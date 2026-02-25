Salud

Cuál es el estiramiento de 10 segundos que ayuda a controlar el estrés y reducir la presión arterial

Un reciente trabajo científico revela una alternativa eficaz para quienes buscan alivio rápido frente a la tensión diaria sin recurrir a tratamientos médicos tradicionales

Un estiramiento de solo diez segundos en cuello y hombros reduce la presión arterial de manera instantánea, según un estudio de la Universidad de Minnesota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estiramiento de tan solo diez segundos en la parte superior de la espalda y el cuello puede reducir la presión arterial de manera inmediata, según un estudio reciente dirigido por el doctor Jorge L. Reyes-Castro de la Universidad de Minnesota y la Universidad Johns Hopkins.

El hallazgo, difundido por el medio GQ, indica que este sencillo movimiento también produce una sensación de relajación, sin requerir experiencia previa ni equipo especial.

Descripción de la técnica y resultados inmediatos

El procedimiento consiste en elevar los hombros hacia las orejas y estirar el cuello hacia atrás, manteniendo una respiración normal y la postura durante al menos diez segundos.

La técnica de estiramiento no requiere experiencia ni equipamiento especial, lo que facilita su adopción en cualquier entorno cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores observaron que quienes adoptaron esta postura experimentaron una caída sustancial de la presión arterial de forma casi instantánea. Según Reyes-Castro, este resultado es destacable porque se trata de un movimiento accesible y fácil de incorporar a la rutina diaria.

La investigación se realizó tanto con participantes sentados como de pie, y en ambos casos se evidenció el mismo efecto. Esta versatilidad permite que el ejercicio pueda aplicarse en diferentes contextos, como ambientes laborales, educativos o en el hogar, facilitando su integración como parte de prácticas diarias destinadas a reducir el estrés.

Comparación con otras prácticas y singularidad fisiológica

Una de las diferencias más notables entre este estiramiento y otras técnicas de relajación radica en su impacto sobre la frecuencia cardíaca.

A diferencia de otras técnicas de relajación, este estiramiento no aumenta la frecuencia cardíaca, aportando beneficios cardiovasculares adicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tradicionalmente, al disminuir la presión arterial, el organismo responde incrementando el ritmo cardíaco como mecanismo compensatorio. Sin embargo, el estudio demostró que este fenómeno no ocurre con el estiramiento, lo cual representa una ventaja adicional.

Según explicó Reyes-Castro en GQ, esta ausencia de incremento en la frecuencia cardíaca sugiere que el estiramiento actúa sobre vías fisiológicas distintas a las de ejercicios más convencionales.

El hallazgo refuerza la utilidad del gesto como herramienta específica para el control del estrés sin sobrecargar el sistema cardiovascular.

Mecanismo fisiológico: el sistema nervioso parasimpático

El sistema nervioso parasimpático se activa mediante este movimiento, promoviendo estados de relajación, placer y recuperación fisiológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto relajante del estiramiento se atribuye a la activación del sistema nervioso parasimpático, encargado de promover estados de descanso y recuperación.

Reyes-Castro detalló que “lo que probablemente estás logrando con este estiramiento es potenciar y activar el sistema parasimpático, generando placer, relajación y calma”. Este mecanismo contrasta con el sistema simpático, que se activa ante situaciones de estrés, elevando la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

El sistema parasimpático cumple un rol fundamental en la regulación del equilibrio fisiológico, ayudando al cuerpo a recuperarse y restablecer la calma tras episodios de tensión. Por eso, la técnica propuesta no solo reduce la presión arterial, sino que también contribuye a una sensación general de bienestar.

Aplicaciones cotidianas y contexto emocional

La técnica es especialmente útil para gestionar el estrés emocional o laboral de manera rápida, sin interrumpir las actividades diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estiramiento puede incorporarse de manera espontánea en momentos de estrés emocional o durante jornadas laborales intensas. Su facilidad de ejecución permite realizarlo sin interrumpir las actividades diarias, convirtiéndose en un recurso práctico para quienes buscan estrategias rápidas de gestión del estrés.

Además, la técnica puede combinarse con prácticas como la respiración consciente o la meditación, potenciando el efecto calmante y favoreciendo el retorno al equilibrio fisiológico tras situaciones de ansiedad, enojo o presión mental.

Advertencias sobre el alcance terapéutico

A pesar de los beneficios demostrados, los expertos insisten en que este método no sustituye tratamientos médicos para quienes padecen hipertensión.

Especialistas advierten que el estiramiento no reemplaza el tratamiento médico para la hipertensión, sino que lo complementa como práctica de bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reyes-Castro advirtió en GQ que “no es un tratamiento para la hipertensión, todavía es necesario seguir tomando la medicación”. La recomendación es considerar el estiramiento como complemento, no como alternativa al seguimiento profesional.

Los investigadores sugieren que personas con diagnóstico de hipertensión siempre consulten con su médico antes de modificar o complementar sus rutinas de tratamiento. El ejercicio puede ser útil para aliviar tensiones puntuales, pero no reemplaza la medicación ni el control clínico.

Perspectivas y potencial para la salud pública

El carácter accesible y universal del estiramiento facilita su adopción en diferentes ámbitos, desde oficinas hasta hogares y espacios públicos.

El estudio destaca el potencial del estiramiento para integrarse en programas públicos de prevención cardiovascular y promoción de la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio abre nuevas posibilidades para la integración de técnicas simples en programas de prevención cardiovascular y manejo del estrés, contribuyendo al bienestar general de la población.

Futuros trabajos podrían evaluar el impacto de la práctica regular de este estiramiento en grupos más amplios y diversos, así como su integración en protocolos de salud ocupacional y escolar, ampliando las estrategias disponibles para promover hábitos saludables y prevenir enfermedades asociadas al estrés.

