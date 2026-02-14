Salud

Qué secuelas emocionales deja un infarto y cómo afectan la recuperación, según expertos de Harvard

Estudios científicos advierten que depresión, ansiedad y estrés pueden dificultar la recuperación tras un evento cardíaco y elevar el riesgo de nuevos episodios si no se detectan y tratan a tiempo

Guardar
Las secuelas emocionales tras un
Las secuelas emocionales tras un infarto de miocardio afectan la recuperación y ponen en riesgo el bienestar integral del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobrevivir a un infarto de miocardio no solo implica superar el daño físico. Para una parte considerable de los pacientes, comienza una batalla silenciosa: la de afrontar el impacto emocional y psicológico que sigue al episodio.

Según una declaración científica publicada por la American Heart Association, hasta la mitad de quienes sobreviven a un infarto presentan algún tipo de malestar psicológico, como depresión, ansiedad, estrés o trastorno de estrés postraumático (TEPT). Estas secuelas pueden condicionar la evolución clínica, la calidad de vida y el pronóstico a largo plazo.

Además, una investigación reciente en Alemania identificó que muchos pacientes no reciben apoyo psicológico suficiente durante la hospitalización, a pesar de los elevados niveles de síntomas emocionales tras el evento cardíaco.

Secuelas emocionales: prevalencia y síntomas principales

Harvard Health Publishing advierte que hasta la mitad de los supervivientes de un infarto sufren alteraciones emocionales, como depresión, ansiedad, estrés psicosocial o TEPT. Estas repercusiones afectan tanto a pacientes como a familiares, sin distinción de edad o sexo, y pueden dificultar el proceso de recuperación.

Entre los síntomas más relevantes de la depresión figuran la tristeza persistente, la apatía, la fatiga, el insomnio y las dificultades de concentración. La ansiedad suele presentarse con preocupación constante, episodios de pánico y síntomas físicos, como palpitaciones.

Hasta la mitad de los
Hasta la mitad de los sobrevivientes de infarto presentan depresión, ansiedad, estrés o trastorno de estrés postraumático según American Heart Association (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término “ansiedad cardíaca” se utiliza para describir el miedo constante a sufrir otro infarto y la observación minuciosa de cualquier señal física relacionada con el corazón.

El estrés psicosocial aparece como una respuesta de tensión ante desafíos cotidianos, mientras que el TEPT afecta entre el 4% y el 21% de los pacientes, con manifestaciones como pesadillas, sobresaltos y problemas en la vida diaria.

Manifestaciones diversas y factores de riesgo

La expresión de los síntomas emocionales varía notablemente: algunas personas se sienten apáticas o desanimadas; otras desarrollan irritabilidad o enfado, fenómeno especialmente frecuente en varones.

El doctor Jeffrey Huffman, de la Facultad de Medicina de Harvard, afirma que estos sentimientos tienden a intensificarse por la preocupación acerca de la salud y la dificultad para adaptarse a las nuevas demandas cotidianas.

Las investigaciones actuales identifican entre los factores de riesgo a la edad joven, el sexo femenino, la ausencia de pareja, antecedentes de enfermedad mental y la percepción de amenaza vital durante el infarto.

La afectación emocional tras un infarto puede interferir en la adherencia a tratamientos y rutinas médicas recomendadas para la rehabilitación. Tanto la depresión como la ansiedad aumentan la probabilidad de nuevos episodios cardíacos si se abandonan hábitos saludables o se descuida la medicación.

Muchos pacientes no reciben apoyo
Muchos pacientes no reciben apoyo psicológico suficiente durante la hospitalización a pesar de altos niveles de malestar emocional tras el evento cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre cerebro y corazón es directo: cuadros severos de depresión, ansiedad y estrés pueden desencadenar respuestas biológicas perjudiciales, como inflamación, aumento de la presión arterial, frecuencia cardíaca elevada y riesgo de coágulos. Además, la motivación para mantener hábitos de vida saludables suele decaer, dificultando el restablecimiento.

El entorno cercano cumple un papel esencial en la detección de señales de alarma. Familiares y acompañantes pueden identificar manifestaciones como tristeza persistente, preocupación excesiva o miedo a retomar actividades.

En estos casos, Harvard Health Publishing recomienda dialogar con empatía, ayudar a precisar el temor principal y facilitar el contacto con el equipo sanitario si las emociones negativas impiden avanzar en la recuperación.

Estrategias de abordaje: rehabilitación integral y apoyo psicológico

La rehabilitación cardíaca representa una estrategia integral que combina ejercicio físico supervisado, educación en salud cardiovascular y evaluaciones psicológicas bajo un enfoque multidisciplinario.

