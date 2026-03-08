Salud

7 consejos para frenar el bruxismo nocturno y evitar el desgaste dental, según expertos

La identificación temprana y la aplicación de estrategias personalizadas son esenciales para reducir el dolor mandibular y la fatiga muscular

El bruxismo nocturno afecta hasta al 10% de los adultos y puede ocasionar dolor mandibular, alteraciones en la articulación temporomandibular y desgaste dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir dolor en la mandíbula, molestias en la articulación temporomandibular o notar el desgaste de los dientes puede indicar bruxismo nocturno, un trastorno que afecta hasta al 10% de los adultos y al 40% de los niños, según la Cleveland Clinic. Además de alterar el sueño, el bruxismo puede provocar dolor facial, daños dentales y fatiga muscular.

El bruxismo ocurre cuando una persona aprieta o rechina los dientes de manera involuntaria al dormir. Entre sus causas figuran el estrés y alteraciones en la mordida; sus consecuencias incluyen lesiones dentales, dolor mandibular y trastornos en la articulación temporomandibular. La odontóloga Karyn Kahn de la Cleveland Clinic destaca la importancia de una evaluación individualizada para definir el tratamiento más apropiado.

Para dejar de rechinar los dientes durante la noche, especialistas recomiendan siete acciones principales. Todas estas recomendaciones deben ajustarse a cada paciente y realizarse bajo supervisión profesiona:

1. Uso de protector bucal personalizado

La Cleveland Clinic indica que el primer paso es emplear un protector bucal hecho a medida, también denominado férula estabilizadora de resina dura. Este dispositivo debe adaptarse a la mordida del paciente por un dentista. En palabras de Kahn: “Un protector dental bien hecho protege los dientes del desgaste y ayuda a reducir la tensión muscular y articular”. Los modelos genéricos que se adquieren en farmacias no ofrecen el mismo ajuste ni la protección necesaria.

El uso de un protector bucal personalizado, confeccionado por un dentista, protege los dientes y reduce la tensión muscular causada por el bruxismo nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir con un protector bucal indicado ayuda a mantener la alineación natural de dientes, músculos y articulaciones, y disminuye el riesgo de daños. La institución desaconseja el uso de versiones prediseñadas, ya que pueden resultar incómodas y no cumplir su función.

2. Técnicas para controlar el estrés y mejorar el sueño

El estrés es un factor determinante en el desarrollo y agravamiento del bruxismo. Cleveland Clinic recomienda practicar meditación, escribir un diario, acudir a terapia psicológica y realizar ejercicios de respiración para reducir la tensión acumulada. Según Kahn, incluso pequeños avances en el manejo del estrés diurno pueden traducirse en menos presión sobre los dientes durante la noche.

Incluir actividades relajantes según las preferencias personales puede beneficiar tanto el descanso como la protección de la salud bucal. El control del estrés constituye un componente indispensable del tratamiento.

3. Cambios en hábitos diarios para reducir el bruxismo

Reducir el consumo de cafeína, alcohol y tabaco es fundamental para proteger el sistema nervioso central. “La cafeína, el alcohol y la nicotina pueden afectar el sistema nervioso, advierte Kahn en la Cleveland Clinic, por lo que limitar o evitar estas sustancias antes de dormir puede mejorar la calidad del sueño y disminuir el rechinar de dientes.

Evitar el consumo de cafeína, alcohol y tabaco antes de dormir protege el sistema nervioso y reduce la frecuencia e intensidad del rechinar de dientes nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar cambios en la rutina diaria y evitar estos compuestos en las horas previas al sueño facilita el control del bruxismo nocturno. Estas medidas repercuten directamente en la intensidad y frecuencia del problema.

4. Rutina relajante antes de dormir

La institución recomienda establecer una rutina relajante antes de acostarse para contrarrestar los efectos del estrés y la ansiedad sobre el bruxismo. Entre las sugerencias figuran evitar pantallas al menos una hora antes de dormir, escuchar música suave, aplicar una compresa tibia en la mandíbula o ducharse con agua caliente.

También es aconsejable cenar ligeros y evitar comidas copiosas poco antes de acostarse. Estas prácticas favorecen la relajación del sistema nervioso y disminuyen la probabilidad de apretar los dientes durante la noche.

5. Fisioterapia para el dolor mandibular y cervical

La fisioterapia representa una opción eficaz para aliviar el dolor muscular y reducir la tensión asociada al bruxismo, especialmente si existen complicaciones en la articulación temporomandibular. Kahn indica que “los músculos de la mandíbula y el cuello trabajan en conjunto” y que la fisioterapia puede abordar ambos.

La fisioterapia enfocada en la mandíbula y el cuello puede aliviar el dolor muscular y mejorar la movilidad en casos de bruxismo asociado a trastornos articulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sesiones supervisadas por especialistas ayudan a mejorar la movilidad y disminuir las molestias, aunque no resuelven la causa principal del bruxismo. Cleveland Clinic recomienda acudir a dentistas o fisioterapeutas experimentados en dolor orofacial para evaluar el tratamiento más adecuado.

6. Posición al dormir y apoyo de la mandíbula

La postura durante el sueño influye directamente en la alineación de la mandíbula y la presión en la articulación temporomandibular. Dormir boca abajo puede desalinear la mandíbula y aumentar la tensión en la articulación. Por ello, la Cleveland Clinic aconseja dormir boca arriba o de lado, procurando que la cabeza se mantenga alineada con la columna vertebral.

Utilizar una almohada adecuada resulta clave. Apoyar la cabeza sobre la mano o el puño incrementa la presión sobre la mandíbula. Elegir una almohada que mantenga una alineación natural entre la cabeza y el cuello ayuda a reducir la tensión muscular en la zona.

7. Inyecciones de toxina botulínica en casos seleccionados

En situaciones en que el dolor y el impacto funcional persisten pese a otras intervenciones, pueden considerarse inyecciones de toxina botulínica (Botox®) para relajar los músculos responsables del rechinar de dientes. Este enfoque avanzado no cuenta con la aprobación específica de la FDA para tratar el bruxismo y debe realizarse únicamente por profesionales cualificados.

Las inyecciones de toxina botulínica representan una alternativa para tratar el bruxismo resistente a otras terapias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic advierte sobre los riesgos de aplicar bótox sin la debida supervisión y señala que habitualmente este procedimiento queda fuera de la cobertura de seguros médicos. Por ello, se reserva para circunstancias muy específicas y bajo recomendación médica.

Cuándo buscar ayuda profesional

Si aparecen de forma habitual molestias en la mandíbula, dolores de cabeza o daños dentales, resulta imprescindible consultar a un dentista para identificar la causa y recibir un tratamiento ajustado. Cleveland Clinic subraya que el examen clínico permite adaptar la estrategia y proteger la salud bucal de cada persona.

No existe una sola causa ni una solución universal para los casos de bruxismo. Es fundamental recibir una evaluación individualizada por parte de profesionales para identificar el origen de los síntomas y establecer el enfoque terapéutico más conveniente.

