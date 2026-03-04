Casos de cáncer de mama y muertes que se espera que aumenten en todo el mundo

MARTES, 3 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- Se espera que las muertes por cáncer de mama sigan aumentando durante la próxima década y media, impulsadas en parte por hábitos de vida poco saludables, según un nuevo estudio.

A nivel mundial, se prevé que las muertes por cáncer de mama aumenten un 44%, subiendo a casi 1,4 millones para 2050 desde 764.000 en 2023, según informaron recientemente investigadores en The Lancet Oncology.

También se espera que los casos de cáncer de mama aumenten, aumentando en un tercio hasta más de 3,5 millones en 2050 desde 2,3 millones en 2023, según los investigadores.

Afirmaron que estos aumentos se producirán a pesar de los avances en la detección y tratamiento del cáncer de mama, con un aumento especialmente de casos y muertes en los países de bajos ingresos.

"El cáncer de mama sigue teniendo un impacto profundo en la vida y las comunidades de las mujeres", dijo la investigadora principal Kayleigh Bhangdia, científica investigadora en el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington en Seattle.

"Aunque quienes viven en países de altos ingresos suelen beneficiarse de cribados, diagnósticos más oportunos y estrategias de tratamiento integrales, la creciente carga del cáncer de mama se está trasladando a países de ingresos bajos y medios-bajos, donde las personas a menudo enfrentan diagnósticos en etapas avanzadas, acceso más limitado a atención de calidad y tasas de mortalidad más altas que amenazan con eclipsar el progreso en salud de la mujer, " dijo Bhangdia en un comunicado de prensa.

Sin embargo, los investigadores también descubrieron que mantener un estilo de vida saludable --no fumar, reducir el consumo de carne roja, hacer ejercicio y mantener un peso saludable-- podría prevenir más de una cuarta parte de los años saludables perdidos a nivel mundial por enfermedades y muertes por cáncer de mama.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos sobre cáncer de mama que abarcan 204 países y territorios desde 1990 hasta 2023, y los utilizaron para proyectar casos y muertes por cáncer hasta 2050.

En 2023, el 28% de la carga mundial de cáncer de mama se vinculó a seis factores de riesgo abordables: carne roja (11%); tabaquismo (8%); hiperglucemia (6%); índice de masa corporal alto (4%); consumo de alcohol (2%); y falta de ejercicio (2%) El índice de masa corporal (IMC) es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.

"Con más de una cuarta parte de la carga global del cáncer de mama vinculada a seis cambios modificables en el estilo de vida, existen enormes oportunidades para alterar la trayectoria del riesgo de cáncer de mama para la próxima generación", dijo la coautora principal Marie Ng en un comunicado de prensa. Es profesora asociada en la Universidad Nacional de Singapur.

"Atacar los factores de riesgo conocidos mediante políticas de salud pública y hacer que las opciones más saludables sean más accesibles, mientras se trabaja con las personas para tomar medidas para reducir la obesidad y el nivel alto de azúcar en sangre, es crucial para frenar el aumento de cánceres de mama en todo el mundo", afirmó.

Los investigadores también encontraron un aumento preocupante de cánceres de mama entre mujeres jóvenes.

Desde 1990, las tasas de nuevos casos han aumentado un 29% entre mujeres de 20 a 54 años, mientras que las tasas entre mujeres mayores no han cambiado sustancialmente.

A nivel mundial, se diagnosticaron tres veces más casos nuevos de cáncer de mama en mujeres de 55 años o más que en mujeres de entre 20 y 54 años, según los resultados.

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el cáncer de mama.

FUENTE: The Lancet, comunicado de prensa, 2 de marzo de 2025