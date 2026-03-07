Consejos prácticos para elegir comidas suaves y ligeras durante periodos de náuseas, diarrea o convalecencia posquirúrgica

Una dieta baja en fibra y grasa facilita la digestión durante episodios de malestar estomacal o recuperación digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir qué comer cuando el estómago no responde bien puede marcar la diferencia entre el alivio y el malestar. Saber cuáles son los alimentos más fáciles de digerir resulta clave para quienes sufren hinchazón, náuseas o diarrea, o están en recuperación tras enfermedades digestivas o cirugías. Según la Clínica Mayo y la Fundación Española del Aparato Digestivo, optar por comidas suaves y ligeras ayuda al aparato digestivo a descansar, facilitando una recuperación más rápida.

Los alimentos fáciles de digerir tienen bajo contenido en fibra y grasa, y texturas suaves, lo que reduce la carga sobre el sistema digestivo. El objetivo de elegir estos alimentos es reducir la irritación y el esfuerzo digestivo. Limitar la fibra insoluble, presente en muchas verduras y semillas, es fundamental porque puede acelerar el tránsito intestinal y agravar síntomas como la diarrea. Además, la grasa —especialmente la saturada— se digiere con mayor dificultad cuando el aparato digestivo está sensible, según detalló la Clínica Mayo.

Por qué limitar fibra y grasas

La fibra es un carbohidrato que el cuerpo no digiere ni absorbe completamente, lo que puede provocar acumulación de residuos y empeorar la diarrea. En fases agudas de irritación intestinal o tras cirugías, una dieta baja en fibra proporciona alivio y permite que los intestinos se recuperen, indicó la Fundación Española del Aparato Digestivo. Asimismo, reducir las grasas, sobre todo las saturadas, minimiza la sensación de pesadez y evita molestias adicionales.

Frutas sin piel ni semillas, como banana y melón, y compotas de manzana o pera son opciones seguras para molestias digestivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos elaborados con harinas refinadas —arroz blanco, pan blanco, pasta blanca— contienen muy poca fibra, lo que simplifica la digestión. El refinado elimina las partes del grano que concentran los componentes difíciles de procesar, facilitando el tránsito intestinal. Durante episodios de diarrea o dolor abdominal, estos productos pueden ser la base de la dieta hasta que el sistema digestivo se estabilice:

Frutas y verduras adecuadas

Algunas frutas son especialmente recomendadas si se retiran piel y semillas, ya que ahí se concentra la mayor parte de la fibra. Opciones como banana, melón, compotas de ciruelas, manzanas y peras, o frutas enlatadas en agua suelen tolerarse bien. Para quienes presentan náuseas, diarrea o están en recuperación, pueden ofrecerse en trozos, compotas o licuadas, según la tolerancia individual.

Las verduras cocidas y sin semillas son más fáciles de digerir gracias a la cocción, que ablanda sus paredes celulares y facilita la absorción de nutrientes. Zuccini, calabaza, patata sin piel, chauchas, remolacha y zanahoria son opciones habituales. Cocinarlas hasta que estén blandas o servirlas en puré mejora aún más su tolerancia en casos de malestar estomacal.

Proteínas ligeras y lácteos bajos en grasa

Entre las proteínas, la Fundación Española del Aparato Digestivo recomienda priorizar fuentes magras y blandas, como huevo revuelto y carnes magras molidas. El tofu blando suave son alternativas vegetales válidas. Estas opciones reducen el esfuerzo digestivo y favorecen la recuperación tras intervenciones quirúrgicas o episodios de irritación fuerte.

Las proteínas magras y blandas, como huevo revuelto, carnes molidas bajas en grasa y tofu suave, ayudan a reducir el esfuerzo digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tolerancia a los lácteos varía según cada persona, especialmente en casos de intolerancia a la lactosa. Sin embargo, los lácteos bajos en grasa como yogur y kéfir, que contienen probióticos, pueden formar parte de la dieta si no generan molestias. Según la Clínica Mayo, estos productos suelen digerirse mejor que los lácteos enteros y pueden mejorar la digestión gracias a los cultivos vivos.

Modificar la textura de los alimentos, como en sopas, purés o batidos, facilita el tránsito intestinal al reducir el tamaño de las partículas de fibra. Este enfoque es útil cuando hay dificultad para masticar o el aparato digestivo necesita menos esfuerzo. Licuados de frutas y verduras cocidas o sopas homogéneas son buenas alternativas para quienes requieren digestión suave.

Qué evitar en caso de malestar digestivo

Cuando el aparato digestivo está irritado, se debe restringir el consumo de alimentos ricos en fibra insoluble como verduras crudas (brócoli, coliflor, espárragos), legumbres (porotos, garbanzos, lentejas), frutos secos y semillas enteras. Además, es aconsejable limitar comidas grasas o fritas.

También deben evitarse bebidas con cafeína —como el café y algunos tés—, alcohol, comidas picantes o ácidas (cítricos, tomate) y alimentos procesados como embutidos o carnes secas. Según el Foro Consultivo Científico de la Federación Internacional de Agricultura, estas restricciones son clave para evitar irritaciones adicionales.

Se recomienda evitar fibra insoluble, grasas saturadas, bebidas con cafeína y alimentos procesados para prevenir irritación y complicaciones digestivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dieta de fácil digestión se recomienda como medida transitoria tras cirugías gastrointestinales, episodios agudos de náuseas, diarrea o vómitos, o durante el tratamiento de afecciones como diverticulitis, úlceras gástricas, reflujo gastroesofágico, brotes de enfermedades inflamatorias intestinales o radioterapia abdominal.

Si los síntomas persisten o existen trastornos crónicos, el acompañamiento médico es esencial para personalizar la dieta, evitar déficits y asegurar una recuperación adecuada. Consultar a un especialista permite identificar el origen del malestar y definir la alimentación más apropiada para cada caso.