El horario de verano no aumenta los pasos diarios, según un estudio

MARTES, 28 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Se cree que el horario de verano fomenta más actividades al aire libre al ofrecer a la gente una hora extra de sol por la tarde antes del anochecer.

Pero un nuevo estudio dice que no es así.

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No hay diferencia apreciable en el número de pasos diarios de las personas antes y después de un cambio horario, según datos de Fitbit obtenidos de 1.157 personas en cuatro estados de EE. UU.

"En general, los cambios en los tiempos no parecen ser el beneficio para la salud pública que algunos piensan, al menos en términos de niveles de actividad", dijo la investigadora principal Jessilyn Dunn en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de ingeniería biomédica en la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte.

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Para el estudio, los investigadores se basaron en datos del All of Us Research Program, una iniciativa financiada federalmente que recopila datos de Fitbit de más de 50.000 personas en todo el país cada año.

El equipo decidió centrar su análisis en los cuatro estados de las esquinas: Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah, porque la mayor parte de Arizona no cambia su reloj al igual que otros estados.

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Los estados son grandes pero no radicalmente diferentes entre sí en aspectos que podrían afectar los pasos diarios de las personas, según los investigadores. El equipo podría comparar a Arizona con los otros tres.

"Elegir estos estados nos permitió montar un diseño más natural de experimento", dijo la investigadora principal Hayoung Jeong, estudiante de doctorado en el laboratorio de Dunn, en un comunicado de prensa. "En lugar de asignar al azar a las personas al estudio, pudimos plantear esta cuestión de una forma más estadísticamente sólida."

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Los investigadores se centraron en una semana antes y una semana después de los cambios horarios que tuvieron lugar entre el otoño de 2021 y la primavera de 2023.

El resultado: la gente tendía a dar aproximadamente el mismo número de pasos cada día, independientemente de si había la hora de verano o la hora estándar.

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El cambio de tiempo sí influyó en cuándo las personas recibieron sus pasos, dijeron los investigadores.

En primavera, la gente camina más por la tarde pero menos temprano, y viceversa, cuando llega el otoño, según los resultados.

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Por ejemplo, la actividad matutina en otoño aumentó en unos 202 pasos --unos una manzana y media de la ciudad-- pero la actividad vespertina disminuyó en 180 pasos al mismo tiempo.

Los investigadores descubrieron que las personas que caminaban por la mañana aprovecharon activamente el cambio a la hora estándar, aumentando significativamente su actividad matutina.

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Pero los caminantes vespertinos eran diferentes: el cambio de primavera hacia el horario de verano no produjo un aumento significativo en sus pasos vespertinos, aunque el cambio coincidía con sus horas habituales de actividad.

Los caminantes neutrales --aquellos sin una preferencia clara por actividades matutinas o vespertinas-- simplemente cambiaban su actividad según la luz del día. Caminaban más por la mañana en otoño y más por la tarde en invierno.

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Los resultados parecen indicar que, si Estados Unidos dejara de cambiar la hora habitual, elegir entre la hora diurna o la hora estándar no tendría un efecto significativo en los niveles de actividad de las personas.

El equipo de investigación señaló que probablemente algunas personas no pueden cambiar sus horarios de paseo porque tienen un horario fijo de trabajo o tienen preocupaciones de seguridad.

"Probablemente deberíamos fijarnos más detenidamente en si estos cambios de horario están incomodando a algunos grupos pero no a otros", dijo Dunn.

El nuevo estudio se publicó el 23 de abril en la revista Nature Health.

Más información

El UT Southwestern Medical Center ofrece más información sobre cambios de horario y salud.

FUENTES: Duke University, comunicado de prensa, 23 de abril de 2026; Nature Health, 23 de abril de 2026