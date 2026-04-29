Cultura

Un artista francés se encierra un mes en una jaula para denunciar el dominio de empresas de internet

Damien Aspe lleva adelante una acción de protesta realizada en una galería de Toulouse: busca llamar la atención sobre la influencia de las plataformas tecnológicas y sobre el impacto que esto tiene en la libertad individual y las dinámicas sociales

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Damien Aspe
Un artista francés se encierra un mes en una jaula para denunciar el dominio de empresas de internet (Crédito: Instagram @aspe.damien)

Vestido con un mono naranja, el artista francés Damien Aspe piensa permanecer un mes encerrado en una jaula metálica, en el escaparate de su galería en Toulouse, en el suroeste de Francia, para denunciar la influencia de las redes sociales y de lo digital, de los que los ciudadanos son hoy en día “prisioneros”.

Su performance invita en particular a los jóvenes a cuestionarse sobre su relación con lo digital, la libertad de expresión y lo que considera formas contemporáneas de control ejercidas por las llamadas “Gafam” (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft).

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“Quien controla lo digital, controla el mundo”, señala este hombre de 53 años, con su uniforme en el que se lee “GAFAM Penitentiary”.

Solo se concede una hora de paseo por la mañana y otra por la noche, así como dos días de conversación en los que el público podrá intercambiar con él, explica.

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Damien Aspe
Damien Aspe lleva adelante una acción de protesta realizada en una galería de Toulouse: busca llamar la atención sobre la influencia de las plataformas tecnológicas y sobre el impacto que esto tiene en la libertad individual y las dinámicas sociales (Crédito: Instagram @aspe.damien)

Sin duda, lo digital es una oportunidad, pero también “un factor de aislamiento social”.

“El pensamiento está enmarcado por las redes sociales y sus algoritmos”, estima. “La información está muy dirigida”, enumera ante la AFP.

El artista, originario de Toulouse, piensa permanecer día y noche en su celda hasta el 27 de mayo, fecha de un juicio ficticio que le entablarían las Gafam por “violación de las normas de uso”.

Esta parodia de juicio estará abierta al público, con un abogado de verdad y un fiscal jubilado.

Fuente: AFP

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