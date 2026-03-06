5 estrategias de Harvard para aliviar el dolor crónico más allá de los medicamentos

Un estudio de Harvard resalta que cinco técnicas mente-cuerpo pueden ayudar a personas con dolor crónico a mejorar su calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor crónico afecta a cerca de una de cada cinco personas en todo el mundo y puede alterar no solo el cuerpo, sino también las emociones, el sueño y la vida social. Ante la necesidad de alternativas que no dependan de medicamentos, Harvard Health Publishing señala cinco enfoques mente-cuerpo respaldados por evidencia científica.

Estas estrategias buscan que quienes viven con dolor crónico recuperen parte de su calidad de vida y autonomía, al tiempo que disminuyen la dependencia de fármacos y sus posibles efectos secundarios.

El dolor no solo es una experiencia física, sino también emocional y mental. Las técnicas mente-cuerpo abordan esta dimensión integral, modificando la forma en que el cerebro interpreta y responde a las señales de dolor. No eliminan el dolor, pero sí pueden volverlo más tolerable y facilitar la adaptación a la vida diaria.

Harvard Health Publishing remarca la importancia de la constancia y el acompañamiento profesional, cuando es posible, para obtener mejores resultados. . Estas son las técnicas mente-cuerpo recomendadas para el manejo del dolor crónico:

1. Terapia cognitivo-conductual

La terapia cognitivo-conductual (TCC) se posiciona como una de las intervenciones más efectivas para el dolor crónico. Se basa en la premisa de que los pensamientos, emociones y conductas están interconectados e influyen en la experiencia del dolor. En la TCC, los pacientes aprenden a identificar patrones de pensamiento negativos, como anticipar el peor desenlace o sobreestimar la incapacidad causada por el dolor.

La terapia cognitivo-conductual destaca como intervención efectiva para el manejo del dolor crónico, ansiedad y depresión, según Harvard Health Publishing (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los terapeutas los guían para reemplazar estos pensamientos por otros más realistas y útiles, y para adoptar conductas que mejoran el afrontamiento. Se suelen emplear ejercicios prácticos, registros de pensamientos, técnicas de distracción, visualizaciones y tareas para casa. Estudios clínicos muestran que la TCC puede reducir la intensidad del dolor, la discapacidad y los síntomas de ansiedad y depresión asociados.

2. Respiración profunda

La respiración profunda es una técnica accesible y de bajo costo que ayuda a reducir la tensión muscular y la activación del sistema nervioso asociado al dolor. Se recomienda buscar un lugar cómodo, sentarse o recostarse y concentrarse en la respiración, inhalando lenta y profundamente por la nariz, permitiendo que se expanda el abdomen, y exhalando suavemente por la boca.

Este ejercicio puede repetirse durante varios minutos, varias veces al día, y sirve tanto para manejar episodios agudos como para mejorar el bienestar general. La respiración profunda también ayuda a reducir la presión arterial y a mejorar el sueño, aspectos que suelen verse afectados por el dolor persistente.

3. Meditación

La meditación, en sus diferentes variantes, ofrece herramientas para modificar la relación con el dolor. La meditación trascendental utiliza la repetición de un mantra o palabra para inducir un estado de calma. El yoga integra posturas físicas, control de la respiración y atención plena, ayudando a mejorar la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio emocional.

Harvard recomienda incorporar la meditación, mindfulness y yoga para modificar la percepción del dolor crónico y fortalecer el equilibrio emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La meditación de atención plena o mindfulness propone observar los pensamientos, sensaciones y emociones relacionados con el dolor, aceptándolos sin juicio y sin intentar suprimirlos. Este enfoque permite reducir la sensación de lucha o resistencia, lo que a menudo incrementa el malestar.

Las prácticas de meditación pueden adaptarse a personas con movilidad reducida y existen recursos gratuitos y pagos, tanto presenciales como en línea, para aprender y practicar.

4. Reducción del estrés basada en la atención plena

El programa de reducción del estrés basada en la atención plena (MBSR) fue desarrollado en la Universidad de Massachusetts y se utiliza en centros médicos de todo el mundo. Consiste en un curso estructurado que combina meditación guiada, ejercicios de conciencia corporal (body scan) y yoga suave.

Su objetivo es aumentar la conciencia del momento presente y promover una actitud de aceptación hacia el dolor y otras experiencias difíciles. Los participantes aprenden a identificar las señales tempranas de estrés o empeoramiento del dolor, y a responder con estrategias adaptativas. Diversos estudios demuestran que el MBSR puede reducir la intensidad del dolor, mejorar el estado de ánimo y la calidad del sueño, y disminuir el uso de analgésicos en personas con dolor crónico.

5. Relajación muscular progresiva

Según Harvard, la constancia y el acompañamiento profesional son claves para maximizar los beneficios de las técnicas mente-cuerpo contra el dolor crónico

La relajación muscular progresiva consiste en tensionar y relajar consecutivamente distintos grupos musculares del cuerpo, comenzando por la frente, los ojos, la mandíbula y bajando por cuello, hombros, brazos, abdomen, piernas y pies.

Cada grupo muscular se tensa entre 10 y 20 segundos y, luego, se relaja por completo, prestando atención a la diferencia entre tensión y relajación. Esta técnica ayuda a tomar conciencia de las zonas donde se acumula tensión, a liberar el estrés físico y mental y a facilitar el descanso nocturno.

Puede realizarse en casa, guiada por audios, aplicaciones o terapeutas, y resulta especialmente útil en personas con insomnio, fibromialgia y otros trastornos asociados al dolor crónico.

Harvard Health Publishing advierte que ninguna de estas técnicas debe reemplazar el tratamiento médico convencional, pero sí pueden integrarse como complemento. Su efectividad aumenta cuando se practican de forma regular y, cuando es posible, bajo el acompañamiento de profesionales especializados. La combinación de varias estrategias puede potenciar los beneficios y ayudar a que las personas encuentren el enfoque que mejor se adapte a sus necesidades y estilos de vida.