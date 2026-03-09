Cómo cuidar el corazón tras un infarto y evitar recaídas, según expertos

La recuperación tras un infarto exige un cambio integral de hábitos diarios y control médico constante para evitar nuevas complicaciones cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobrevivir a un infarto marca un antes y un después en la vida de cualquier persona. Más allá del alta médica, comienza un nuevo desafío: evitar que el corazón vuelva a fallar. Cada año, miles de personas y el mundo se enfrentan a esta realidad, donde la clave no está solo en los medicamentos, sino en transformar hábitos, asumir nuevos cuidados y mantenerse en contacto permanente con el equipo de salud.

La Fundación Española del Corazón (FEC) subraya que la recuperación no termina en el hospital: exige compromiso diario, información confiable y apoyo integral para lograr una vida larga y activa después del infarto.

Entender el infarto, causas y factores de riesgo

Un infarto ocurre cuando una arteria coronaria se bloquea y el corazón deja de recibir sangre y oxígeno en la zona afectada. La causa más habitual es la aterosclerosis, una acumulación de placas de grasa que, junto a factores como la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto, la obesidad y el tabaquismo, incrementa el riesgo de un episodio cardiovascular.

Según la FEC, la identificación temprana de estos elementos y la educación sanitaria adecuada reducen la posibilidad de una recurrencia y mejoran el pronóstico a largo plazo. La entidad enfatiza: “Detectar y controlar estos factores puede cambiar el destino de quienes han tenido un infarto”.

Adoptar la dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, pescado y aceite de oliva, protege el corazón y reduce el riesgo de recaída tras un infarto (Imagen ilustrativa Infobae)

El cambio de hábitos alimenticios es una de las primeras recomendaciones tras un infarto. La dieta mediterránea, caracterizada por el consumo prioritario de frutas, verduras, legumbres, pescado, carnes magras y aceite de oliva, se posiciona como el patrón más adecuado para proteger el corazón.

Limitar productos ultraprocesados, grasas saturadas, sal y azúcares añadidos resulta fundamental, según la Fundación Española del Corazón. Preparar alimentos en casa, elegir métodos de cocción sencillos y aumentar el consumo de cereales integrales ayudan a mantener la presión arterial, el colesterol y la glucemia en valores seguros.

El ejercicio físico moderado, adaptado a cada persona y siempre bajo indicación médica, contribuye a fortalecer el músculo cardíaco y mejorar el bienestar general. Caminar, nadar o andar en bicicleta figuran entre las actividades más recomendadas para retomar la vida activa después del alta.

La mayoría de los especialistas sugiere iniciar con sesiones de aproximadamente treinta minutos diarios, ajustadas según la evolución clínica y la capacidad individual. “La clave es la regularidad y el acompañamiento profesional”, sostiene la FEC.

Abandono del tabaco y consumo responsable de alcohol

Dejar de fumar y limitar el consumo de alcohol son medidas fundamentales recomendadas por especialistas para prevenir un segundo infarto y cuidar la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar de fumar es una medida prioritaria. El tabaco incrementa el riesgo de un nuevo infarto al elevar la presión arterial y favorecer la formación de placas en las arterias, según advierte la Fundación Española del Corazón.

Los programas de cesación tabáquica y el acompañamiento profesional aumentan las probabilidades de éxito. Con respecto al alcohol, la recomendación médica es evitar bebidas de alta graduación y moderar el consumo, dado que cantidades excesivas afectan tanto la presión como el ritmo cardíaco.

El control de la ansiedad y el estrés forma parte del tratamiento integral tras un infarto. La adaptación psicológica requiere redefinir prioridades, aprender técnicas de relajación y buscar apoyo emocional. El acompañamiento familiar, la participación en grupos de ayuda mutua y el seguimiento clínico contribuyen a prevenir recaídas y mejorar el estado de ánimo del paciente.

El impacto emocional puede manifestarse como miedo a la recaída, tristeza o irritabilidad. Los profesionales insisten en la importancia de la contención y el acceso a estrategias de afrontamiento para sostener los cambios necesarios en la rutina.

Medicación, seguimiento y rehabilitación cardíaca

La rehabilitación cardíaca, presencial y digital, junto al uso de aplicaciones de monitoreo, facilita el seguimiento médico y mejora el acceso a cuidados especialmente en áreas rurales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las personas que ha tenido un infarto requiere tratamiento farmacológico a largo plazo. Antiagregantes plaquetarios, estatinas, betabloqueantes e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) son los medicamentos más habituales para prevenir nuevas complicaciones.

Seguir el tratamiento y acudir a controles periódicos con el cardiólogo resulta fundamental para ajustar dosis y vigilar posibles efectos secundarios.

La rehabilitación cardíaca, tanto presencial como digital, ofrece entrenamiento físico adaptado, educación sanitaria y apoyo psicológico. El avance de la telemedicina y las aplicaciones de monitoreo facilita el registro de la actividad física, la presión arterial y el contacto con el equipo médico.

Persisten desigualdades en el acceso a la rehabilitación, sobre todo en zonas rurales o entre personas mayores. Superar estos retos y mantener el control de los factores de riesgo permite a la mayoría de los pacientes retomar su vida cotidiana con seguridad y una expectativa de vida elevada.