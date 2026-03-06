Qué son las palpitaciones y cuándo son una señal de alarma, según expertos

Las palpitaciones cardíacas pueden deberse a causas benignas o indicar arritmias con riesgo para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir el corazón acelerado o percibir latidos irregulares puede provocar inquietud en cualquier persona. La percepción de palpitaciones cardíacas suele motivar la consulta médica, ya que pocos permanecen indiferentes ante síntomas relacionados con el corazón, según reportó The Telegraph.

El fenómeno se presenta con frecuencia en personas de distintas edades, y aunque en la mayoría de los casos no implica un riesgo inmediato, en algunos escenarios puede indicar la presencia de una afección de mayor gravedad.

La atención que genera el ritmo cardíaco tiene fundamentos biológicos sólidos. El corazón, como órgano vital, responde continuamente a las demandas del cuerpo y cualquier alteración en su funcionamiento puede afectar el bienestar general.

¿Qué son las palpitaciones cardíacas?

La mayoría de las personas no suele notar el latido de su corazón durante la rutina diaria. Sin embargo, cuando las palpitaciones se hacen evidentes, suelen captar toda la atención, explicó el Dr. Oscar Duke, médico general y miembro del Royal College of General Practitioners, especializado en Medicina Interna. Se trata de una sensación de latido acelerado, irregular o fuerte, que puede experimentarse como un golpe, aleteo o incluso la percepción de un latido perdido.

El corazón, compuesto de cámaras musculares, dispone de un sistema interno de conducción eléctrica. Este sistema coordina las contracciones musculares que mantienen el flujo sanguíneo y la presión arterial, funciones esenciales para la vida. Un corazón sano late entre 60 y 100 veces por minuto, de acuerdo con los expertos consultados por el medio británico.

Desencadenantes comunes de las palpitaciones

Las palpitaciones pueden deberse a múltiples factores, tanto internos como externos. El Dr. Duke señaló, en diálogo con The Telegraph, que “la cafeína, el alcohol, el estrés, la excitación e incluso la falta de sueño pueden ser desencadenantes”.

Además, expertos de Cleveland Clinic señalaron que los cambios hormonales también influyen en el ritmo cardíaco: el hipertiroidismo, el embarazo y la menopausia figuran entre las causas identificadas.

El medio británico mencionó el caso de un paciente ingresado por arritmia, en el que el consumo excesivo de bebidas energéticas con cafeína resultó ser el desencadenante principal. Además, el cuerpo puede responder con taquicardia ante situaciones como anemia o infecciones, lo que puede derivar en palpitaciones perceptibles.

Cuándo preocuparse: señales de alerta temprana

Las palpitaciones esporádicas no suelen asociarse a riesgos graves, pero cuando los síntomas se prolongan o repiten con frecuencia, surgen motivos para buscar una evaluación médica. El especialista puntualizó que los episodios que duran más de un minuto, o que se presentan de manera regular, requieren mayor investigación.

La irregularidad en el ritmo cardíaco puede afectar el funcionamiento del corazón y llegar a provocar descensos bruscos de la presión arterial o pérdida de conocimiento.

Entre las arritmias más comunes, la fibrilación auricular se destaca por su asociación con un aumento en el riesgo de accidente cerebrovascular.

Esta condición implica que el bombeo sanguíneo se vuelve caótico, lo que favorece la formación de coágulos dentro del corazón. Si un coágulo se desplaza y bloquea una arteria cerebral u otro vaso importante, puede desencadenar complicaciones severas.

De acuerdo con las recomendaciones de Mayo Clinic, es fundamental buscar atención médica de urgencia cuando las palpitaciones se acompañan de síntomas como:

Dolor o presión en el pecho

Desmayos

Dificultad respiratoria intensa o mareos severos

La presencia de estas manifestaciones puede indicar un problema cardíaco de mayor gravedad que requiere evaluación inmediata.

Diagnóstico y tratamiento

La medicina cuenta con herramientas cada vez más precisas para identificar problemas en el ritmo cardíaco. El electrocardiograma (ECG) es la prueba inicial recomendada para investigar a quienes experimentan palpitaciones frecuentes. Este examen permite registrar la actividad eléctrica del corazón y detectar arritmias, incluso cuando los síntomas no son continuos.

El avance en fármacos y procedimientos cardiológicos amplía las opciones de tratamiento disponibles para quienes presentan arritmias. El objetivo principal es restaurar un ritmo cardíaco normal y prevenir complicaciones asociadas, como la formación de coágulos o el deterioro de la función cardíaca.

Factores modificables y control médico

Algunos de los desencadenantes de las palpitaciones están relacionados con hábitos de vida. Reducir el consumo de cafeína y alcohol, mantener rutinas de sueño regulares y controlar el estrés puede disminuir la frecuencia de estos episodios.

Además, el seguimiento médico resulta imprescindible en casos donde los síntomas persisten o se acompañan de otros signos como dolor en el pecho, dificultad respiratoria o desmayos.

El Dr. Duke subrayó que la detección temprana de arritmias graves resulta fundamental para evitar complicaciones. El monitoreo continuo mediante equipos portátiles facilita la identificación de alteraciones que podrían pasar inadvertidas en una consulta rutinaria.

El papel del corazón en la salud general

La función eléctrica y mecánica del corazón se considera uno de los logros más destacados de la biología, ya que permite sostener la vida mediante la circulación sanguínea.

Cualquier alteración en este equilibrio puede tener consecuencias inmediatas sobre el organismo, y por eso la observación de palpitaciones merece especial atención tanto por parte de los pacientes como de los profesionales de la salud.