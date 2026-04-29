Salud

Los CDC advierten sobre la salmonela resistente a los antibióticos en aves de corral de patio trasero

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MARTES, 28 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Un aumento de infecciones por Salmonella reportado en 13 estados se ha relacionado con la avicultura de corral.

Las autoridades sanitarias federales advierten que algunos de estos casos implican superbacterias resistentes a los antibióticos comunes.

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Al menos 34 personas enfermaron entre finales de febrero y finales de marzo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC). Los pacientes van desde bebés hasta personas mayores, siendo los niños pequeños los que más suelen verse afectados.

Los síntomas, que pueden ser graves y difíciles de tratar, incluyen diarrea, fiebre alta, vómitos y signos de deshidratación como poca orina, sequedad de boca y garganta, o mareos, según los CDC.

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Los gérmenes provienen de bandadas de jardín trasero como gallinas, patos, gansos, gallinas de India y pavos. Las personas enfermas tienen edades comprendidas entre 1 y 78 años, y el 41% son niños menores de 5 años, según los CDC.

El brote podría ser aún más extendido de lo que se ha informado, porque es posible que aún no se hayan registrado casos recientes.

Lo que hace alarmante este brote específico es la presencia de bacterias resistentes a los medicamentos.

Las pruebas en muestras de pacientes mostraron que las cepas de Salmonella no se vieron afectadas por al menos un antibiótico común y, en algunos casos, resistieron hasta cinco medicamentos diferentes, según AP News.

Cuando las bacterias se vuelven resistentes a los medicamentos, los tratamientos estándar fracasan. Esto puede provocar estancias hospitalarias más largas y complicaciones de salud más graves, o incluso la muerte.

Hasta ahora, 13 personas han sido hospitalizadas durante el brote actual.

Aunque la investigación se ha centrado en Florida, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Maine, Michigan, Misisipi, New Hampshire, Ohio, Tennessee, Wisconsin y Virginia Occidental, las autoridades creen que más estados podrían verse afectados.

Casi el 80% de los enfermos reportaron haber tenido contacto directo con aves de patio trasero como gallinas o pavos.

La mayoría se han comprado desde enero en tiendas agrícolas. El CDC está trabajando para identificar los criaderos o proveedores específicos de los que proceden los animales.

El brote actual sigue a uno del año pasado que enfermó a más de 500 personas.

Para prevenir infecciones, los CDC recomiendan una política de "no besos" para todas las aves de corral.

"Puedes enfermarte por tocar las aves de corral del jardín o cualquier cosa que esté en su entorno y luego tocar tu boca o la comida y tragar gérmenes de Salmonella ", dijo el CDC.

Los propietarios deberían mantener a sus aves fuera y nunca permitirlas entrar en zonas donde se prepara comida.

Lo más importante es que cualquiera que manipule a los animales --o incluso entre en su terrario-- debe lavarse las manos a fondo con agua y jabón inmediatamente después. Los CDC también recomiendan supervisar de cerca a los niños para asegurarse de que se laven las manos y recogen huevos con frecuencia, en lugar de dejarlos sentados en el gallinero.

Más información

Visita los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. para más información sobre cómo cuidar aves de corral en el jardín.

FUENTES: AP News, 27 de abril de 2026; Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., 23 de abril de 2026

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