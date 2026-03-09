Salud

Los chalecos con peso ayudan a mantener los huesos fuertes, pero solo si los mayores se mantienen activos

LUNES, 9 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Los chalecos con peso --la última moda de entrenamiento impulsada por internet-- pueden ayudar a las personas mayores a mejorar la salud ósea mientras pierden peso, según un nuevo estudio.

Sin embargo, hay una advertencia: el chaleco no ayudará a tus huesos si no te mantienes activo, según señalaron recientemente investigadores en la revista Frontiers in Aging.

"Si vamos a ponernos chalecos a la gente, tenemos que entrenar a esas personas para que estén en movimiento", dijo el investigador principal Jason Fanning, profesor asociado de ciencias de la salud y el ejercicio en la Universidad de Wake Forest, en un comunicado de prensa. "Como cualquier herramienta, no va a hacer el trabajo por ti."

Los estudiantes mayores son más susceptibles a fracturarse debido a la pérdida de densidad ósea que ocurre de forma natural con el envejecimiento, según los investigadores en notas de fondo.

Sin embargo, esta pérdida de densidad ósea puede acelerarse si una persona mayor con sobrepeso u obesidad intenta mejorar su salud general perdiendo el exceso de peso (exceso), según los investigadores. Esto se debe a que parte de la pérdida de peso proviene de los huesos y los músculos que los sostienen.

Este estudio investigó si llevar un chaleco con peso podría compensar el impacto de un programa de pérdida de peso en la salud ósea reemplazando temporalmente los kilos perdidos o incluso añadiendo peso extra.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 134 personas con una edad media de 67 años. Todos tenían sobrepeso u obesidad. Los investigadores los asignaron a uno de tres grupos mientras participaban en un programa de pérdida de peso.

Un grupo llevaba un chaleco lastrado al menos ocho horas al día mientras participaba en un programa de pérdida de peso, el segundo no llevaba el chaleco pero realizaba entrenamiento de fuerza regular más un programa de pérdida de peso, y el tercero solo participaba en el programa de pérdida de peso.

Los resultados mostraron que las personas que llevaban chaleco con peso y pasaban más tiempo de pie o pisando tenían cambios positivos en su densidad ósea.

Por otro lado, las personas que seguían un programa de pérdida de peso por sí solas perdieron densidad ósea, mientras que quienes realizaban entrenamiento de resistencia no experimentaban cambios en la densidad ósea.

Los investigadores piensan que pasar más tiempo moviéndose expone al usuario a más peso del chaleco, lo que le hace obtener más beneficios.

El equipo está diseñando ahora un nuevo estudio para investigar si animar a las personas a moverse con más frecuencia aumentará la eficacia de un chaleco con peso para preservar la masa ósea.

"Estos resultados apuntan a la necesidad de más investigaciones que investiguen la eficacia de una intervención con chaleco con peso combinada con un movimiento de un día para mantener la salud ósea en adultos mayores mientras pierden peso", concluyó el equipo en su estudio.

El Colegio Americano de Medicina Deportiva tiene más información sobre chalecos con peso.

FUENTE: Wake Forest University, comunicado de prensa, 3 de marzo de 2026

