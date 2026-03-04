Salud

Suplementos de colágeno buenos para la piel y la artritis, concluye una revisión de evidencias

Healthday Spanish

MARTES, 3 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- Los suplementos de colágeno tienen algunos beneficios legítimos, mejorando la salud de la piel y reduciendo el dolor derivado de la artritis por desgaste, según ha concluido una nueva revisión de evidencias.

La elasticidad y hidratación de la piel mejoran al tomar suplementos de colágeno, y el dolor y la rigidez causada por la artritis disminuyen, según informaron los investigadores en el Open Forum de la revista Aesthetic Surgery.

Y tomar los suplementos durante más tiempo aporta mayores beneficios, según descubrieron los investigadores.

"El colágeno no es una cura para todo, pero sí tiene beneficios creíbles cuando se usa de forma constante a lo largo del tiempo, especialmente para la piel y la osteoartritis", dijo el investigador principal Lee Smith en un comunicado de prensa. Es profesor de salud pública en la Universidad Anglia Ruskin en el Reino Unido.

El colágeno es una proteína que se encuentra en los tejidos conectivos humanos, incluyendo la piel, tendones, cartílago y huesos, según los investigadores en notas de fondo. Representa hasta el 30% de todas las proteínas del cuerpo humano.

Ha habido un auge en los suplementos de colágeno, con un mercado valorado en casi 2.000 millones de dólares en 2021 y se espera que crezca casi un 6% en los próximos años, según los investigadores.

Junto con este auge ha llegado una ola de investigaciones sobre los beneficios para la salud del colágeno, pero esta es la primera revisión paraguas destinada a recopilar todos estos datos y separar los hechos de los mitos, según los investigadores.

Para la nueva revisión, los investigadores analizaron datos de 16 revisiones previas de 113 ensayos clínicos que involucraron a casi 8.000 pacientes en total.

Junto con los beneficios para la piel y la artritis, la revisión también encontró mejoras modestas en la masa muscular y en la salud muscular y tendinosa, evidencia de que el colágeno podría desempeñar un papel en un envejecimiento saludable.

Sin embargo, el colágeno no mejoró el rendimiento en ejercicio ni en deportes. No hubo mejoras significativas en la recuperación muscular ni menor dolor tras el ejercicio, lo que indica que el colágeno no debería considerarse un suplemento deportivo de acción rápida, según los investigadores.

Además, había poca evidencia de que el colágeno pudiera mejorar la enfermedad de las encías o factores metabólicos como el colesterol, la presión arterial o el azúcar en sangre, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos muestran beneficios claros en áreas clave del envejecimiento saludable, al tiempo que desmienten algunos de los mitos que rodean su uso", afirmó Smith.

"Este estudio supone un paso importante hacia una orientación pública más informada y una investigación futura mejor diseñada", afirmó. "Necesitamos más ensayos clínicos de alta calidad, incluyendo investigaciones que examinen resultados de salud a largo plazo, dosis óptimas y diferencias entre fuentes de colágeno."

Más información

El Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas tiene más información sobre los suplementos de colágeno.

FUENTES: Universidad Anglia Ruskin, comunicado de prensa, 27 de febrero de 2026; Foro abierto de la revista Aesthetic Surgery Journal, 30 de enero de 2026