Este abordaje permite detectar precozmente síntomas emocionales como depresión, ansiedad o estrés postraumático, y ofrece contención profesional a través de terapia individual, grupal o familiar.

La inclusión de psicólogos en los equipos de rehabilitación y la oportunidad de compartir experiencias con otros pacientes favorecen la adaptación emocional, mejoran la adherencia a los tratamientos y fortalecen la confianza para retomar la vida cotidiana.

El apoyo familiar y social
El apoyo familiar y social es fundamental para detectar señales de alarma y acompañar al paciente en el proceso de recuperación emocional tras un infarto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las guías internacionales, como las de la American Heart Association, destacan la importancia de iniciar la rehabilitación desde el alta hospitalaria y de mantener el seguimiento con controles presenciales o virtuales.

El acceso a programas personalizados reduce el riesgo de recaídas, facilita la reinserción laboral y optimiza la calidad de vida, mientras que el apoyo continuo del entorno familiar y social resulta clave para sostener los cambios en el estilo de vida y afrontar los desafíos emocionales que acompañan la recuperación tras un infarto.

Temas Relacionados

Supervivientes De InfartoEstados UnidosDr. Jeffrey HuffmanAsociación Americana del CorazónSecuelas EmocionalesSalud CardiovascularHarvard Health PublishingNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Las señales menos evidentes del TDAH en la infancia y cómo impactan en el aprendizaje, según la ciencia

Algunas manifestaciones tempranas confunden y dificultan la adaptación de apoyos efectivos en el entorno familiar y escolar

Las señales menos evidentes del

El entrenamiento redefine la maternidad antes y durante el embarazo

La tendencia del ejercicio físico previo y durante la gestación suma cada vez más seguidoras, impulsada por comunidades digitales y especialistas que resaltan beneficios físicos, emocionales y sociales para las mujeres en su proceso de maternidad

El entrenamiento redefine la maternidad

Alimentos que agravan la sensibilidad dental y estrategias para evitarlos, según expertos de Harvard

Especialistas revelaron qué comidas pueden aumentar la hipersensibilidad en los dientes y qué cambios simples en la dieta recomiendan para protegerlos

Alimentos que agravan la sensibilidad

Células madre para la caída del cabello: qué dice la ciencia sobre su efectividad

La evidencia científica explicó cómo estas terapias regenerativas actúan sobre el pelo y en qué casos podían resultar más beneficiosas

Células madre para la caída

¿Por qué la amabilidad diaria mejora el ánimo y las relaciones?

Un análisis realizado por especialistas en psicología revela que actos cotidianos como saludar o mostrar disposición a colaborar promueven la cooperación, disminuyen tensiones y facilitan el desarrollo de ambientes más saludables y resilientes

¿Por qué la amabilidad diaria
DEPORTES
Boca Juniors hizo una oferta

Boca Juniors hizo una oferta por un ex delantero de River Plate: los detalles

La buena noticia que recibió Edinson Cavani en Boca Juniors en el día de su cumpleaños número 39

El día que una lasaña dejó al Tottenham sin jugar la Champions League

Pasión sin fronteras: la historia del hincha que viaja más de 40 horas para ver a sus dos clubes

Se agotaron en apenas tres días los 10 mil preservativos que fueron repartidos en la Villa Olímpica en los Juegos de Invierno

TELESHOW
Laurita Fernández eligió San Valentín

Laurita Fernández eligió San Valentín para blanquear su relación con Matías Busquet con una foto en la intimidad

Las mejores fotos del fabuloso cumpleaños en Nordelta de la hija de Wanda Nara

Los famosos festejan San Valentín: cartas románticas, videos retro y amor a pesar de la distancia

Bizarrap estuvo como invitado en La Casita y mostró un número mágico que ilusiona con una colaboración con Bad Bunny

Joe Fernández se disculpó con el bailarín Valentín Fresno por sus dichos homofóbicos: “Creí que era gracioso”

INFOBAE AMÉRICA

El naufragio de una barcaza

El naufragio de una barcaza en el río Amazonas dejó dos muertos y siete desaparecidos

Crisis en Cuba: la dictadura canceló el Festival del Habano, evento internacional clave para la economía del país

El fascinante universo de ‘Ponyo’, la obra maestra de Hayao Miyazaki, llega al Museo de la Academia de Hollywood

Brote de sarampión en universidad de Florida afecta a decenas de estudiantes

“En efecto, se me ha borrado la sonrisa”: Philippe Besson confiesa cómo la enfermedad y la memoria personal se convierten en literatura y testimonio