Caranava de motos y humo: la despedida tumbera al joven que murió tras ser detenido en una comisaría de Córdoba

La víctima de 19 años fue encontrado muerto en la celda de la comisaría donde estaba detenido

Familiares y allegados de Tomás Orihuela organizaron una despedida tumbera con caravana de motos en barrio Pueyrredón tras la muerte del joven de 19 años en una comisaría de la provincia de Córdoba.

El llamativo y masivo cortejo se extendió a lo largo de varias cuadras y se desarrolló en la avenida Patria, la cual recorrieron los autoconvocados hasta llegar frente a la casa de sepelios donde fue el velatorio.

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En el recorrido, los amigos y la familia de la víctima realizaron los actos característicos de estos funerales: siguieron el féretro con varias motos, realizaron cortes de caño de escape con los vehículos -una práctica habitual en este tipo de homenajes urbanos- y generaron una columna de ruido y humo.

La despedida se hizo en conjunto con un pedido de Justicia, ya que los allegados de la víctima piden que su muerte sea investigada ante la sospecha de un posible caso de violencia policial.

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La víctima de 19 años fue encontrado muerto en la celda de la comisaría donde estaba detenido

El fallecimiento de Orihuela se produjo después de haber permanecido detenido en la Comisaría Sexta de barrio General Paz. La versión oficial sostiene que el joven habría intentado quitarse la vida en el interior de la dependencia policial, situación que derivó en su internación en estado de coma y, posteriormente, en su muerte.

Este hecho, sin embargo, provocó cuestionamientos sobre el accionar policial y sobre las condiciones en las que se produjo la detención.

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Durante el velorio, los familiares y amigos resaltaron que Orihuela fue arrestado dos veces en pocos días y remarcaron que la orden de detención exhibida por los efectivos policiales estaba caducada.

El recorrido de la caravana, con fuerte presencia de motos y manifestaciones de duelo, se extendió por sectores cercanos al Bajo Pueyrredón, zona donde había sido detenido el joven.

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Según el relato de la familia de Orihuela, la madre del joven se presentó esa noche en la Comisaría Sexta para llevarle un alfajor, una bebida y una campera. Sin embargo, no pudo verlo, ya que los efectivos le informaron que se encontraba dormido.

Tomás Orihuela

“Muy raro que mi hermano se haya dormido en una celda, no eran ni las 10 de la noche y ya sabía que lo tenían que largar”, contó Mariana, la hermana.

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Horas más tarde, un patrullero se dirigió al domicilio de la familia para informarles que debían presentarse en el Hospital Córdoba, ya que Tomás había sufrido un accidente. El primer parte médico de la guardia indicó muerte cerebral.

Si bien al día siguiente se detectó actividad cerebral en el Hospital Eva Perón, su muerte fue confirmada este lunes en las últimas horas.

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Los familiares de Orihuela sostienen que habría sido golpeado por efectivos policiales y que se les fue “la mano”, ya que presentaba un edema cerebral, además de complicaciones en un pulmón y un riñón.

“No hay lugar para la mentira”

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia, aseguró que se entregarán todas las pruebas del caso a la Justicia: “No hay lugar para el ocultamiento, no hay lugar para la mentira, muchísimo menos para el encubrimiento”.

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En declaraciones a Cadena 3, continuó: “Quiero decir que hay cámaras que tienen que haber registrado lo que sucedió, con lo cual el fiscal las va a tener en las próximas horas. Se secuestraron los celulares de los policías involucrados, que van a estar siendo abiertos, si es que no lo han sido ya”.

El domingo se registraron fuertes enfrentamientos entre la Policía y allegados a Orihuela en el acceso a Córdoba por la ruta 19. Los incidentes se repitieron anoche y dejaron un saldo de tres detenidos.

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El comisario mayor de la Policía de la provincia, Juan Pablo Esquivel, explicó que tanto los efectivos como los vehículos que circulaban por la zona fueron agredidos con piedras y palos.

Además de las detenciones, las autoridades secuestraron una “gomera” que habría sido utilizada para atacar al personal policial.