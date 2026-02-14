Qué secuelas emocionales deja un infarto y cómo afectan la recuperación, según expertos de Harvard

Las secuelas emocionales tras un infarto de miocardio afectan la recuperación y ponen en riesgo el bienestar integral del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobrevivir a un infarto de miocardio no solo implica superar el daño físico. Para una parte considerable de los pacientes, comienza una batalla silenciosa: la de afrontar el impacto emocional y psicológico que sigue al episodio.

Según una declaración científica publicada por la American Heart Association, hasta la mitad de quienes sobreviven a un infarto presentan algún tipo de malestar psicológico, como depresión, ansiedad, estrés o trastorno de estrés postraumático (TEPT). Estas secuelas pueden condicionar la evolución clínica, la calidad de vida y el pronóstico a largo plazo.

Además, una investigación reciente en Alemania identificó que muchos pacientes no reciben apoyo psicológico suficiente durante la hospitalización, a pesar de los elevados niveles de síntomas emocionales tras el evento cardíaco.

Secuelas emocionales: prevalencia y síntomas principales

Harvard Health Publishing advierte que hasta la mitad de los supervivientes de un infarto sufren alteraciones emocionales, como depresión, ansiedad, estrés psicosocial o TEPT. Estas repercusiones afectan tanto a pacientes como a familiares, sin distinción de edad o sexo, y pueden dificultar el proceso de recuperación.

Entre los síntomas más relevantes de la depresión figuran la tristeza persistente, la apatía, la fatiga, el insomnio y las dificultades de concentración. La ansiedad suele presentarse con preocupación constante, episodios de pánico y síntomas físicos, como palpitaciones.

Hasta la mitad de los sobrevivientes de infarto presentan depresión, ansiedad, estrés o trastorno de estrés postraumático según American Heart Association (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término “ansiedad cardíaca” se utiliza para describir el miedo constante a sufrir otro infarto y la observación minuciosa de cualquier señal física relacionada con el corazón.

El estrés psicosocial aparece como una respuesta de tensión ante desafíos cotidianos, mientras que el TEPT afecta entre el 4% y el 21% de los pacientes, con manifestaciones como pesadillas, sobresaltos y problemas en la vida diaria.

Manifestaciones diversas y factores de riesgo

La expresión de los síntomas emocionales varía notablemente: algunas personas se sienten apáticas o desanimadas; otras desarrollan irritabilidad o enfado, fenómeno especialmente frecuente en varones.

El doctor Jeffrey Huffman, de la Facultad de Medicina de Harvard, afirma que estos sentimientos tienden a intensificarse por la preocupación acerca de la salud y la dificultad para adaptarse a las nuevas demandas cotidianas.

Las investigaciones actuales identifican entre los factores de riesgo a la edad joven, el sexo femenino, la ausencia de pareja, antecedentes de enfermedad mental y la percepción de amenaza vital durante el infarto.

La afectación emocional tras un infarto puede interferir en la adherencia a tratamientos y rutinas médicas recomendadas para la rehabilitación. Tanto la depresión como la ansiedad aumentan la probabilidad de nuevos episodios cardíacos si se abandonan hábitos saludables o se descuida la medicación.

Muchos pacientes no reciben apoyo psicológico suficiente durante la hospitalización a pesar de altos niveles de malestar emocional tras el evento cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre cerebro y corazón es directo: cuadros severos de depresión, ansiedad y estrés pueden desencadenar respuestas biológicas perjudiciales, como inflamación, aumento de la presión arterial, frecuencia cardíaca elevada y riesgo de coágulos. Además, la motivación para mantener hábitos de vida saludables suele decaer, dificultando el restablecimiento.

El entorno cercano cumple un papel esencial en la detección de señales de alarma. Familiares y acompañantes pueden identificar manifestaciones como tristeza persistente, preocupación excesiva o miedo a retomar actividades.

En estos casos, Harvard Health Publishing recomienda dialogar con empatía, ayudar a precisar el temor principal y facilitar el contacto con el equipo sanitario si las emociones negativas impiden avanzar en la recuperación.

Estrategias de abordaje: rehabilitación integral y apoyo psicológico

La rehabilitación cardíaca representa una estrategia integral que combina ejercicio físico supervisado, educación en salud cardiovascular y evaluaciones psicológicas bajo un enfoque multidisciplinario.

Este abordaje permite detectar precozmente síntomas emocionales como depresión, ansiedad o estrés postraumático, y ofrece contención profesional a través de terapia individual, grupal o familiar.

La inclusión de psicólogos en los equipos de rehabilitación y la oportunidad de compartir experiencias con otros pacientes favorecen la adaptación emocional, mejoran la adherencia a los tratamientos y fortalecen la confianza para retomar la vida cotidiana.

El apoyo familiar y social es fundamental para detectar señales de alarma y acompañar al paciente en el proceso de recuperación emocional tras un infarto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las guías internacionales, como las de la American Heart Association, destacan la importancia de iniciar la rehabilitación desde el alta hospitalaria y de mantener el seguimiento con controles presenciales o virtuales.

El acceso a programas personalizados reduce el riesgo de recaídas, facilita la reinserción laboral y optimiza la calidad de vida, mientras que el apoyo continuo del entorno familiar y social resulta clave para sostener los cambios en el estilo de vida y afrontar los desafíos emocionales que acompañan la recuperación tras un infarto.