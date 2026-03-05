Los detalles del acuerdo entre laboratorios y la OPS para exportar medicamentos

La OPS negocia con laboratorios en Argentina para ampliar exportaciones de medicamentos de alto costo a través del Fondo Rotatorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mantuvieron contactos con los principales laboratorios farmacéuticos con sede en Argentina, tanto nacionales como internacionales, para definir cupos de exportación que permitan aumentar el volumen de ventas a través del Fondo Rotatorio de la OPS. Este mecanismo, que hasta ahora comercializaba vacunas, incorporará medicamentos de alto costo producidos localmente.

Entre las innovaciones presentadas, destaca una iniciativa vinculada con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Además de mantener sus funciones de registro de fármacos en Argentina, el objetivo es que el organismo aumente la categoría de sus autorizaciones para que sean aceptadas de forma automática por los países que participan en compras conjuntas mediante el Fondo Rotatorio.

Jarbas Barbosa, director de la OPS, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, encabezaron el encuentro, que significó un cambio en la dinámica de cooperación. También participaron Luis Fontana, titular de la ANMAT, funcionarios del Ministerio de Salud, y referentes de las cámaras farmacéuticas nacionales CILFA y Cooperala, junto con representantes de laboratorios internacionales nucleados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME). Por la OPS, acompañaron a Barbosa Santiago Cornejo, director del Fondo Rotatorio, y la representante local, Eva Llovis.

Desde la OPS indicaron a Infobae: “Hoy tuvimos reuniones con los CEOs de las principales industrias farmacéuticas de Argentina porque, además de vacunas, el Fondo Rotatorio de la OPS amplió su portafolio para incluir medicamentos de alto costo, como tratamientos para cáncer de pulmón, de mama y de próstata, y esclerosis múltiple. Trabajamos con los países para identificar los productos más utilizados y así no perder escala ni capacidad de negociación. Entre estos productos hay muchos biosimilares, y Argentina tiene probablemente la mayor capacidad de la región, seguida por Brasil”.

Según revelaron, buscan “combinar precios accesibles con contratos de mayor plazo, para que los productores tengan seguridad en sus inversiones y se garantice un mayor acceso”.

El Fondo Rotatorio de la OPS consolida compras de países latinoamericanos, mejorando precios y acceso equitativo a medicamentos de última generación y vacunas esenciales (Imagen ilustrativa Infobae)

“Estamos en Argentina con una agenda muy amplia. Ayer visitamos Sinergium Biotech, donde revisamos dos temas. Uno es un proyecto innovador que surgió después de la pandemia para apoyar el desarrollo de la producción regional. Es un proyecto global, con dieciséis iniciativas en todo el mundo. De la región, fueron seleccionados dos: uno en Argentina, que es el de Sinergium, y otro en Brasil, a cargo de Fiocruz, ambos para desarrollar una plataforma tecnológica de producción de vacunas basadas en ARN mensajero”, sostuvieron.

“Movilizamos recursos de donación del gobierno de Canadá y, con esos fondos, compramos una máquina que ya está instalada. A mediados de este año, la planta estará en pleno funcionamiento. Es una plataforma innovadora que no solo servirá para vacunas contra la covid, sino también para otras enfermedades e incluso para tratamientos de algunos cánceres”, señalaron desde la Organización.

Sobre el uso de los fondos regionales, remarcaron: “Estamos trabajando para utilizar mecanismos como el Fondo Rotatorio de la OPS, que permite la compra conjunta de los países. Además de facilitar el acceso a productos de alta calidad a precios accesibles, ahora buscamos fortalecer la producción regional. El año pasado firmamos un acuerdo con el gobierno de Argentina, Pfizer y Sinergium para transferir tecnología de una vacuna para el neumococo, la PCV 20, que se ofrece al mejor precio del mundo para los países de la región y, al mismo tiempo, fortalece la producción local”.

“Si sumamos la producción de la vacuna PCV 20 y la de influenza —fruto de un acuerdo entre Sinergium y el productor Seqirus—, Argentina va a exportar más de doscientos cincuenta millones de dólares por año. De ser un país que exportaba muy poco al mercado regional, ahora recibirá divisas que generarán empleos de alta calidad y fortalecerán el desarrollo productivo”, repasaron.

En cuanto a la integración de nuevos actores, desde la OPS precisaron: “Invitamos a todos los laboratorios interesados y compartimos el portafolio de productos actuales, incluidos biosimilares y biofármacos. Les explicamos los requisitos regulatorios para acceder al fondo. Argentina cuenta con ANMAT, una autoridad de referencia en la región”.

Argentina y Brasil lideran la producción de biosimilares en América Latina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Fondo Rotatorio de la OPS extiende su alcance a los medicamentos de alto costo

De acuerdo con la información de la OPS, el Fondo Rotatorio ha garantizado por más de 40 años el acceso de los Estados Miembros y territorios de América Latina y el Caribe a vacunas seguras, de calidad y a precios asequibles. Este mecanismo, parte de la cooperación técnica de la OPS, ha sido clave en la reducción de la morbilidad y mortalidad vinculadas a enfermedades prevenibles por vacunación, mediante la consolidación de la demanda, el aprovechamiento de economías de escala y la aplicación de estrategias de compra innovadoras.

La nueva extensión del Fondo Rotatorio para cubrir también medicamentos de alto costo, incluidos los biosimilares, representa un cambio en el modelo de compras conjuntas.

El Fondo Rotatorio de la OPS permite a los más de 40 países y territorios de la región integrar la demanda de sus programas nacionales de inmunización y aprovechar el poder de compra colectivo para obtener precios más competitivos. Según la OPS, este procedimiento no solo ofrece precios mejores “en la mayoría de los casos”, sino que también asegura el acceso oportuno y equitativo a los productos farmacéuticos, fundamental para medicamentos de alto costo y vacunas críticas del calendario nacional.

El mecanismo implica cuatro pasos principales: cálculo de necesidades de vacunas y suministros, consolidación de pedidos, adquisición internacional de productos y supervisión de la entrega de los fabricantes a los países receptores. Esta metodología ha sido determinante tanto para la introducción rápida de vacunas nuevas como para el cumplimiento de metas regionales de eliminación de enfermedades.

La exportación de vacunas PCV 20 e influenza generará a Argentina más de 250 millones de dólares anuales y empleos de alta calidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados comprobados en salud pública regional

Según la Organización Panamericana de la Salud, la consolidación de los requerimientos de los países mediante el Fondo Rotatorio ha permitido mejorar el poder de compra, reducir los precios y fortalecer la sustentabilidad de los programas nacionales de inmunización. Además, promueve negociaciones transparentes entre los países y los proveedores, lo que facilita el acceso a vacunas y medicamentos de última generación.

El respaldo logístico que garantiza la OPS, con gestión puerta a puerta desde los fabricantes hasta la entrega final en cada país, ha sido fundamental para enfrentar situaciones como la reciente emergencia por COVID-19. En este contexto, el Fondo Rotatorio no solo calculó las necesidades y consolidó pedidos, sino que también coordinó la compra internacional y la distribución rápida a los países más afectados por la pandemia.

La suma de estas acciones ha facilitado que América Latina y el Caribe alcancen avances significativos en inmunización y en la introducción de tecnologías sanitarias que antes estaban fuera del alcance de los sistemas públicos nacionales. Las compras conjuntas, según la OPS, se consolidan como una herramienta eficaz para reducir brechas de acceso, garantizar la equidad y optimizar recursos en un escenario sanitario global de alta competencia y limitaciones presupuestarias.