Qué es la ira y cómo gestionarla para evitar los ataques de furia

En Infobae en vivo, el cardiólogo Daniel López Rosetti recomendó herramientas prácticas y dio una perspectiva filosófica sobre el manejo emocional

Daniel Lopez Rosetti explicó nuestras reacciones y juicios personales son controlables, a diferencia de eventos externos

La ira es una emoción básica, casi inevitable. El tema es gestionarla”, sostuvo el cardiólogo y especialista en medicina del estrés Daniel López Rosetti en Infobae en Vivo.

El especialista resaltó que que distinguir entre lo que se puede y no se puede controlar, constituye el primer paso para evitar que el enojo escale.

Durante una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, López Rosetti advirtió sobre la naturalización de episodios de ira en la vida diaria: “Vi muchos episodios de ira últimamente. No solamente en los medios de comunicación. Te toca verlo en la calle. La gente reacciona mal en el súper”.

Explicó que “uno de los módulos de los programas de manejo del estrés que hacemos en el hospital es el tratamiento de la ira”.

Citando ejemplos recientes, destacó: “Recuerdo que en Florida, en Vicente López, no hace mucho, alguien discutió con alguien que iba con una camioneta con moto y el de la camioneta lo siguió, lo empujó, lo aplastó y a los tres días se murió”.

El cardiólogo Daniel López Rosetti
El cardiólogo Daniel López Rosetti define la ira como una emoción básica y resalta la importancia de su gestión para la salud emocional

En ese sentido, enfatizó que la ira requiere tanto expresión física como un proceso previo: “La ira es ancestral. Uno la va moderando, modulando y manejando. Pero todos tenemos ira”.

El cardiólogo hizo hincapié en la dimensión educativa y clínica del fenómeno: “Cuando preguntás qué es la ira, acordate tu nene, tu hijo que tira todo, desconoce todo. Eso es un ataque de ira. La razón se pierde”.

Según su criterio, el tratamiento empieza mucho antes del estallido: “El primer tratamiento es la prevención. Que el enojo no escale a un ataque de ira”.

La filosofía estoica y la dicotomía del control

El contacto físico, como un
El contacto físico, como un abrazo, ayuda a desescalar la ira y promueve la salud emocional según Daniel López Rosetti

López Rosetti propuso herramientas prácticas provenientes de la filosofía estoica: “Hay muchos elementos de filosofía estoica que te dan herramientas para manejar el enojo”.

Resaltó una máxima atribuida a Séneca: “La ira: un ácido que hace más daño al recipiente que lo almacena que sobre cualquier cosa que se le vierta”.

Al desarrollar el concepto central del estoicismo, explicó: “Dicotomía del control. Esa herramienta es mi favorita. Lo importante es que uno integre que la reacción del otro, está en la misma categoría que el clima y el tiempo”.

Para graficar el alcance de este principio, ejemplificó: “¿Vos podés modificar el paso del tiempo? ¿Podés modificar el clima? ¿Podés cambiar las decisiones de los gobernantes? No. Pero sí podés gobernar tus actos, tus opiniones, tu impulso a la acción”.

El médico remarcó la importancia del autocontrol y el monitoreo diario: “Nosotros tenemos una escala que usamos con los pacientes que se llama ESC, la Escala de Seguimiento Clínico, para mensurar el nivel de enojo. ¿Qué tan enojado estoy hoy y a esta hora? Quienes nos estén viendo se van a hacer esa pregunta”.

A la hora de proponer soluciones, López Rosetti volvió sobre el valor de la filosofía clínica y la acción física: “El abrazo desescala. No podés dar un abrazo sin cuerpo. La emoción, que es æmovere, implica el movimiento físico”. Insistió en la necesidad de herramientas concretas: “No podría decirlas todas, pero hay un montón de herramientas para que el enojo no escale”.

Cerró con una reflexión sobre la huella emocional: “He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir”, una cita de Maya Angelou.

La entrevista completa al doctor Daniel López Rosetti

Daniel Lopez Rosetti explicó nuestras reacciones y juicios personales son controlables, a diferencia de eventos externos

