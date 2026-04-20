Amenazas en las escuelas: las recomendaciones de un psicólogo para contener a alumnos y padres

Damian Supply, psicólogo experto en niñez y adolescencia habla sobre las amenazas de tiroteo en las escuelas

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, el psicólogo Damian Suply analizó la sucesión de amenazas de tiroteo en las escuelas de todo el país y su efecto en las familias, directivos y estudiantes.

En diálogo con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, el especialista subrayó la gravedad de la situación: “Naturalizamos la violencia a un punto que nos alertamos solo cuando la vemos en los chicos”, y remarcó la urgencia de una respuesta institucional clara.

El impacto de las amenazas en la vida escolar y familiar

La preocupación de los padres creció tras el tiroteo en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, que resultó en la muerte de un alumno de trece años a manos de otro estudiante. Luego de ese tiroteo fatal, se sucedieron las amenazas en distintas fechas y horarios, en establecimientos de todo el país.

Las autoridades bonaerenses reconocieron la existencia de investigaciones abiertas y mencionaron el fenómeno del “true crime community”, una comunidad digital donde se glorifican crímenes y ataques en escuelas.

Amenazas de tiroteo en el Colegio Walter Adet de Salta (Fuente: El Tribuno)

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó que “hay varias investigaciones abiertas”. Las medidas adoptadas hasta ahora varían según la institución, y la falta de un mensaje centralizado genera miedo en gran parte de los padres, con altos niveles de ausentismo por temor a que las amenazas se concreten

Suply describió: “Hay cuestiones más de fondo que de forma. Muchas veces el mundo adulto, en esta búsqueda de comunicarse con las adolescencias, busca más una cuestión de lenguaje, pero acá hay un trasfondo que tiene que ver con una crisis social también económica, de sostenimiento de estos espacios, que se refleja mucho en lo digital, que escala muy rápido y que es muy difícil de seguir”.

El especialista remarcó que “la adolescencia es un fenómeno de época, y refleja un poco los niveles de violencia con los que hoy vivimos”. Enfatizó la necesidad de construir comunidad y tender puentes: “Hay que empezar a trazar cuestiones de comunidad, cómo sentamos a las familias a conversar, cómo se involucran los docentes y los referentes políticos”.

Consultado sobre el impacto de las redes sociales, Suply señaló: “Sin duda aumentó muchísimo y acentuó la ansiedad, la depresión, las sensaciones de soledad, que es lo que uno hoy se encuentra”. Aclaró que el efecto contagio y la rapidez de las escaladas virtuales desafían a los adultos responsables: “Lo físico no son los virtuales, los tiempos no coinciden y muchas veces lo pensamos en otras situaciones y esto lo demuestra puntualmente”.

Tras el trágico tiroteo en San Cristóbal, Santa Fe, el miedo generó altos niveles de ausentismo en las escuelas por temor a nuevos ataques

Suply advirtió sobre la confusión de roles parentales y la tendencia a querer ser amigos de los hijos: “A nivel contextual, las adolescencias están muy marcadas por cuestiones de consumo, donde pareciera que ya pueden resolverse, moverse, manejarse. Tienen un montón de autonomías, es algo muy propio”.

Insistió en la importancia de la disponibilidad adulta: “Siempre hablo de la disponibilidad. Es difícil encontrar el momento donde puedas sentar a tu hijo adolescente y que él te diga: ‘Sí, vamos a hablar’. Pero lo que tiene que ver es con dejar ese puente disponible, con mostrarnos disponibles”.

Para quienes buscan herramientas, Suply recomendó compartir contenidos en familia y el libro “La generación ansiosa”, y subrayó: “La mejor manera es acercarnos y encontrar la forma propia para acompañar”.

La entrevista completa

Tras un tiroteo fatal en Santa Fe, se multiplicaron las amenazas en colegios de todo el país. Padres debaten si enviar a sus hijos a clase mientras exigen respuestas de las autoridades educativas. Damian Supply, psicólogo especialista en niñez y adolescencia, explicó qué hacer en estos casos

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich.

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