleo cayó más de 1% este viernes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró su amenaza de nuevos ataques contra Irán y afirmó que un acuerdo entre ambos países podría firmarse en los próximos días, una señal que alivió las preocupaciones de los mercados sobre una posible escalada en Medio Oriente.

El crudo Brent del Mar del Norte, referencia internacional, retrocedió 1,45%, hasta los 89,07 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) perdió 1,35% y cerró en 86,53 dólares por barril.

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La baja se produjo después de que Trump descartó, por el momento, nuevas acciones militares contra Irán y sostuvo que un entendimiento entre Washington y Teherán podría concretarse en breve. No obstante, las autoridades iraníes evitaron confirmar avances definitivos en las negociaciones.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó que "Irán no ha tomado todavía una decisión final sobre un posible acuerdo con Estados Unidos" y remarcó que la República Islámica no está dispuesta a ceder en sus "líneas rojas“, término que utiliza para definir cuestiones consideradas innegociables.

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El funcionario también rechazó las versiones sobre una inminente ceremonia de firma y advirtió que aún no existe información oficial sobre el asunto. "Los informes sobre el momento y el lugar de la firma siguen siendo especulativos“, señaló.

Las declaraciones reflejan que, pese al alivio inicial de los mercados, persisten interrogantes sobre la posibilidad de que ambas partes alcancen un acuerdo en el corto plazo.

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El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei (REUTERS)

Los comentarios del mandatario estadounidense impulsaron una fuerte reacción en los mercados financieros. El jueves, Wall Street cerró con ganancias y el índice S&P 500 avanzó 1,8%.

Stephen Innes, de SPI Asset Management, señaló que “la retórica de Donald Trump cambió durante la jornada desde el riesgo de ataques y un lenguaje militar duro hacia la ausencia de un ataque inmediato, una diplomacia de alto nivel con Irán y la posibilidad de que un acuerdo esté lo suficientemente cerca como para firmarse este fin de semana en Europa“.

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En Asia, los principales mercados bursátiles registraron fuertes subas. El índice Nikkei 225 de Tokio avanzó 3,47%, hasta los 66.442,94 puntos. En Corea del Sur, el Kospi ganó cerca de 8%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong subió 1,72% y el índice compuesto de Shanghái trepó 1,73%.

Los inversores también siguieron de cerca las perspectivas de política monetaria. El Banco Central Europeo elevó las tasas de interés por primera vez desde 2023 después del fuerte aumento de los precios de la energía derivado de la guerra con Irán.

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El mercado también evalúa la posibilidad de nuevos incrementos de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. En ese contexto, el Banco de Japón celebrará su próxima reunión de política monetaria la semana próxima.

El índice Nikkei 225 de Tokio avanzó 3,47% (REUTERS)

Abhijit Surya, de Capital Economics, afirmó que “con las presiones inflacionarias que continúan aumentando, casi con seguridad seguirá existiendo una mayoría a favor de una subida de tasas del Banco de Japón“.

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En paralelo, los operadores también aguardan el debut bursátil de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, prevista para este viernes y considerada la mayor oferta pública inicial de la historia.

(Con información de AFP)