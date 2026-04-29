Los dentistas estadounidenses siguen recetando opioides en exceso en comparación con otros países, Puerto Rico

MARTES, 28 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las personas a las que se les extrae un diente o se perfora una carie en Estados Unidos tienen aún más probabilidades de recibir prescripciones de potentes analgésicos opioides, a pesar de la actual crisis de opioides en Estados Unidos, según un nuevo estudio.

Entre 2021 y 2024 hubo una caída del 27% en el número de pacientes dentales que dispensaron recetas de opioides entre 2021 y 2024, según informaron recientemente investigadores en JAMA Network Open.

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Pero a pesar de esta disminución, los dentistas estadounidenses siguen repartiendo opioides a tasas mucho más altas que en otros países ricos, según descubrieron los investigadores.

Por ejemplo, en los Países Bajos la tasa de prescripción de opioides dentales era 24 veces menor que en EE. UU. en 2024, según el estudio.

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Incluso el territorio estadounidense de Puerto Rico controla más estrictamente los opioides dentales, con una tasa que se encuentra en EE. UU., según los investigadores.

"Nuestro estudio muestra que la tasa de dispensación de opioides dentales en EE. UU. está disminuyendo, pero sigue siendo alta según los estándares internacionales", dijo el investigador principal , el Dr. Kao-Ping Chua, profesor asociado de pediatría en la Universidad de Michigan, en un comunicado de prensa.

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Según las directrices dentales más recientes, se anima a los dentistas a aconsejar a los pacientes que utilicen otros tipos de alivio del dolor debido al riesgo de adicción a los opioides, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de prescripciones de opioides relacionados con la atención dental en EE. UU., Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, Canadá, Australia y Puerto Rico entre 2021 y 2024.

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Los resultados mostraron que para 2024, los dentistas estadounidenses habían cerrado la brecha de prescripción de opioides entre ellos y sus vecinos en Canadá: 2.022 recetas por cada 100.000 habitantes en EE. UU., frente a 1.773 por cada 100.000 en Canadá.

Sin embargo, Estados Unidos quedó por detrás de Puerto Rico, un territorio estadounidense, así como de otros países desarrollados:

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1.259 por cada 100.000 en Francia (60% menos) 1.005 por cada 100.000 habitantes en Puerto Rico (el doble de bajo) 1.038 por cada 100.000 en Australia (95% menos) 248 por cada 100.000 en Bélgica (8 veces menos) 98 por cada 100.000 en Alemania (20 veces menos) 83 por cada 100.000 en los Países Bajos (24 veces menos)

"Este hallazgo sugiere que algunos dentistas estadounidenses siguen recetando opioides en exceso", dijo Chua.

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Más información

La Asociación Dental Americana tiene más información sobre medicamentos orales para el dolor dental.

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FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Michigan, 23 de abril de 2026; Apertura de la Red JAMA, 17 de abril de 2026