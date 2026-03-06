Mieloma múltiple: lo que hay que saber sobre el cáncer de la sangre poco conocido y difícil de detectar

El mieloma múltiple es un cáncer que afecta células plasmáticas de la médula ósea, su diagnóstico temprano mejora la calidad de vida

La llegada de marzo marca el inicio del Mes de Concientización sobre el Mieloma Múltiple, una campaña global que busca visibilizar este tipo de cáncer de la sangre y la importancia de su detección temprana.

El mieloma múltiple es una enfermedad poco conocida fuera del ámbito médico, con síntomas que muchas veces pasan desapercibidos o se confunden con otras dolencias.

En este contexto, Argentina se suma a la iniciativa internacional “Iluminando el Mieloma en el Mundo”, impulsada por la International Myeloma Foundation (IMF) y organizada en el país por la Fundación Argentina de Mieloma (FAM).

Este 6 de marzo, el Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires se iluminará de rojo junto a otros monumentos emblemáticos nacionales, como el Monumento a la Bandera en Rosario, y de todo mundo, con el objetivo de despertar el interés público y promover el acceso a información confiable sobre el mieloma.

¿Qué es el mieloma múltiple?

El mieloma múltiple es un cáncer que afecta a las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco presente en la médula ósea.

En condiciones normales, generan anticuerpos que ayudan al organismo a combatir infecciones. Cuando surge el mieloma, estas células se transforman en cancerosas y comienzan a multiplicarse sin control, desplazando a las células sanas de la médula ósea.

Las células plasmáticas son glóbulos blancos presentes en la médula ósea, el mieloma altera su función y debilita el sistema inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto, según explican desde Mayo Clinic, genera una disminución en la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, lo que puede derivar en anemia, infecciones recurrentes y problemas de coagulación.

La American Cancer Society explica que las células de mieloma producen una proteína anormal conocida como proteína monoclonal (proteína M), que no ayuda a combatir infecciones y puede dañar órganos como los riñones.

Además, las células del mieloma interfieren con el proceso de renovación ósea, lo que provoca debilitamiento y fracturas en los huesos. Esta proliferación descontrolada también puede causar hipercalcemia, es decir, niveles elevados de calcio en sangre, lo cual genera síntomas como sed excesiva, debilidad y confusión.

Existen otros trastornos relacionados, como la gammapatía monoclonal de significado incierto (MGUS) y el plasmocitoma solitario. El primero suele detectarse en análisis de sangre rutinarios y no provoca síntomas, aunque puede evolucionar hacia mieloma múltiple con el tiempo. El segundo se manifiesta con un único tumor de células plasmáticas y requiere seguimiento médico, ya que algunas personas pueden desarrollar mieloma múltiple posteriormente.

El riesgo de desarrollar mieloma aumenta con la edad y resulta más frecuente en hombres, según la Amercian Cancer Society. Los antecedentes familiares, la obesidad y la presencia de otros trastornos de células plasmáticas, como MGUS o plasmocitoma solitario, también elevan la probabilidad de padecer la enfermedad.

Síntomas, diagnóstico y la importancia de los chequeos médicos

El diagnóstico de mieloma suele ocurrir de manera accidental por alteraciones en análisis de sangre rutinarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mieloma múltiple puede pasar inadvertido en sus etapas iniciales debido a la ausencia de síntomas específicos. Cuando los indicios aparecen, los más comunes incluyen dolor óseo (especialmente en columna, caderas o pecho), fatiga, infecciones frecuentes, pérdida de peso, náuseas, estreñimiento y debilidad generalizada. Un dato relevante es que muchas veces el diagnóstico ocurre de manera accidental, al detectarse alteraciones en análisis de sangre solicitados por otros motivos.

La American Cancer Society enfatiza la importancia de prestar atención a señales como anemia persistente, infecciones recurrentes y fracturas óseas sin causa aparente. En estos casos, los profesionales de la salud suelen indicar estudios específicos, como análisis de sangre y orina para identificar la presencia de proteína M o proteínas de Bence-Jones, junto con biopsias de médula ósea y estudios por imágenes, entre ellos radiografías, resonancias magnéticas o tomografías computarizadas.

El diagnóstico temprano resulta clave, ya que permite iniciar tratamientos que mejoran el pronóstico y la calidad de vida. “Un diagnóstico precoz cambia radicalmente el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes”, destacan desde la la Fundación Argentina de Mieloma (FAM).

El acceso a grupos de apoyo y servicios de orientación resulta valioso para pacientes y familias con mieloma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las opciones terapéuticas varían según el estadio y las características del paciente, e incluyen desde medicamentos dirigidos y quimioterapia, hasta inmunoterapia, trasplante de médula ósea y radioterapia. Los profesionales de la salud recomiendan controles médicos periódicos y la consulta inmediata ante síntomas sospechosos, especialmente en personas con factores de riesgo conocidos.

La FAM subraya que la información confiable y el acompañamiento médico son fundamentales para que quienes conviven con mieloma puedan tomar decisiones informadas sobre su tratamiento y calidad de vida. El acceso a grupos de apoyo y servicios de orientación también resulta un recurso valioso para pacientes y familias.

Iluminación del Planetario y la campaña global

Marzo es el Mes de Concientización sobre el mieloma múltiple, una campaña global que busca visibilizar la importancia de la detección precoz (Fundación Argentina de Mieloma)

Como parte de la campaña “Iluminando el Mieloma en el Mundo”, el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires se iluminará de rojo el viernes 6 de marzo, entre las 20 y las 24 horas. Esta acción simbólica, organizada por la FAM, busca generar conciencia y unir a la comunidad en torno a la visibilización de la enfermedad. En simultáneo, otros puntos emblemáticos del país, como el Monumento a la Bandera en Rosario y la Municipalidad de Ayacucho, también participarán en la iniciativa.

La campaña global, impulsada por la International Myeloma Foundation (IMF), incluye la iluminación de más de 70 monumentos y edificios en países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Canadá. La finalidad comprende “sacar de las sombras” al mieloma y promover la detección temprana. “El objetivo es que la sociedad y la comunidad médica tengan presente al mieloma”, expresan desde la FAM.

Durante la jornada en Buenos Aires, la organización invita a la comunidad a acercarse al Planetario, tomar fotografías y compartir el mensaje en redes sociales utilizando el hashtag de la campaña. Desde la FAM, remarcan que la suma de voluntades contribuye a que el mieloma deje de ser una enfermedad desconocida y a que más personas accedan a diagnóstico y tratamiento oportunos.