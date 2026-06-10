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Cirugía bariátrica vinculada a la mejora en la realización de tareas domésticas

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MARTES, 9 de junio de 2026 (HealthDay News) -- La cirugía bariátrica se asocia con una mejor gestión del hogar durante el primer año de cirugía y se mantiene a largo plazo, según un estudio publicado en línea el 18 de abril en BMC Medicine.

Petra Brembeck, Ph.D., de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, y sus colegas investigaron la asociación a largo plazo entre la cirugía bariátrica y la capacidad de realizar tareas domésticas. El análisis incluyó 1.641 pacientes sometidos a cirugía bariátrica y 1.656 controles que recibieron atención habitual para la obesidad y participaron en el estudio Swedish Obese Subjects con datos de seguimiento a 20 años.

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Los investigadores encontraron que, al inicio, los participantes en el grupo de cirugía obtenían puntuaciones más altas en la categoría de Gestión del Hogar de las escalas del Perfil de Impacto de la Enfermedad, lo que indica una mayor disfunción en la gestión del hogar. Sin embargo, durante el primer año, el grupo de cirugía mostró una mejora significativa, alcanzando una puntuación más baja que el grupo control (4,9 frente a 7,0). Esta mejora se mantuvo durante todo el periodo de estudio (diferencia de puntuación ajustada, − 3,2). Se observaron trayectorias similares en la disfunción en la gestión del hogar entre ambos sexos, aunque las mujeres reportaron consistentemente mayor disfunción que los hombres. Durante el seguimiento, quienes en el grupo de cirugía recuperaron peso reportaron una disfunción significativamente mayor en la gestión del hogar en comparación con quienes mantuvieron el peso (diferencia ajustada de puntuación, 1,3).

"La capacidad para tareas domésticas representa una dimensión previamente poco reconocida de los beneficios funcionales de la cirugía bariátrica, subrayando el impacto duradero de una pérdida significativa de peso en el funcionamiento diario y la calidad de vida en general", escriben los autores.

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Varios autores revelaron vínculos con la industria farmacéutica.

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