Qué son, cómo se hacen y en qué casos están recomendadas las biopsias, según los expertos

La biopsia es una de las principales técnicas para confirmar si un tumor es maligno o benigno y resulta indispensable en el diagnóstico de cáncer, según explica Mayo Clinic. Existen diversas modalidades de biopsia, adaptadas al órgano o tejido a analizar y al motivo clínico. A diferencia de las pruebas de imagen, la biopsia permite identificar con certeza la naturaleza de las células sospechosas y constituye un pilar en la medicina diagnóstica.

¿Qué es una biopsia y por qué es clave para diagnosticar el cáncer?

Mientras los estudios de imagen, como tomografías o resonancias magnéticas, detectan masas o anomalías, la biopsia consiste en extraer una muestra de células o tejido corporal para su análisis en laboratorio.

Estas imágenes no logran discernir si las células son malignas o benignas. Por eso, la única vía fiable para determinar la presencia de cáncer y precisar su naturaleza es mediante una biopsia, confirma Mayo Clinic.

El procedimiento se vuelve fundamental cuando el profesional sanitario detecta signos, síntomas o áreas sospechosas en el paciente. La biopsia no solo sirve para descartar o confirmar cáncer, sino también para identificar otras enfermedades.

Principales tipos de biopsia: descripción y aplicaciones

Los métodos de biopsia varían según la localización del tejido y las características clínicas. La biopsia con aguja es una de las modalidades más utilizadas. Este procedimiento, también conocido como biopsia percutánea, consiste en insertar una aguja especial a través de la piel para obtener células de áreas como bultos en mama o ganglios linfáticos agrandados.

Dentro de las biopsias con aguja existen técnicas específicas. La aspiración con aguja fina emplea una aguja larga y delgada para extraer líquido y células y suele ser idónea para áreas superficiales o nódulos.

La biopsia con aguja gruesa utiliza un instrumento de mayor calibre con punta cortante para extraer un cilindro de tejido, lo que facilita un estudio más detallado.

En la biopsia asistida por vacío, un dispositivo de succión permite recolectar una mayor cantidad de muestra en menos punciones.

La biopsia guiada por imagen combina métodos como ecografía, tomografía o resonancia magnética para acceder a regiones profundas como hígado, pulmón o próstata con gran precisión. Estas intervenciones suelen realizarse bajo anestesia local para minimizar las molestias, detalla Mayo Clinic.

Un segundo grupo relevante es la biopsia endoscópica, que emplea un tubo flexible con luz (endoscopio) introducido por vías naturales o a través de pequeñas incisiones para visualizar órganos internos y tomar muestras mediante pinzas especiales. Procedimientos como la cistoscopia, la broncoscopia y la colonoscopia son ejemplos habituales. Según el caso, es posible que se utilicen sedantes o anestesia.

La biopsia de piel retira células de la superficie corporal y es fundamental en el diagnóstico de enfermedades dermatológicas, incluidos cánceres como el melanoma. Las variantes dependen de la profundidad y extensión del área sospechosa.

La biopsia por raspado retira capas superficiales con un instrumento semejante a una navaja. La biopsia en sacabocado obtiene una muestra cilíndrica, incluyendo capas profundas. La biopsia incisional toma solo una parte de la lesión con bisturí, y la biopsia escisional elimina toda la zona sospechosa. La colocación de puntos depende del tamaño de la muestra extraída.

La biopsia de médula ósea suele recomendarse ante alteraciones en análisis de sangre o sospecha de cánceres como la leucemia, el linfoma o el mieloma. Consiste en aspirar tejido esponjoso del interior de huesos grandes, habitualmente la cresta ilíaca, mediante una aguja larga. Para reducir la incomodidad, se puede usar anestesia local o medicamentos, informa Mayo Clinic.

Por último, la biopsia quirúrgica se utiliza cuando no es posible llegar a la zona sospechosa con otras técnicas, o si los resultados anteriores no han sido concluyentes. Un cirujano realiza una incisión para extraer parte o la totalidad del tejido afectado. Según la complejidad, puede requerirse anestesia local o general, e incluso ingreso hospitalario.

El análisis de la muestra: del laboratorio al diagnóstico

Una vez extraída la muestra, se traslada al laboratorio donde puede ser tratada químicamente, congelada y dividida en láminas ultrafinas. Estas se tiñen y se examinan al microscopio para detectar cambios en la estructura celular y confirmar la presencia de cáncer.

El análisis de la biopsia no solo identifica la existencia del tumor, sino que también determina el grado tumoral, que se expresa de uno a cuatro según los hallazgos microscópicos: los tumores de bajo grado (grado 1) son menos agresivos, mientras que los de alto grado (grado 4) muestran mayor agresividad. Además, el informe puede precisar el tipo celular y guiar las estrategias de tratamiento individualizado, agrega Mayo Clinic.

Según el sistema de salud y las circunstancias del caso, los resultados pueden estar listos en cuestión de minutos —como en cirugías donde el tejido se analiza de forma inmediata—, pero en la mayoría de las situaciones el informe definitivo requiere varios días. Algunos estudios complementarios pueden extender el plazo de entrega.

Lo que el paciente debe saber: anestesia, molestias y tiempos de espera

Dependiendo del tipo de biopsia, los cuidados varían. La mayoría se realiza bajo anestesia local, lo que posibilita que el paciente permanezca despierto y sin dolor significativo.

En procedimientos más complejos, como ciertas biopsias quirúrgicas o endoscópicas, puede usarse sedación profunda o anestesia general. Tras procedimientos mínimamente invasivos, solo se sienten molestias leves y temporales. En los casos de incisiones mayores, puede ser necesario reposo y, ocasionalmente, una noche de hospitalización.

Respecto a los resultados, el tiempo de espera puede ser desde unos minutos hasta varios días, de acuerdo con el tipo de análisis y la organización del laboratorio. Es aconsejable que las personas consulten a su médico sobre el plazo para recibir los hallazgos.

La obtención de muestras por biopsia ofrece información crucial para que el profesional sanitario establezca el abordaje más adecuado, precise el origen del tumor y valore su comportamiento, factores decisivos para orientar el tratamiento más efectivo.