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Sepsis, infección pulmonar: Los pacientes no ven ningún beneficio en la monitorización remota

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VIERNES, 12 de junio de 2026 (HealthDay News) -- La tecnología wearable y la comunicación con smartphones han permitido a los hospitales experimentar con la alta de pacientes antes y monitorizarlos remotamente mientras se recuperan desde casa.

Se ha demostrado que este enfoque funciona en algunas condiciones -- como la insuficiencia cardíaca, por ejemplo -- pero un nuevo estudio indica que la monitorización remota podría no ser tan útil en otras enfermedades graves.

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Las personas mayores tratadas por sepsis, gripe e infecciones por COVID-19 tenían más probabilidades de necesitar reingreso hospitalario cuando intentaron recuperarse en casa bajo monitorización remota, informaron los investigadores el 11 de junio en JAMA Network Open.

"La monitorización terapéutica remota no aumentó días en casa tras el alta" para ningún paciente que desarrollara sepsis por infecciones graves, concluyó el equipo de investigación liderado por el Dr. Sachin Yende, profesor de medicina de cuidados críticos en la Universidad de Pittsburgh.

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"Entre los adultos de 65 años o más, la monitorización remota redujo los días en casa y aumentó las readmisiones", añadió el equipo.

Más de 3 millones de estadounidenses son hospitalizados anualmente por infecciones graves como la gripe, la sepsis y la COVID-19, según informaron los investigadores en notas de fondo.

Los pacientes que sobreviven a sepsis o infecciones de las vías respiratorias inferiores experimentan una tasa de mortalidad al año de aproximadamente el 40%, y más del 60% de las readmisiones hospitalarias están causadas por infecciones y el empeoramiento de enfermedades cardíacas y pulmonares, según los investigadores.

Los Centros de Medicare y Medicaid han estado promoviendo la monitorización remota como una estrategia que podría mejorar el acceso a la atención y también ahorrar dinero, según los investigadores.

Entre 2019 y 2022, la monitorización remota entre los pacientes de Medicare se multiplicó por diez, según los investigadores.

"Los sistemas de salud, las aseguradoras y los responsables políticos quieren reducir las readmisiones hospitalarias, y la mayoría de los pacientes prefieren recuperarse de forma segura en casa", dijo Yende en un comunicado de prensa.

"La monitorización remota se ha presentado como solución, es retribuida por los Centros de Medicare y Medicaid y su uso ha crecido", dijo. "Pero, salvo algunas condiciones, hay una escasez de datos de alta calidad que demuestren que reduce las readmisiones."

Para el nuevo estudio, los investigadores probaron la monitorización remota entre casi 1.300 pacientes tratados por sepsis o infecciones de las vías respiratorias inferiores en 19 hospitales. El objetivo era mantener a los pacientes fuera del hospital durante tres meses tras su alta.

Los pacientes asignados a monitorización remota rellenaron cuestionarios dos veces por semana para rastrear sus síntomas, según los investigadores. Las enfermeras revisaron estos cuestionarios y contactaron con los pacientes cuyas respuestas indicaban problemas de salud.

En todos los casos, la monitorización remota no ayudó a las personas con infecciones graves a mantenerse fuera del hospital, según los investigadores.

"Nuestros enfoques de monitorización remota no aumentaron los días que pasamos en casa tras el alta", escribieron los investigadores.

Entre los pacientes de 65 años o más, la monitorización remota aumentó las probabilidades de readmisión entre un 33% y un 44%, dependiendo de la intensidad de su monitorización, según el estudio.

"Estos hallazgos sugieren que el CMS debería reevaluar el papel de la monitorización terapéutica remota en la reducción de las readmisiones y subrayar el valor de adaptar la monitorización remota en la atención postaguda para infecciones graves", escribieron los investigadores.

"Nuestros hallazgos ponen de manifiesto los retos de implementar y escalar la monitorización remota en los sistemas sanitarios y entre pacientes en recuperación de enfermedades graves que gestionan necesidades de atención complejas, incluyendo medicación, citas de seguimiento y síntomas persistentes", concluyó el equipo.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la sepsis.

FUENTES: JAMA Network Open, 11 de junio de 2026; Nota de prensa de la Universidad de Pittsburgh, 11 de junio de 2026

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