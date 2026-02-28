Salud

El ejercicio Pendlay mejora la fuerza explosiva y la estabilidad corporal

La ejecución estricta de esta variante favorece el reclutamiento de fibras musculares en la parte superior de la espalda, contribuyendo a un desempeño óptimo en diferentes actividades físicas y previniendo molestias en la zona lumbar

El remo Pendlay es uno de los ejercicios más efectivos para desarrollar una espalda fuerte y funcional, según expertos en fitness y fisiología deportiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El remo Pendlay se ha consolidado como uno de los ejercicios más efectivos para quienes buscan una espalda fuerte y funcional. Esta variante fue popularizada por Glenn Pendlay, entrenador de halterofilia reconocido por su influencia en el desarrollo de métodos avanzados de fuerza, según la revista especializada en fitness Men’s Health.

¿Qué es el remo Pendlay?

Este se caracteriza por partir cada repetición desde el suelo, lo que obliga a detener completamente la barra entre repeticiones. Esta técnica impide el uso del impulso corporal, un error frecuente en otros tipos de remo, como el tradicional con barra, donde la barra no toca el suelo entre repeticiones.

A diferencia del remo con barra inclinado, en el remo Pendlay el torso se mantiene paralelo al suelo durante todo el movimiento. Esto asegura que la espalda trabaje de manera más intensa y controlada, minimizando la intervención de las piernas y el impulso.

Otra particularidad es que este ejercicio involucra una posición de partida muy similar a la del peso muerto. El objetivo es levantar la barra de forma explosiva, pero siempre desde el reposo absoluto, lo que exige una activación máxima de la musculatura de la espalda y los brazos en cada repetición.

La técnica del remo Pendlay, con cada repetición desde el suelo y el torso paralelo al piso, maximiza la activación de la musculatura dorsal y minimiza el uso del impulso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios para la fuerza y la vida diaria

El remo Pendlay destaca por fortalecer la cadena posterior y prevenir lesiones, en especial en la zona lumbar y la espalda alta, lo que disminuye el riesgo de molestias en la columna y mejora la estabilidad de la cintura escapular. Este beneficio resulta clave para quienes mantienen posturas sedentarias o repiten movimientos durante largas jornadas.

La ejecución controlada de este ejercicio impulsa el desarrollo del dorsal ancho, los romboides y la parte media del trapecio, promoviendo una postura erguida y estable. Al iniciar cada repetición desde el suelo sin impulso, el cuerpo recluta más fibras musculares, favoreciendo la fuerza explosiva y la capacidad de empuje y tracción, cualidades transferibles a diversas actividades físicas y tareas cotidianas como levantar peso, cargar objetos o mantener posturas adecuadas.

Técnica paso a paso

Para maximizar los beneficios, resulta esencial respetar una técnica rigurosa en cada repetición. El movimiento arranca con la barra en el suelo, los pies a la anchura de los hombros y las manos sujetando la barra con un agarre ligeramente más amplio que la distancia entre hombros.

La posición inicial, con el torso paralelo al suelo y la espalda recta, se logra flexionando caderas y rodillas, lo que permite que la musculatura de la espalda y los brazos sean los principales motores del levantamiento.

Cada repetición comienza desde el reposo total; se tira la barra de forma explosiva hacia el abdomen, controlando el recorrido y evitando cualquier impulso del tronco o balanceo. Es imprescindible que la barra toque el suelo al finalizar cada repetición para asegurar una activación muscular óptima y minimizar errores técnicos.

Mantener la mirada fija en el suelo protege la zona cervical, mientras que contraer el abdomen refuerza la estabilidad del core. Al concluir cada serie, conviene revisar la postura y, si es necesario, ajustar el agarre antes de continuar.

Este ejercicio fortalece el dorsal ancho, los romboides y el trapecio medio, contribuyendo a una postura erguida y estable en la vida diaria y en el deporte

Influencia en otros ejercicios compuestos

El remo Pendlay no solo fortalece la espalda, sino que también proporciona una base sólida para mejorar el rendimiento en otros levantamientos compuestos. La acción de arrancar cada repetición desde el suelo, sin impulso previo, entrena la capacidad de generar fuerza explosiva, una aptitud esencial en movimientos como la sentadilla y el peso muerto.

Este ejercicio refuerza la estabilidad de la zona lumbar y el control postural, aspectos imprescindibles para ejecutar correctamente movimientos con barra. El fortalecimiento de la cadena posterior, en especial la parte media y alta de la espalda, ayuda a estabilizar la barra durante el press de banca y mejora la transferencia de fuerza en ejercicios olímpicos como la cargada y el envión.

La mejora en la capacidad de reclutamiento muscular adquirida permite soportar cargas más elevadas y controlar la fase excéntrica de otros levantamientos, lo que disminuye el riesgo de lesiones y favorece la progresión dentro de la sala de pesas.

Consejos de expertos y aval científico

Investigaciones en revistas de fisiología deportiva revisadas por pares han demostrado, mediante electromiografía, que el remo Pendlay genera una activación significativa de la musculatura de la espalda cuando el torso permanece paralelo al suelo y cada repetición parte del reposo absoluto.

Esta activación contribuye a la estabilidad escapular, el fortalecimiento de los erectores espinales y la prevención de lesiones en la zona lumbar y cervical, además de mejorar la eficiencia neuromuscular y la transferencia de fuerza a otros levantamientos compuestos.

Según expertos citados en Men’s Health, este ejercicio resulta adecuado tanto para levantadores experimentados como para quienes buscan corregir desequilibrios musculares y reforzar la cadena posterior. Recomiendan priorizar la técnica antes de aumentar la carga, ya que una postura incorrecta puede provocar lesiones o limitar los beneficios.

En tanto, consideran útil incorporar el este ejercicio en la rutina semanal, ajustando el volumen y la frecuencia al nivel y objetivos de cada individuo, gracias a su aporte en explosividad y control postural.

Por qué hacer siempre el

Qué son los snacks de

El humo de incendios forestales

Un análisis de sangre puede

Cómo el cerebro aprende a
Marcelo Tinelli volvió a Mar

Cinco preguntas fundamentales para entender

