6 hábitos avalados por Harvard para prevenir el dolor de cuello crónico

El dolor de cuello es una dolencia en aumento debido al sedentarismo y al uso excesivo de dispositivos electrónicos, según Harvard Health Publishing (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de cuello se ha convertido en un problema recurrente para millones de personas en todo el planeta, impulsado por hábitos cada vez más sedentarios y el uso intensivo de dispositivos electrónicos. Según el portal de la Escuela de Medicina de Harvard, Harvard Health Publishing, esta molestia va en aumento y requiere estrategias claras tanto para su alivio como para su prevención.

Con el respaldo de su equipo de expertos, la publicación estadounidense ha detallado seis recomendaciones fundamentales que pueden marcar la diferencia en la salud cervical, un área que soporta responsabilidades biomecánicas considerables y suele resentirse ante la falta de cuidados.

En la mayoría de los casos, el dolor cervical aparece de forma progresiva y suele estar asociado a factores como posturas incorrectas, trabajos prolongados frente a pantallas y el deterioro natural de los tejidos con el paso de los años.

Los especialistas recomiendan actualizar la graduación de los anteojos para evitar forzar la postura del cuello durante el uso de pantallas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Harvard Health Publishing advierte que el cuello debe sostener el peso de la cabeza —equivalente a entre 4,5 y 5,5 kilogramos—, lo que lo convierte en una región especialmente vulnerable al estrés mecánico y a lesiones por sobrecarga.

Entre las principales causas identificadas por los especialistas se destacan el uso intensivo de teléfonos móviles, tablets y computadoras portátiles, así como los movimientos repetitivos y la falta de pausas activas durante la jornada laboral. Estos factores, sumados al envejecimiento natural de las vértebras y los discos intervertebrales, incrementan la incidencia de molestias que pueden limitar la calidad de vida y dificultar tanto el descanso como la productividad.

Consejos validados por Harvard para proteger la salud cervical

1. Mejorar la movilidad

La primera pauta esencial según Harvard Health Publishing consiste en evitar la inmovilidad prolongada. Permanecer mucho tiempo en la misma posición genera tensiones acumuladas en los músculos del cuello y la parte superior de la espalda. Por esa razón, los especialistas recomiendan interrumpir periódicamente la inactividad: realizar pequeños movimientos, estiramientos suaves y cambios de postura a lo largo del día contribuye a prevenir contracturas y dolores asociados al sedentarismo.

2. Ergonomía

Ajustar la inclinación de tablets a 45 grados y mantener la alineación cabeza-cuello-columna reduce el riesgo de dolor cervical según especialistas

El segundo consejo apunta a la ergonomía del espacio de trabajo. Ajustar la altura del monitor para que quede a la altura de los ojos, emplear auriculares o sistemas manos libres al hablar por teléfono y mantener las tablets inclinadas unos 45 grados son medidas concretas que reducen la tensión en la zona cervical. Estas adaptaciones permiten mantener una alineación adecuada entre la cabeza, el cuello y la columna vertebral, disminuyendo el riesgo de lesiones.

3. Salud ocular

Otra recomendación relevante es mantener la prescripción óptica actualizada. Utilizar anteojos con graduaciones incorrectas obliga a inclinar la cabeza de forma anómala para enfocar las pantallas, lo que incrementa la probabilidad de desarrollar dolor de cuello. Los especialistas de Harvard Health Publishing insisten en la importancia de acudir a revisiones oftalmológicas periódicas para asegurarse de que la corrección visual sea la adecuada.

4. Almohada

El descanso nocturno también influye de manera significativa. Dormir con un exceso de almohadas puede restringir el movimiento natural de la región cervical y provocar molestias al despertar. El informe de la Escuela de Medicina de Harvard advierte que lo ideal es contar con una almohada que permita mantener la cabeza alineada con el resto del cuerpo, evitando posiciones forzadas tanto en decúbito dorsal como lateral.

Mantener una rutina nocturna saludable y priorizar el sueño reparador reduce la incidencia de dolor de cuello y trastornos musculoesqueléticos (Imagen ilustrativa Infobae)

5. Límites físicos

La necesidad de reconocer los límites físicos antes de realizar esfuerzos significativos. Levantar objetos pesados, trasladar muebles o encarar tareas domésticas exigentes sin ayuda incrementa el riesgo de sobrecarga y lesiones en la zona cervical. Los expertos recomiendan solicitar asistencia o emplear herramientas adecuadas para minimizar el esfuerzo y proteger la integridad de las estructuras musculoesqueléticas.

6. Descanso reparador

Por último, los problemas de sueño han demostrado ser un factor de riesgo para el dolor de cuello. El equipo médico de Harvard Health Publishing sostiene que la falta de descanso reparador eleva la incidencia de molestias musculoesqueléticas, incluyendo el malestar cervical. Priorizar una rutina nocturna saludable, mantener horarios regulares y favorecer ambientes propicios para el sueño son estrategias que contribuyen a la prevención.

Cuándo acudir al médico y señales de alerta

Si bien la mayoría de los casos de dolor cervical son transitorios y responden favorablemente a las medidas preventivas, existen situaciones que requieren atención médica inmediata. La presencia de fiebre, debilidad, entumecimiento, pérdida de peso involuntaria o un dolor especialmente intenso pueden indicar complicaciones graves, como infecciones, afecciones neurológicas o procesos tumorales.

Harvard advierte que si el dolor de cuello se acompaña de fiebre, debilidad o pérdida de peso, es fundamental consultar al médico para descartar complicaciones graves (Freepik)

El portal de la Escuela de Medicina de Harvard enfatiza la importancia de consultar a un profesional ante estos síntomas para descartar cuadros que demanden intervenciones específicas.

Para quienes desean profundizar en el tema, Harvard Health Publishing pone a disposición un informe especial con estrategias ampliadas y recursos basados en la evidencia para el tratamiento y la prevención del dolor de cuello.

Estas recomendaciones, validadas por expertos, constituyen una guía confiable para preservar la salud cervical y mejorar la calidad de vida, especialmente en contextos donde el sedentarismo y el trabajo frente a pantallas son la norma.