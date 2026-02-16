Dolor crónico: el cerebro como origen y las nuevas terapias que buscan bloquearlo antes de que se perciba

Investigaciones recientes confirman que el dolor crónico es una construcción cerebral compleja y no solo una respuesta a lesiones físicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más investigaciones demuestran que el dolor crónico no es simplemente una reacción automática a una lesión, sino una construcción compleja y dinámica que se configura en el cerebro.

Según National Geographic, equipos científicos en Estados Unidos y Canadá buscan interrumpir el dolor antes de que alcance la conciencia mediante nuevas estrategias como la estimulación mecánica con vibración y frío, así como el uso de ultrasonido enfocado.

Durante décadas, la medicina suponía que el dolor reflejaba daños en los tejidos. Hoy se reconoce que es una interpretación cerebral moldeada por señales eléctricas que circulan por el sistema nervioso y se ven influenciadas por emociones, contexto y memoria.

Los nociceptores —células nerviosas especializadas— captan estímulos extremos en la piel, músculos y órganos internos, y envían señales que el cerebro debe procesar.

El proceso del dolor se inicia al activarse un nociceptor, que envía un impulso hasta la médula espinal y luego al tálamo. En ese punto, el cerebro puede amplificar, ignorar o transformar la información. Factores como el miedo y el recuerdo de episodios dolorosos previos influyen directamente en la intensidad que se percibe.

Michael Salter, neurocientífico de la Universidad de Toronto, lo resume así: “El dolor no está en la mano ni en la espalda; está en tu cerebro”, destacó National Geographic.

los participantes con dolor lumbar crónico mejoraron a tal punto que el dolor dejó de interferir en su vida diaria después de tres meses de uso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de dolor es tan complejo que resulta imposible de anular por completo. Amy Baxter, anestesióloga e investigadora, explicó al mismo medio que los analgésicos pueden interrumpir este mecanismo solo “de manera temporal”.

El temor persistente al dolor puede trazar huellas en el sistema nervioso, perpetuando la sensación incluso después de la curación física y conduciendo al dolor crónico.

A lo largo de la vía del dolor, existen momentos donde es posible bloquear o modificar la transmisión de la señal antes de que se perciba como sufrimiento real.

Los tratamientos tópicos detienen las señales superficiales, pero las nuevas estrategias persiguen intervenir en etapas más tempranas y profundas.

La estimulación mecánica con un dispositivo portátil de vibración, como el DuoTherm, ha transformado la forma en que se aborda tanto el dolor agudo como el crónico. Baxter diseñó estos aparatos, que combinan vibración y frío, para aliviar el dolor de los pinchazos en niños, pero sus aplicaciones han crecido.

Pacientes han logrado recuperar independencia y reducir episodios de dolor con alternativas no farmacológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pruebas clínicas demostraron que la vibración activa mecanorreceptores —nervios sensibles al tacto y movimiento—, y junto con el frío, se desencadena la química natural contra el dolor en el organismo, bloqueando de manera temporal la transmisión de la molestia.

En estudios clínicos recientes publicados en 2025, los dispositivos de estimulación mecánica mostraron ventajas significativas frente a la estimulación eléctrica transcutánea.

Según datos referidos por National Geographic, cerca del 47% de los participantes con dolor lumbar crónico mejoraron a tal punto que el dolor dejó de interferir en su vida diaria después de tres meses de uso.

A diferencia de la estimulación eléctrica, que actúa sobre señales que ya se encuentran en tránsito, la vibración y el frío modifican la señal antes de que se forme la percepción consciente.

El impacto de estos avances se aprecia en la vida de pacientes como Sara Wright. Tras varias cirugías de columna y el fracaso de otros tratamientos, optó por alternativas no farmacológicas para evitar los efectos secundarios de los opioides.

Al integrar el dispositivo portátil de vibración en su rutina, logró reducir la intensidad y frecuencia de sus episodios de dolor y mejorar su autonomía.

Hoy se reconoce que es una interpretación cerebral moldeada por señales eléctricas que circulan por el sistema nervioso y se ven influenciadas por emociones, contexto y memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Loren DeRoy, otra paciente entrevistada por el medio, también experimentó cambios en su calidad de vida tras años de dolor persistente. Poder elegir entre distintas frecuencias de vibración y combinarlas con frío o calor le permitió obtener alivio real.

Según DeRoy, “interrumpir el dolor con una estimulación médica cambia no solo el malestar inmediato, sino la manera en que las personas vuelven a retomar actividades y recuperar su independencia”.

En el campo de la investigación, el ultrasonido enfocado surge como una alternativa prometedora. En ese sentido, la ingeniera biomédica Elisa Konofagou, de la Universidad de Columbia, ha utilizado ondas sonoras dirigidas para modular señales dolorosas profundas, obteniendo resultados positivos en animales, como la reducción del dolor y de la inflamación durante varios días.

Estos descubrimientos abren nuevas posibilidades para tratar dolores que hasta ahora resultaban difíciles de abordar con los métodos habituales.

Sin embargo, como advierte Baxter, no existe una solución universal para todos los tipos de dolor. Cada paciente requiere un enfoque individualizado, ya que el sistema que protege frente al peligro es altamente sofisticado.

Aproximadamente la mitad de los usuarios de estas tecnologías mejora, pero el reto sigue siendo identificar el estímulo adecuado para el resto, señaló National Geographic.

La posibilidad de recuperar movimientos cotidianos tras años de dolor marca una diferencia sustancial en la vida diaria. Para algunas personas, la innovación implica mucho más que aliviar una molestia: significa volver a caminar, pasear o moverse con libertad, y recuperar esos espacios que la enfermedad había limitado.