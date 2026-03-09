Salud

Por qué tejer puede ser una herramienta para calmar la ansiedad y abandonar malos hábitos, según expertos

Prácticas manuales tradicionales ganan atención por su capacidad para transformar rutinas, integrando creatividad y bienestar, sin depender de tratamientos convencionales

El tejido se posiciona como terapia eficaz para reducir la ansiedad y apoyar el abandono de hábitos nocivos, según expertos en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen de un grupo de manos adultas y jóvenes, concentradas en el vaivén de una aguja y un ovillo, se repite en talleres, hospitales y hogares de distintas ciudades. Mientras el mundo explora soluciones para enfrentar adicciones y hábitos compulsivos, el tejido se consolida como una herramienta eficaz para dejar conductas nocivas y regular la ansiedad, una alternativa que ya despierta el interés de especialistas en salud mental y personas en proceso de cambio, según informó The Guardian.

El fenómeno no responde únicamente a una moda pasajera. El tejido, una actividad con profundas raíces culturales y sociales, ha resurgido como respuesta concreta ante la limitada eficacia de métodos tradicionales para abandonar hábitos como fumar, morderse las uñas o el uso compulsivo del móvil.

De acuerdo con reportes de The Guardian, profesionales y pacientes han empezado a incorporar esta práctica en terapias y procesos de recuperación, respaldados por datos que muestran su potencial para distraer la mente y disminuir la ansiedad.

Beneficios comprobados en la salud mental

Diversos estudios y testimonios recogidos por medios como The New York Times y BBC News señalan que el tejido ocupa las manos y desvía la atención de impulsos dañinos, al tiempo que introduce una rutina creativa capaz de fortalecer el bienestar emocional.

Diversos estudios señalan que tejer ayuda a distraer la mente, disminuir la compulsión y fortalecer el bienestar emocional en personas de todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga clínica Mia Hobbs, del Reino Unido, sostiene que los movimientos repetitivos propios de esta actividad “pueden activar el sistema nervioso parasimpático y calmar la mente”, un efecto observable incluso en personas sin experiencia previa, siempre que utilicen ambas manos en la tarea.

En Canadá, Amanda Wilson logró dejar de morderse las uñas y rascarse la piel tras adoptar el tejido como hábito. “Ahora tengo uñas bonitas y un cuero cabelludo sano desde que empecé a tejer obsesivamente”, afirma en declaraciones recogidas por The Guardian. Este tipo de relatos se repite en diferentes contextos, como en Países Bajos, donde Loes Veenstra confeccionó más de 550 suéteres tras dejar el tabaco, y en Estados Unidos, donde Casey, con un largo historial de adicción al cigarrillo, encontró en el tejido el reemplazo ideal para el ritual del cigarro durante episodios de estrés.

Un estudio realizado en centros de tratamiento residencial para mujeres jóvenes con trastornos alimentarios graves, citado por The New York Times, observó que alrededor del 75% de las participantes reportaron una disminución de la preocupación tras incorporar el tejido a su rutina. Los especialistas explican que los movimientos repetidos y la concentración requerida se asemejan a técnicas reconocidas de psicoterapia, facilitando la relajación y el equilibrio emocional en procesos de cambio.

Especialistas destacan la accesibilidad y el bajo costo del tejido como ventajas para su integración en programas de salud mental y superación de adicciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tejido también se ha integrado en programas de apoyo a la superación de adicciones. Según un estudio comentado por BBC News, mujeres con dependencia al tabaco que participaron en sesiones de tejido redujeron la cantidad de cigarrillos consumidos. La investigadora Allison West aclara que “no podemos afirmar con certeza que tejer fuera la causa”, ya que las pacientes recibieron otras intervenciones educativas durante el periodo de prueba.

Pese a la falta de causalidad directa, los testimonios recopilados indican que superar la desmotivación inicial y comprometerse con el tejido ayuda a afrontar síntomas de abstinencia y a mitigar la angustia asociada al proceso de deshabituación.

Accesibilidad, ventajas sociales y límites de la práctica

El tejido se destaca por su accesibilidad y bajo costo, lo que facilita su adopción como estrategia complementaria para personas de distintas edades y contextos, sin necesidad de infraestructura compleja ni conocimientos avanzados. Según especialistas consultados por The Guardian, esta actividad puede sustituir acciones compulsivas leves, como arrancarse el pelo o revisar el teléfono, aunque aún faltan estudios formales que respalden estos usos.

Practicar tejido proporciona estructura diaria, genera sentido de logro y fomenta la creación de vínculos sociales, claves para el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios del tejido van más allá de la regulación emocional. Expertos en salud mental sostienen que contribuye a estructurar la rutina diaria, aporta sentido de logro y fomenta vínculos sociales cuando se practica en grupo. Testimonios recogidos por BBC News coinciden en que “salir de la cabeza y concentrarse en las manos” ofrece alivio emocional, sobre todo en situaciones de ansiedad o tensión.

La accesibilidad y las habilidades manuales pueden ser obstáculos para ciertos individuos. Para quienes no se adaptan al tejido, alternativas como las cuentas de preocupación pueden brindar beneficios similares al ofrecer una ocupación manual y aliviar la tensión, de acuerdo con expertos citados por The Guardian.

A pesar de estos retos, el tejido se consolida como una alternativa real para quienes buscan dejar atrás hábitos perjudiciales y fortalecer su salud mental. Su eficacia depende de factores individuales, como la destreza manual y las preferencias personales, por lo que los especialistas recomiendan mantener diversas opciones terapéuticas.

Testimonios de personas en proceso de cambio muestran que el tejido puede reemplazar las conductas de riesgo y mitigar los efectos de la abstinencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés creciente y la investigación continua permitirán ampliar el conocimiento sobre el potencial terapéutico de actividades manuales como el tejido, abriendo nuevas estrategias para quienes desean mejorar su calidad de vida y recuperar el control sobre sus conductas.

