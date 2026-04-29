Los kits de prueba de cáncer de colon por correo ofrecen cribado asequible

MARTES, 28 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las pruebas de ADN por correo para el cáncer de colon pueden ofrecer un cribado fácil y asequible a personas que tienen dificultades para salir adelante, según un nuevo estudio.

Los pacientes en centros de salud comunitarios tenían más probabilidades de participar en el cribado de cáncer de colon si se les enviaba por correo un kit de pruebas que busca ADN anormal relacionado con el cáncer, informaron los investigadores el 27 de abril en JAMA Internal Medicine.

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"Las tasas de cáncer colorrectal están aumentando, pero muchas personas elegibles no son examinadas, especialmente en centros de salud comunitarios", dijo la investigadora principal Dra. Jennifer Haas, internista en Mass General Brigham en Boston, en un comunicado de prensa.

Los centros de salud comunitarios (CHC) son clínicas públicas o sin ánimo de lucro de atención primaria que ofrecen atención sanitaria integral a todos, independientemente de su capacidad de pago o de su estado de seguro.

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"Los CHC son una fuente importante de atención en Estados Unidos, especialmente para personas con seguro insuficiente o sin seguro", dijo Haas. "Dado que muchos CHC están infradotados, el objetivo de nuestra investigación era ayudar a diseñar una intervención que beneficiara específicamente a las personas que reciben atención en estos entornos."

La colonoscopia sigue siendo el método de referencia para el cribado del cáncer de colon, ya que el procedimiento puede prevenir el cáncer al eliminar pólipos precancerosos. Sin embargo, requiere sedación y los pacientes deben tomar laxantes potentes la noche anterior para prepararse, lo que hace que sea menos atractivo para algunos.

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Para aumentar las tasas de cribado, los expertos en salud pública han recurrido a kits de prueba de cáncer de colon por correo, que son más fáciles y discretos. Los pacientes envían por correo una muestra de heces que se analiza en busca de signos de cáncer de colon.

Para el estudio, los investigadores enviaron aleatoriamente una de dos pruebas de cribado heces diferentes a más de 5.000 pacientes con CHC en Boston y Los Ángeles.

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Los resultados mostraron que las personas tenían más probabilidades de enviar una muestra para una prueba más reciente que busca ADN relacionado con el cáncer, en lugar de una prueba más establecida que solo busca sangre en las heces de una persona.

Alrededor del 28% de los pacientes que recibieron el kit de prueba basado en ADN devolvieron una muestra, en comparación con aproximadamente el 23% de los que recibieron el kit estándar de pruebas y recordatorios por mensaje de texto.

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El kit de pruebas de ADN podría haber tenido una tasa de finalización mayor porque su fabricante proporcionaba un contacto directo con los pacientes, que incluía una combinación de llamadas telefónicas guionizadas, mensajes de texto y correos electrónicos, según los investigadores.

También podría deberse a que la prueba de ADN solo necesita realizarse una vez cada tres años, en comparación con la prueba estándar de heces anualmente, señalaron.

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Sin embargo, los investigadores señalaron que solo alrededor de un tercio (36%) de las personas que tuvieron un resultado anormal en su kit de envío por correo se sometieron a una colonoscopia en clínica que podría diagnosticar cáncer o detectar y extirpar pólipos precancerosos.

Esto ocurrió a pesar de que las personas con resultados anormales recibieron llamadas telefónicas para informarles sobre los siguientes pasos y programar una colonoscopia, según los investigadores.

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La falta de seguimiento de la colonoscopia indicó que existen barreras ocultas, según los investigadores. Puede que las personas no tengan acceso a una colonoscopia en su zona, o su seguro puede no permitirles someterse al procedimiento.

"Un cribado eficaz es esencial porque nos permite detectar y tratar el cáncer a tiempo", dijo Haas. "Existen intervenciones preventivas respaldadas por la evidencia para [el cáncer de colon], pero deben implementarse de forma sistemática que aborde las barreras tanto para los CHC como para los pacientes a los que atienden. La mejor prueba de cribado siempre será la que la gente pueda completar."

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Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el cribado del cáncer de colon.

FUENTES: General Brigham, comunicado de prensa, 27 de abril de 2026; JAMA Medicina Interna, 27 de abril de 2026