Salud

Vivir con gatos no está relacionado con empeoramiento del asma en los niños

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JUEVES, 11 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Los padres no tienen que regalar a Kitty o Tabby para proteger a sus hijos del asma, según un nuevo estudio.

Vivir con un gato no empeora el asma en niños y adolescentes, según informaron los investigadores el 9 de junio en la revista Frontiers in Allergy.

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"Los niños que vivían con un gato presentaban gravedad del asma, exacerbación, control del asma y función pulmonar similares a los niños que vivían sin gatos a corto plazo", dijo la investigadora principal Resthie Putri, investigadora postdoctoral del Instituto Karolinska de Estocolmo, en un comunicado de prensa.

"Tampoco observamos diferencias en los resultados del asma relacionadas con el número de gatos, el sexo del gato o la edad del gato", dijo Putri.

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Los padres han informado de que la exposición a caspa animal parece desencadenar ataques de asma, pero los estudios hasta ahora han dado resultados contradictorios, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de salud de más de 30.000 niños y adolescentes suecos de hasta 17 años nacidos entre 2006 y 2020 y diagnosticados con asma o alergias a las vías respiratorias.

El equipo siguió a los jóvenes durante dos años, registrando su asma y comparando entre ellos y los que no tenían gatos en casa.

Aproximadamente 1 de cada 10 niños (9%) tenía al menos un gato en casa, según los investigadores.

Sin embargo, la presencia de un gato no parecía afectar al asma de un niño:

El asma moderada a grave se produjo en aproximadamente el 10% de cualquiera de los dos grupos de niños. Los ataques de asma ocurrieron en aproximadamente el 3% de cualquiera de los dos grupos. No se encontraron diferencias significativas en la función pulmonar global.

"Una posible explicación es que la exposición a alérgenos en gatos es muy común, incluso fuera de casa", dijo Putri. "Los niños que no tienen gatos en casa pueden estar expuestos en entornos compartidos como escuelas o transporte público, lo que podría explicar por qué no vimos diferencia."

Más información

La Fundación Nemours tiene más información sobre el asma y las mascotas.

FUENTE: Frontiers, comunicado de prensa, 10 de junio de 2026

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