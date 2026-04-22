De oficial a capo: Condenan a 30 años de prisión a un ex teniente coronel dominicano por dirigir red de narcotráfico

Junto a Lluberes Sánchez, otros nueve implicados, incluyendo pilotos y militares, han recibido condenas que oscilan entre los 5 y los 30 años de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras más de una década de procesos judiciales, fugas y extradiciones, la justicia dominicana ha dictado una sentencia ejemplar contra el ex teniente coronel de la Policía Nacional, Hans Wender Lluberes Sánchez.

El tribunal, compuesto por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Ana Miledys Taveras e Isaías Martínez, determinó que el exoficial era el principal cabecilla de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de sustancias controladas.

Este veredicto no solo pone fin a la impunidad de uno de los oficiales de más alto rango vinculados al narcotráfico en años recientes, sino que también reafirma el compromiso de las instituciones dominicanas en la persecución del crimen organizado transnacional.

El caso tiene su origen el 17 de marzo de 2015. Durante una operación conjunta de inteligencia entre el Ministerio Público y el Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), se interceptó una aeronave tipo jet procedente de Venezuela tras su arribo al Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

Lluberes Sánchez, quien pasó de ostentar un alto mando policial a dirigir operaciones logísticas para el narcotráfico internacional (Foto cortesía RCC Noticias).

Dentro de la nave, matrícula YV544T, las autoridades hallaron 454.06 kilogramos de cocaína distribuidos estratégicamente. Este decomiso no solo representó un golpe financiero masivo para el cartel, sino que destapó una compleja red de complicidades militares, policiales y civiles que operaban dentro de las terminales aéreas más importantes del país para facilitar el tránsito de narcóticos hacia mercados internacionales.

El perfil del condenado y su modus operandi

Lluberes Sánchez, aprovechando su rango, experiencia y acceso a información de seguridad, coordinaba toda la logística necesaria para que el cargamento fuera recibido y movilizado sin contratiempos.

En el momento de los arrestos en pista, el ex oficial se encontraba en las inmediaciones del aeropuerto, listo para efectuar los pagos correspondientes a los facilitadores de la operación. Al notar la intervención de la DNCD y los arrestos masivos, Lluberes emprendió una huida que lo mantuvo fuera del alcance de la justicia por varios años, llegando incluso a salir del país.

El tribunal fundamentó su decisión en las contundentes pruebas presentadas por el procurador fiscal titular Milcíades Guzmán Leonardo e Ignacio Rojas, quienes demostraron que Lluberes no solo participaba como apoyo, sino que era quien financiaba y dirigía los movimientos estratégicos del grupo criminal.

Su captura final se produjo tras ser deportado desde Estados Unidos a finales de 2025, cerrando así su ciclo de evasión.

Hans Wender Yuberes Sánchez, un ex teniente coronel de la policía, fue deportado desde Estados Unidos a la República Dominicana. Está acusado de ser uno de los cabecillas de una estructura de narcotráfico internacional a la que se le incautó un cargamento de 454 kilos de cocaína en 2015.

La red era de naturaleza binacional, involucrando a ciudadanos dominicanos y venezolanos en roles específicos de pilotaje, seguridad y transporte. En diciembre de 2019, la fiscalía ya había logrado condenas significativas para otros nueve miembros fundamentales:

Los Pilotos: Francisco Javier Velasco Tory y Edmundo José Medina Torrealba, condenados a 30 años de prisión. Seguridad Militar y Civil: El ex segundo teniente del Ejército, Jesús Elías Pérez Vásquez, y el ex capitán Roberto Segura Peña, junto a José Luciano (exagente DNCD), recibieron 20 años cada uno por facilitar el acceso a la pista. Logística en Pista: Francisco Javier de Paula Mena (empleado de la empresa SERVAIR), condenado a 18 años. Pasajeros/Fachada: Los ciudadanos venezolanos José Nicolás Velásquez Murcia, José Manuel Houtman Fonseca y Mirian de Jesús Díaz Marín, sentenciados a 5 años de cárcel por su rol como pasajeros de fachada.

La condena de 30 años se cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal. Además de la pena privativa de libertad, la multa de 50 millones de pesos impuesta a Sánchez busca resarcir al Estado dominicano por los daños sociales y de seguridad causados.