Salud

Alfabetización limitada en salud es común en pacientes de mediana edad en atención primaria

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JUEVES, 11 de junio de 2026 (HealthDay News) -- La limitada alfabetización en salud es común entre los pacientes de atención primaria de mediana edad y se asocia a un peor nivel de autogestión de la salud, según un estudio publicado en línea el 10 de junio en el Journal of General Internal Medicine.

Abigail Vogeley, de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago, y sus colegas examinaron la prevalencia de la alfabetización limitada en salud y la autogestión de la salud entre adultos de mediana edad y las asociaciones con la función física auto-reportada en análisis transversales. En total, se incluyeron 942 pacientes de atención primaria de mediana edad en Chicago, participantes en un estudio longitudinal de envejecimiento cognitivo.

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En general, el 13,2 por ciento de los adultos presentaba un bajo nivel de alfabetización en salud y el 19,3 por ciento tenía habilidades marginales. Los investigadores observaron una asociación entre una baja alfabetización en salud y menor educación, menores ingresos, desempleo y la identificación como negro o hispano/latino no hispano. Se observaron más enfermedades crónicas, más medicamentos con receta y peor rendimiento en un cribado cognitivo en quienes tenían bajo nivel de alfabetización en salud. En comparación con quienes tenían una alfabetización sanitaria adecuada, las personas con baja y marginal alfabetización en salud tuvieron un peor desempeño en tareas de gestión sanitaria en modelos multivariables que controlaban por edad, raza, sexo, educación, ingresos y número de enfermedades crónicas. La relación entre la alfabetización en salud y la función física dejó de ser significativa ni para los grupos bajos ni marginales tras el ajuste por covariables, aunque inicialmente lo fue.

"Nuestros hallazgos sugieren que la alfabetización en salud es subóptima incluso en la mediana edad", dijo Vogeley en un comunicado. "Los adultos de mediana edad se convierten en adultos mayores, así que si lo vemos desde una perspectiva optimista, este puede ser un lugar para la intervención."

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Dos autores revelaron vínculos con las industrias farmacéutica y sanitaria.

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